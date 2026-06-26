ある海外の評論家は、オランダ代表をこの強豪国よりずっと高く評価している。

フィリップ・ヨースは、日本との2-2の引き分け後にオランダ代表を強く批判した。しかしグループF首位通過後、Sporzaのベルギー人解説者は同代表のW杯展望について以前より前向きな見解を示している。

「オランジェは自問している。『これが必要だったのか？』と。オランジェはサッカーをするのをやめることを選んだ。オランダがその地位を考えると、本来決してすべきではない場所、つまり殻の中に引きこもってしまったのだ。それは許されない」と、オランダが日本戦で2度もリードをふいにした後、ヨースは語った。

しかし約2週間後、彼は「オランダは調子が上がっている」と語り、ベスト16のモロッコ戦を前に好位置だと結論づけた。

「このチームには計り知れないポテンシャルがある。それが見えるからこそ、私はこれほど熱中する。オランダはトップクラスで、ドイツよりずっと高く評価している。だから日本戦の結果は本当に残念だった」と、現地で解説を務めるヨースは語った。

ヨースはエクアドル対ドイツ戦（2-1）の解説も担当し、ナーゲルスマン率いるドイツが先制しながら逆転負けする様子を目の当たりにした。

「エクアドルが勝利にふさわしかった。ドイツは首位確定後も貧弱なプレーでがっかりだ。このまま勝ち進むとは考えにくい。フランスを突破するのは難しいだろう」と懐疑的な見方をした。

ドイツはラウンド16でグループA、B、C、D、Fの3位と対戦し、準々決勝では2022年決勝で敗れたフランスと当たる可能性が高い。