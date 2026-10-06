イタリアのスポーツ紙『コリエレ・デロ・スポルト』がそう報じている。トルコ代表の同選手は今年2月にビアンコネーリとの契約を2030年まで延長したばかりだが、ある条件が満たされれば、それでもトリノを離れる可能性があるという。

報道によると、ユベントスは今季もチャンピオンズリーグ出場を逃した場合、ユルディズの退団に協力する意向だという。チームはすでに終了した前季もシーズン終盤の争いでCL出場権を逃しており、現在はヨーロッパリーグに出場している。

同紙はユルディズの売却における最低ラインとして、1億ユーロという金額を挙げている。ユベントスが再びCL出場を逃した場合、レアル・マドリーはまさにその金額を提示する考えとされており、21歳の獲得に大きな勝算を見込んでいるようだ。

ケナン・ユルディズにレアル・マドリー以外で関心を示しているクラブは？

同報道では、アーセナルとバイエルンも関心クラブとして挙げられている。ただ、ガナーズは今夏、ユルディズのポジションである左ウイングにクリストス・ツォリスを獲得したばかりだ。攻撃的な選手として育成され、不和の末にトリノへ移った後のバイエルンへの復帰は、現時点では極めて可能性が低いように見える。

ユルディズはセリエA開幕節のフロジノーネ戦で足を骨折し、それ以降欠場が続いている。トリノでの復帰は前半戦終盤になると見込まれており、レアルのような関心クラブはまず、シーズン後半の彼の状態を見極めることになりそうだ。ユルディズは前季、イタリア1部で36試合に出場して10得点7アシストを記録。トルコ代表ではこれまで31試合に出場し、5得点を挙げている。