スペインの報道によると、ユヴェントスのセルビア人FWドゥシャン・フラホヴィッチの代理人が、今夏バルセロナへの移籍を打診した。

バルサは移籍に関する数字やデータを把握済みだが、現時点で具体的な動きはない。 フラホヴィッチは6月30日にユヴェントスとの契約が切れるが、更新せずにプレーを続けている。

ユヴェントスは契約延長へ再交渉する構えだが、バルセロナはアルゼンチン代表FWジュリアン・アルバレスを最優先し、彼の状況を見守っている。市場が閉まるまで状況が変わらなければ、フラホヴィッチは依然として魅力的なオプションだ。

現時点では双方の接触は最小限の情報のやり取りにとどまる。フラホビッチは固定給と変動給を組み合わせた年俸800万ユーロを要求している。 契約期間は2年以上を希望しており、これは残留オファー500万ユーロを提示したユヴェントスとの交渉条件と同じだ。

バルセロナは現時点でフラホビッチを優先候補と見ておらず、本人はバイエルン・ミュンヘン、プレミアリーグ数クラブ、ナポリなど他の移籍先を探し始めた。

バルサは最優先でアルバレスの獲得を目指すが、アトレティコとの交渉は難航し、ワールドカップ後に結論が出る可能性もある。 アルバレスの交渉が不調に終わり、代替候補がいない場合、フラホビッチの評価は再上昇し、切り札となる可能性がある。