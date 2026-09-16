数週間前、ユルゲン・クロップが新たなドイツ代表監督として公の場でお披露目された際、就任会見で繰り返し強調していたのは、自分のもとでは序列が完全にリセットされるということだった。DFBチームで自らの立場が安泰だと言える選手はほんのひと握りにすぎず、それ以外についてはパフォーマンス、調子、そしてもちろん勤勉さが、今後の招集を受けるかどうかを左右するとしていた。

その中でクロップは、自身の頭の中にあるリストには計57人の名前があり、新たなドイツ代表監督としての最初の試合に向けて検討していることを明かした。59歳の指揮官は具体名については明言しなかったものの、この時点ですでに、DFBチームとはそれまでまったく接点のなかった選手たちも候補に入っていることは見て取れた。というのも、3大会連続で失敗に終わったW杯の屈辱を、できることなら新たな顔ぶれを伴うフレッシュなスタートによって、ひとまず過去のものにしたかったからだ。

その新たな顔の一人となり得るのが、フェリックス・カイデルだ。火曜深夜にまずビルト紙が、23歳のSVエルフェアスベルク所属選手が代表監督から招集を受けたと報道し、その翌日にはキッカーも独自情報でこれを追認した。カイデルの選出は、まさに大きなサプライズと言っていい。というのも、彼はドイツ1部でまだわずか3試合に出場しただけで、最高レベルでの経験はほとんどないからだ。

Getty Images

フェリックス・カイデルはこれまでどのクラブでプレーしてきたのか？

FCインゴルシュタットでは、2012年にU-19でサッカー人生をスタートさせて以降、カイデルは2022年夏にトップ昇格を果たすまで、すべての年代別チームを順に経験した。その後は3年間にわたってこの“自動車の街”のクラブでプレーし、加入初年度から、当時まだ20歳ながらトップチームで定位置を確保。3.リーガで37試合に出場し、1得点4アシストを記録した。

2025年、ついに1つ上のカテゴリーであるSVEへとステップアップした。同クラブは、1.FCハイデンハイムとの昇格争いを惜しくも逃した後で変革期にあり、わずか40万ユーロという低額の移籍金で、インゴルシュタットとの契約を買い取った。ここでも適応期間はほとんど必要とせず、フィンツェント・ワーグナー監督のチームで即座に主力に定着。25試合に出場し、そのうち13試合で先発を務め、ザールラントのクラブがシーズン終了時にセンセーショナルなブンデスリーガ昇格を果たすうえで大きく貢献した。

つまり、3部から頂点までの道のりにかかった時間はわずか2年あまりだった。レバークーゼン、グラードバッハ、そして直近ではバイエルンとのブンデスリーガ3試合での出場（1得点）に加え、MSVデュイスブルクとのDFBポカール1試合（2アシスト）だけでも、どうやらクロップにその資質を納得させ、代表でチャンスを与えるには十分だったようだ。

Getty Images

フェリックス・カイデルはDFBチームの大きな懸案を解決するのか？

もっとも、23歳の彼がいきなり最初から、DFBチームで決定的な役割を担うために必要なレベルを備えているかどうかは、これから明らかになるだろう。何より代表監督がカイデルを高く評価している点は、その驚異的な汎用性にあり、代表でも複数のポジションで問題なく起用できることだ。

たとえばインゴルシュタット時代には、カイデルがこなさなかった役割を探す方が難しかった。最大の後ろ盾だったFCIのサブリナ・ヴィットマン監督は、本来は4バックの右に入るのが本職である彼を、左右両サイドバックに加え、中央MF、さらにはやや外寄りの攻撃的MFとして、ゲームメーカーやハーフスペースの選手としても起用していた。

エルフェアスベルク移籍後、その役割はやや守備的になった。昇格シーズンには主に右サイドバックとしてプレーしていた一方で、現在ではSVEのワーグナー監督は、ウカシュ・ポレンバの隣で守備的MFとして起用することにも好感触を得ているようだ。

クロップとDFBチームがカイデルを主に右サイドバックとして見ている可能性は高い。このポジションでは、フィリップ・ラームの代表引退、そしてヨシュア・キミッヒの中央起用以降、誰も決定的な説得力を示せていないからだ。クロップの前任者ハンジ・フリックとユリアン・ナーゲルスマンは数多くの選択肢を試してきたが、どれも本当の成功にはつながらなかった。ベンヤミン・ヘンリヒスとリドル・バクによるライプツィヒ勢のコンビから、シュトゥットガルトのヨシャ・ヴァグノマン、さらには2026年W杯でのキミッヒ再コンバートに至るまで、その大半の策は短いテスト期間の後に再び棚上げされてきた。

そうしてドイツサッカーは今なお、4バックの右のポジションで質が高く、何より長期的に任せられる選択肢を探し続けている。もしかすると、その問題の解決策は、ほかならぬ無名のカイデルなのかもしれない。