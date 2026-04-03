あるモロッコ人選手をめぐり、CAFがスーダン側から国際司法裁判所への提訴をほのめかす脅迫を受ける

スーダンのアル・ヒラルは、本日金曜日の夕方、公式声明を発表し、アフリカチャンピオンズリーグにおけるモロッコのナハダ・バルカンとの試合へのハムザ・アル・ムサウィ選手の「違法な出場」と称する事態に関し、対応を強化すると表明した。

アル・ヒラルはCAF（アフリカサッカー連盟）の規律委員会に対し、強い口調の書簡を送付するとともに、スーダンサッカー協会にもこの一連の展開を報告した。

同クラブの弁護士ペドロ氏は、公式書簡への回答として以前設定した期限（48時間）が過ぎたにもかかわらず、CAFからは何の反応もなかったと述べた。これまでに4通の公式書簡が送付されていたにもかかわらずである。

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また、アル・ヒラルは、紛争の決着がつくまで、CAFまたはFIFA傘下のいかなる大会へのナフダ・ベルカンの参加を凍結するという即時的な予防措置を講じるよう求めた。

アフリカチャンピオンズリーグの準々決勝でナフダ・ベルカンに敗退したこのスーダンのクラブは、4月3日（金）の終日をもって期限とする最後の猶予をアフリカサッカー連盟（CAF）に与え、その後正式にスポーツ仲裁裁判所（CAS）に提訴する意向を示した。

アル・ヒラールは、医学的検査によりハムザ・アル・ムサウィが禁止ドーピング物質を摂取したことが証明されたと主張し、アフリカ大会のホーム・アンド・アウェイ両試合への彼の出場が、結果に直接的な影響を与えたと見なしている。

なお、CAFは現在、CASにおいてセネガルから提起された別の申し立てにも直面している。これは、アフリカ王者のタイトルがセネガルから剥奪され、モロッコに授与されたことを受けたものである。