守備の中央には、クロップ監督は予想通りニコ・シュロッターベック、ヴァルデマール・アントン（ともにドルトムント）、ヨナタン・ター（バイエルン・ミュンヘン）を選んだ。一方、マリック・チャウ（ニューカッスル・ユナイテッド）がビセックを抑えて招集されたのは、必ずしも予想されていなかった。25歳のビセックは数カ月にわたって素晴らしい状態を維持し、ネラッズーリで定位置を確保。直近ではチャンピオンズリーグで見事なゴールまで決めている一方、チャウは最近、ニューカッスルでベンチに座っていた。

約30分にわたるDFB.TVのインタビューでセンターバックの選考について問われたクロップ監督は、まず10月初旬の長期にわたる代表活動期間の後半に行われたセルビア戦（2-0）とギリシャ戦（0-0）でのアントンとチャウのプレーを高く評価した。2人はいずれもそれぞれの試合で90分間フル出場。負傷により離脱したシュロッターベックが不在の中、「信じられないほどよくやってくれた」とクロップ監督は強調した。だからこそ59歳の指揮官にとって、2人の招集は「明白」だったという。もっとも、クロップ監督のホーム初陣でもあったギリシャ戦の0-1の敗戦では、ビセックが数少ない好材料の一つとなっていた。

不振のニューカッスルでチャウが現在、ビセックとは違って定位置を確保していないことを、クロップ監督はまったく気にしていない。「マリックはクラブで、確か3試合連続でプレーしていない」と話し、「私にとって、それはそれほど大きな意味を持たない」と強調した。そのため、かつてシャルケに所属したチャウとも連絡を取っていると説明し、改めてこう語った。「彼は我々のところで本当に素晴らしいプレーをした。だから彼を招集したい。そしてシュロッティの招集も、まったく迷いはなかった」

ビセック不在への疑問は「理解できる」とクロップ監督

それでもクロップ監督は、ビセックの不在が疑問を呼ぶことを承知している。「チャウは試合に出ていないのに、ビセックは全試合に出ていて招集されない。それを疑問に思うのは当然だし、私も理解できる」と話した。「そうした議論は、第一に正当なものだ。第二に、招集できる人数を上回る優れた選手がいるからこそ起こる。ほかにも、本当に素晴らしいプレーをしている選手が何人か思い浮かぶ。だが、今の我々が軸に据えるのはこの顔ぶれだ」

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クロップ監督はインタビューの冒頭でも、今回選ばれなかった選手たちに門戸を閉ざしたわけではないと説明していた。ビセックに加え、カリム・アデイェミ（バルセロナ）やニック・ヴォルテマーデ（ユヴェントス）も、やや意外なことに招集されなかった。センターバックの選考について、クロップ監督はこう付け加えた。「ただ、今回の代表活動から次までには3、4カ月ある。当然、誰にでも再び力を示す機会がある。今後20年間ずっと変わらないと決まったわけではない。最初のキャンプでともに経験し、築き上げたものを踏まえて、今回の試合に向けて決めたことだ。これを基に次へ進んでいく」

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ターへの言及を忘れたクロップ監督、バイエルンを称賛しローテーションを評価

選考理由を説明する際にターに触れなかった理由を問われると、クロップ監督は「ヨナは当然、招集する。だから言及するのを忘れてしまった」と認めた。30歳のターも現在、バイエルン・ミュンヘンで絶対的なレギュラーではなく、アトレティコ・マドリー戦を除く重要な試合では、これまでキム・ミンジェにポジションを譲っている。一方、ダヨ・ウパメカノの立場は揺るぎない。

ただ、ドイツ最多優勝クラブが「この非常に厳しい時期」にローテーションを行うのは理にかなっていると、クロップ監督は説明した。「彼らはとてもうまくやっている」と、ドルトムントとリヴァプールの元指揮官は続け、マドリードでの直近のチャンピオンズリーグの戦いぶりを称賛した。「マドリードでは信じられないような試合をした。最後に何人の守備的な選手がピッチにいたのか分からない。それでも攻撃の脅威を保っていた。本当に非常に印象的なパフォーマンスだった。アトレティコのホームで勝つのは簡単なことではない」

ターについては、バイエルンに所属する別の代表選手2人を引き合いに出した。「あの試合（マドリードでの試合、編集部注）では、トム（ビショフ、編集部注）らが素晴らしいプレーをし、アレクサンダル・パヴロヴィッチは休ませていた。ターはトップクラスのセンターバックだ。だからローテーションの対象になっていても、彼を招集しないという考えはなかった」

4人の候補のうち、最終的に誰がセンターバックの2枠を担うかについて、クロップ監督は明言しなかった。直近ではシュロッターベックとターが不動のコンビとみられていた。ドイツ代表はまずセルビア（11月13日）と対戦し、その後、ネーションズリーグのグループステージ最終戦でオランダ（11月16日）と対戦する。

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