共有 GOALをGoogleでフォロー

イングランド代表のチームメイトであるカーティス・ジョーンズとジェド・スペンスが、インテルの練習に向かう途中、人気ゲーム『グランド・セフト・オート』シリーズを巡って愉快な意見の相違を見せた。『GTA 6』の発売を控えて盛り上がる中、2人のMFはシリーズで最も好きな作品について議論した。

広告

インテルの選手たちがGTAを巡って口論

ジョーンズとスペンスが、インテルの練習中に愉快な意見の相違を見せた。イングランド代表の2人は、人気ゲーム『グランド・セフト・オート』シリーズの最高傑作について議論。和やかなやり取りを収めた動画は、瞬く間にSNSで広まった。

水曜日に練習場のピッチへ向かう際のやり取りからは、2人の強い絆もうかがえた。インテルは、セリエAのクラブに広がる動きの一環として、この動画を公開。イタリアのクラブは、11月19日（木）の『GTA 6』正式発売を祝うオンラインコンテンツを制作している。

「あり得ないだろ」

議論のきっかけは、クラブのメディア担当者が選手たちに、歴史あるゲームシリーズで最も好きな作品を尋ねたことだった。ジョーンズはすぐに自身のお気に入りを挙げた。

元リヴァプールのMFはカメラに向かって「『GTA サンアンドレアス』。初めてプレーした作品だからね。それか5。6が出るまでは最新作だから」と説明した。

広告 広告

イングランド代表での活動を終えて最近イタリアに戻ったスペンスは、チームメイトの数歩後ろを歩いていた。すぐに会話に加わり、「サンアンドレアス、4、5、バイスシティ」と自身の候補を挙げた。

Related Topics

バイスシティを巡り練習場で議論

スペンスが2002年発売の名作『バイスシティ』を挙げると、同僚のジョーンズはすぐさま激しく反応。その選択が信じられない様子だった。

「何だって？ バイスシティ？ あり得ないだろ」とジョーンズは叫び返した。この愉快なやり取りは、インテルの選手たちのゲームの好みが異なることを浮き彫りにした。

広告

再びセリエAに集中

インテルの選手たちはこれからコントローラーを置き、国内での戦いに再び全力を注ぐ。チームは11月の代表ウィーク明けに控える、次の重要なセリエAの試合に向けて準備を進めている。