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スペイン代表MFマルティン・スビメンディは、ロドリと代表のロッカールームを共にできることを「この上ない幸運」と表現した。2026年ワールドカップ決勝で途中出場したことを振り返り、スペイン代表の黄金時代に貢献できたことに大きな誇りを示した。

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デ・ラ・フエンテ監督の下、代表での重要な役割を受け入れるスビメンディ

マルティン・スビメンディはアーセナルでの出場時間にばらつきがある一方、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるスペイン代表では確固たる地位を保っている。

今後のUEFAネーションズリーグの試合に向けて準備を進めるスペイン代表。スビメンディは、北米で行われた2026年FIFAワールドカップで優勝した際の自身の貢献を振り返った。

中盤の激しいポジション争いによって出場機会は限られたものの、元レアル・ソシエダのスビメンディはアルゼンチンとの決勝で途中出場し、重要な役割を果たした。

中盤の最高の手本としてロドリを語る

守備的MFの座を元マンチェスター・シティのロドリと争うのは気後れすることかもしれない。それでもスビメンディは、バロンドール受賞者の控えに回ることを貴重な学びの機会と捉えている。

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「恵まれていると思う。僕がタイトルを獲得できたのは、彼のおかげでもある。一緒に戦ったどの大会でも、彼は重要な選手だった」とスビメンディは『MARCA』に語った。

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「彼が僕に数分の出場機会を与えてくれるなら、最大限に生かしたい。でも、彼がワールドクラスの選手で、自分のポジションでは最高の選手だということは十分に理解している」

ワールドカップ決勝での途中出場を振り返る

スビメンディは、ワールドカップ決勝の延長戦でピッチに立ち、スペインの優勝に貢献した際の深い感動を振り返った。

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「欧州選手権では、あまりプレーしていなかったとはいえ、少なくともグループステージで何分か出場していた。今回のワールドカップではまったくプレーしていなかったけど、チャンスがあるかもしれないと思って臨んだ。甘い考えだったかもしれないけど、数分ならプレーできると思っていた。そして最後には、それがかなった」と笑顔を見せた。

「オヤルサバルのゴールが決まった時、スビメンディはピッチにいた。フェランのゴールの時もそうだ。一生大切にしたい瞬間だよ。あれほど重要なプレーの時にピッチに立ち、その場で喜べたのは素晴らしかった。少しだけ、心に引っかかっていたものを取り除くこともできた」

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世界で高く評価されるスペインのサッカー選手

スペイン代表が現在、見事な無敗記録を維持するなか、スビメンディはスペインの選手たちがようやく、その実績にふさわしい評価を世界で得ていると考えている。

「今の僕たちはとても良い状態にあると思う。スペインの選手たちは、成し遂げてきたことによって高く評価されている」と語った。

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スペイン代表がチェコ戦とその先の戦いに目を向けるなか、スビメンディはデ・ラ・フエンテ監督に必要とされれば、いつでも応える準備ができている。