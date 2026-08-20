Skyによると、シュヴァルツゲルベンが獲得を狙うバルセロナのエクトル・フォルトは、これまで他クラブからのすべての移籍オファーを断っており、どうしてもドルトムントへの移籍を望んでいるという。

それによると、ASローマとレアル・ソシエダの双方から具体的なオファーが届いていたものの、この右サイドバックはこれを拒否したという。BVBは現在、契約成立に向けてカタルーニャ勢と具体的な交渉を進めているようだ。

最近では、バルサが20歳のスペイン人に対して2000万ユーロの移籍金を求めていると報じられていた。ただ、これはBVBにとって高すぎるという。とはいえ、別の形で合意に至る可能性もあると、移籍ジャーナリストのマッテオ・モレットが最近伝えていた。

その場合、1000万ユーロでの取引も可能だが、ブラウグラナに50％の再販条項を付ける形になるという。また、買い取りオプション付きのレンタル移籍も排除されていない。

BVB、コウト移籍後の最後の補強ポイント解消へ

BVBはジョーイ・フェールマン、コンスタンティノス・カレツァス、ヤニス・コンスタンテリアスという衝撃的な補強を経てもなお、ニコ・コバチのウイングバック2枚を置く3バックシステムの右サイドでプレーできる選手をどうしても必要としている。 2年間期待外れに終わったヤン・コウトがコモへ移籍したことで、このポジションでコバチが本職として現在起用できるのはユリアン・リュエルソンだけとなっている。しかも同選手はノルウェー代表としてW杯に出場したため、夏のオフも短かった。

フォルトは、欧州トップレベルの舞台ではまだ比較的無名の存在だ。ラ・マシアで長年を過ごした後、バルセロナではトップチームで短い出場機会しか得られず、終了したばかりのシーズンはエルチェでのレンタル生活を送った。競争相手のレベルが大きく下がったにもかかわらず、シーズン終了時点で公式戦17試合、出場時間はわずか600分強にとどまった。

ただ、その中でもフォルトは3ゴール2アシストを記録している。もっとも、フォルトが肩の負傷により4カ月以上離脱していたことにも触れておくべきだろう。この負傷は、クリスマス直前のラージョ・バジェカーノ戦で1-0の決勝点を決めた後、ゴールセレブレーションの最中に負うという、何とも奇妙な形で起きたものだった。

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