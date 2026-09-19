Movistarのインタビューで、絶対的なトップクラブの試合を画面で追うかと問われた若きスペイン人は、ドイツの最多優勝クラブをその対象から外した。例えばレアル・マドリーやPSGの試合なら、もっと頻繁に見るという。

「正直に言うと、バイエルンの試合は本当にあまり見るのが好きじゃない。彼らのリーグでは、いつもとても支配的になるともう分かっているから」とヤマルは語り、こう強調した。「チャンピオンズリーグのグループステージでさえ、彼らの試合は見ない。あまりに支配的だから。その後のPSG戦は素晴らしかった。でもグループステージでは、相手を強く支配してしまうから、彼らの試合を見るのはあまり好きじゃない」

一見すると批判のようにも聞こえるが、これは賛辞と受け取ることもできる。ヴァンサン・コンパニ監督率いるチームは、それほどまでに圧倒的で、ヤマルにとっては見る価値がないようだ。結末は結局、試合前から分かっているというわけだ。

その国内ライバルに対する優位性を印象づける例を、バイエルンは金曜日に示した。ミュンヘンのクラブは、なすすべのないウニオン・ベルリンを7-0で粉砕。ピッチで際立っていたのは5つの直接的な得点関与を記録したマイケル・オリーズで、試合後にはスポーツ部門責任者のマックス・エーベルが彼を バロンドール受賞候補の輪の中へ押し上げた。

ラミネ・ヤマルの皮肉にハリー・ケインはどう反応したのか？

2得点を挙げたハリー・ケインについては、彼にも大きなチャンスがあると見ていた。一方で、ヤマルはこれを違った形で捉えている。問題のMovistarのインタビューで彼は、受賞は「世界最高のサッカー選手に与えられるべき」であり、「80ゴール決めた選手に与えられるべきではない」と語った。昨季73得点を記録したケインに対する明確な当てこすりだった。

エーベルはこの発言について見解を示し、冷静にこう切り返した。「選挙戦はしなければならない。最高なのは、選挙戦を必要としない選手たちだ」 同じく試合後にこの件について問われたケインも、淡々とした返答でエーベルの言葉を裏づけた。「誰にだって、自分の話したいように話す権利がある。僕のことは分かっているだろう。僕は自分のことを、ピッチ上でのパフォーマンスに語らせる方がいいんだ」と、このイングランド代表FWは語った。

ウニオン・ベルリンでさえ、ヤマルの発言に反応していた。 アイゼルネンはユーモアのあるSNS投稿で、こうつづった。「バルセロナのこの19歳のやんちゃ坊主は、ただ黙っていられなかったのか？ ケインとオリーズは今日は本当に燃えていて、自分たちがバロンドール級の存在だと証明している」