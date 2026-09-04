71歳の同氏は、9月17日に新たなドイツ代表監督ユルゲン・クロップが、今後のネーションズリーグに向けた初の代表メンバーを発表する際、サネの名前はリストに載らないとみている。

Sport1でノイルラーは「クロッポは実力主義でいくだろう。私はこの選手、このタイプの選手が大好きだ。彼はメッシと肩を並べてプレーできる存在だ。だが、最後にそれを見せたのはいつだった？」と語った。

サネには十分な時間とチャンスがあったと、同氏は強調した。「ガラタサライで継続的に結果を出し、ユルゲン・クロップが彼を頼るようになるとは思わない。残念ながら時間切れだし、戻ってくるとは思えない」とノイルラーは述べている。

この予想には、現状を反映した側面も十分にある。というのも、トルコ王者でサネは右ウイングの定位置を失っており、ここ数日もそれが不穏な空気につながっているという。

サネのこれまでのドイツ代表でのキャリアは、2015年秋のデビュー以来、ジェットコースターのようなものだった。30歳の同選手はここまで80試合の国際Aマッチに出場し、18得点を記録している。クロップの前任者ユリアン・ナーゲルスマンの下では一時招集外となったが、その後に前監督が再び招集し、アメリカ、カナダ、メキシコで行われた失敗に終わったワールドカップでは主力選手に据えた。ただ、サネは多くのドイツ人選手と同様にこの大会でも期待を裏切り、パラグアイに敗れて決勝トーナメント1回戦で屈するという屈辱的な敗退に終わった。

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ペーター・ノイルラー、レオン・ゴレツカのドイツ代表での将来性に見解

このようにノイルラーはサネに懐疑的な一方で、かつてバイエルンでチームメートだったレオン・ゴレツカのドイツ代表キャリア継続には期待を寄せている。31歳のゴレツカはワールドカップでほとんど出番がなく、その後はチームから距離を置いていると見られたことや、パラグアイ戦のPK戦で身を引いたことで話題になった。

それでもノイルラーは、フリー移籍でプレミアリーグのアストン・ヴィラへ移ったこのセンターミッドフィルダーが活躍すると前向きに見ている。バイエルンでは最終的に「散発的にしかプレーしていなかった」が、「私は確信している。レオンが健康を維持できれば、アストン・ヴィラで結果を残すだろう。彼が発揮できるそのパフォーマンスは、再び（ドイツ代表に――編集部注）戻るのに十分なはずだ」。