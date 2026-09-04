71歳の同氏は、9月17日に新たなドイツ代表監督ユルゲン・クロップが今後のネーションズリーグに向けた初の代表メンバーを発表する際、サネの名前はそのリストに載らないとみている。

Sport1でノイルラーは「クロッポは実力主義でいくはずだ。私はこの選手、このタイプの選手が大好きだ。彼はメッシと肩を並べてプレーできる可能性がある。だが、最後にそれを見せたのはいつだった？」と語った。

サネには十分な時間とチャンスがあったと、同氏は強調した。「彼がガラタサライで継続的に結果を出し、ユルゲン・クロップが彼を頼るようになるとは思わない。残念ながら時間は過ぎてしまったし、戻ってくるとは思えない」とノイルラーは述べた。

この予想には、現状を踏まえた側面もある。というのも、トルコ王者でサネは右ウイングの定位置を失っており、これがここ数日も不穏な空気につながっているとされる。

サネのこれまでのドイツ代表でのキャリアは、2015年秋のデビュー以来、ジェットコースターのような浮き沈みをたどってきた。30歳の同選手はこれまで80試合の国際Aマッチに出場し、18得点を記録している。クロップの前任者ユリアン・ナーゲルスマンの下では一時招集外となっていたが、その後、元指揮官は再び招集し、アメリカ、カナダ、メキシコでの失敗に終わったワールドカップでは主力選手に据えた。ただ、サネは他の多くのドイツ人選手と同様にこの大会で期待を裏切り、最終的にはパラグアイに敗れてラウンド32で屈辱的な敗退を喫した。

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ペーター・ノイルラー、レオン・ゴレツカのドイツ代表での将来性に期待

このようにノイルラーはサネに懐疑的な見方を示している一方で、かつてバイエルンでチームメートだったレオン・ゴレツカのドイツ代表キャリア継続には期待を寄せている。31歳のゴレツカはワールドカップでほとんど出番がなく、その後はチームから孤立しているとみられたことや、パラグアイ戦のPK戦で責任を回避したことで話題となった。

それでもノイルラーは、このセントラルMFが移籍金なしでプレミアリーグのアストン・ヴィラへ移籍した後に躍動すると前向きにみている。バイエルンでは最終的に「出場機会は散発的になっていた」が、「私は確信している。レオンが健康を維持できれば、アストン・ヴィラで力を発揮するだろう。彼が発揮できるそのパフォーマンスは、再び（代表に。編集部注）戻るのに十分なはずだ」と語った。