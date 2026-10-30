チェルシーの指揮官であるスペイン人のシャビ・アロンソは、明日土曜日にスタンフォード・ブリッジで行われるマンチェスター・ユナイテッドとの注目の一戦を前に、現在チームの集中はすべてプレミアリーグに向けられていると強調した。先週、プレミアリーグでのトッテナム戦とカラバオカップでのリバプール戦でつまずいた後、勝利のリズムを取り戻すことの重要性を力説している。

アロンソは本日金曜日に行われた試合前の記者会見で、注目の大一番について次のように語り、その内容を「スカイ・スポーツ」が報じた。「我々は再びプレミアリーグの雰囲気に戻ってきた。私にとってプレミアリーグは今年、そしてほぼ毎年、我々にとって最も重要な主要大会だ。これは大きな試合だ。準備に長い時間はなかったが、ホームで行った前回の試合の後、勝ち続けてあの勝利の感覚を取り戻すことが非常に重要だ」。

さらにチームの戦術的な進歩について、こう付け加えた。「リバプール戦を終えるとすぐに、ユナイテッド戦について考え始めた。水曜日には土曜日に見せたものと比べて、より良い我々の姿を見た。たとえ両試合とも結果が望んだ通りではなかったとしてもだ。これは困難な瞬間を経験し、そこから学ばなければならない旅だ」。

今季の若手エステヴァンの出場機会が少ないことに関する質問に答え、アロンソは来年1月に彼をレンタルに出すいかなる意図があることも完全に否定し、こう述べた。「ああ、もちろんだ。彼はプレーする。シーズンは長く、全員にチャンスがある。彼も間違いなく出場時間を得るだろう。我々はまだシーズンの序盤にいるが、彼はしっかりと存在感を示すだろう」。

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チェルシーの監督はさらに説明を続けた。「問題は彼の努力ではなく、試合の状況だ。彼は素晴らしい若者だ。我々はまだ10月にいて、彼は重要な役割を担うことになる。すべての選手がピッチに立って出場したいと思っているのは秘密ではなく、その責任は私が負っている。全員が準備ができていなければならず、どの試合にも重要性がある。エステヴァンは良いトレーニングをしており、彼の姿勢は非常に前向きだ」。

負傷の面では、アロンソはカラバオカップのリバプール戦でチェルシーが敗退した際に負傷してピッチを去ったディフェンダー、マクサンス・ラクロワの負傷の内容を明らかにした。「マックスは負傷した。次の国際マッチウィーク前に復帰できないと見込んでおり、数週間離脱することになるだろう」。

国際マッチウィーク前のゴールキーパー、エミリアーノ・マルティネスの復帰の可能性については、こう説明した。「ああ、彼が復帰する可能性はある。来週の間、待って様子を見る必要がある。もしプレーできる状態なら、フェイスマスクを着用する可能性が高い」。

マンチェスター・ユナイテッドの監督マイケル・キャリックの現状についての見解を尋ねられ、同監督は全大会を通じた直近8試合で一つも勝利を挙げられず解任の危機に瀕しているが、アロンソは彼への全面的な敬意を表し、こう語った。「私は彼に大きな敬意を抱いており、監督としてのマイケルには大いに共感している。かつて選手としてピッチで対戦したこともあり、彼のことはよく知っている。しかしそれはさておき、彼の事情の詳細についてコメントするのは私の役目ではない」。

マンチェスター・ユナイテッドというチームがもたらす難題については、アロンソはこう付け加えた。「いかなる状況であろうと、我々は同じ方法で準備しなければならない。我々がコントロールできるものだけをコントロールするのであり、それは我々の準備の方法、我々の決断、そして我々のメンタリティだ。ユナイテッドは強力なスカッドと優れた選手たち、そして良い監督陣を擁しているので、非常に難しい試合になるだろう。勝利を手にするためには、我々は最高のレベルで、最良の姿でなければならない」。

別の文脈では、アロンソはチームの主力であるコール・パーマーと、先のトッテナム戦でのレッドカードの後、ピッチ内での規律について話し合ったことを明らかにし、こう述べた。「我々はすでに試合について、そして彼自身が改善できる事柄について話し合った。これは我々が常に行っていることだ。そして当然、我々は退場のシナリオが再び繰り返されることを望んでいない」。

アロンソは選手のメンタリティを称えて話を締めくくった。「我々は話し合いの中で、より多くサッカー面とピッチ内で必要なことに焦点を当てた。なぜならコールは大きなサッカー知能を持ち、このスポーツを愛し、楽しんでいるからだ。それが我々の議論の主軸だった」。