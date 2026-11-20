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クリスタル・パレスの中心選手イスマイラ・サールが、セルハースト・パークからアンフィールドへの移籍が実現しかけた夏の騒動について語った。セネガル代表のサールは今もチーム構想の重要な一員であり、新たに就任したトーマス・フランク監督の下で本来の調子を取り戻すことに集中している。

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リヴァプールからの関心を振り返る

夏の移籍市場終盤にリヴァプールが関心を示したことを振り返り 、サールは、これほど名門のクラブに加入する可能性は大きな意味を持っていたと認めた。昨季、セネガル代表のサールは公式戦45試合で21得点を挙げ、クリスタル・パレスのカンファレンスリーグ優勝に貢献したが、クラブは最終的にリヴァプールからのアプローチを断った。

リヴァプールは、マンチェスター・シティから関心を寄せられていたコーディ・ガクポを最終的に残留させた。『BBCスポーツ』の独占インタビューで、アフリカ年間最優秀選手賞にノミネートされている28歳のサールは、当時の心境を説明した。「リヴァプールは世界のサッカー界で最も大きなクラブの一つです。そういうクラブが関心を示してくれれば、もちろん真剣に受け止めます」と語った。

「あのような機会に無関心でいられる選手はいないと思います。興味深い可能性でしたし、自分のキャリアにとって何を意味するか、当然考えました」とサールは続けた。一方で、クリスタル・パレスへの献身に変わりはないと強調した。「今、あの話はもう過去のことです。後ろばかり見ていては前に進めないと、ずっと思ってきました。僕はクリスタル・パレスの選手です。一緒に成し遂げたことを誇りに思っていますし、今はピッチに戻ってチームを助けることに集中しています」

トーマス・フランクの下で始まる新時代

サールがコンディションを取り戻しつつある時期に、セルハースト・パークでは監督交代という大きな変化が起きた。クリスタル・パレスは今季開幕から苦戦し、プレミアリーグの最初の10試合で勝ち点7にとどまり、最下位に沈んでいる。ピエール・サージュ監督の下で期待外れの時期を過ごしたクラブは、ブレントフォードとトッテナムを率いたフランクを速やかに新監督に任命した。サージュの短い在任期間中、途中出場2試合にとどまったサールは、以前の欧州大会での成功を再現できずにいるチームにとって、この監督交代を重要な転機と捉えている。

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サールは、フランクの戦術的なアプローチがプレミアリーグの順位を上げるために必要なきっかけになると楽観視している。チームの現状について「もちろん、クラブの全員にとって難しい時期です」と認めた上で、こう語った。「昨季に成し遂げたことを考えれば、誰も今のような状況を予想していませんでした。でも、このチームの力は分かっています。とても良い選手がいて、結束した集団であり、状況を好転させる力があります。トーマス・フランクの就任は、新たなスタート、新しい活力、そして異なるアプローチを得る機会です」

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契約交渉と負傷からの復帰

サールは現在、鼠径部の負傷からの復帰に取り組んでいる一方、クラブでの長期的な将来についても話し合いが進んでいる。2029年まで契約を結んでいるものの、クリスタル・パレスの幹部は、リーグ屈指のアタッカーという立場に見合う好条件を提示するため、交渉を進めていると報じられている。サールは交渉が行われていることを認めたが、当面は詳細を公にしない意向を示した。

「はい、クラブと話し合いはしています。今は、その話し合いは非公開のまま進め、サッカーに集中したいと思っています」と語った。昨季の公式戦で21得点を挙げたサールは、サポーターとクラブ幹部から寄せられた信頼に応えたいと考えている。「僕たち全員が責任を持ち、協力し、勝ち点1のためにも戦わなければなりません。この難しい時期を乗り越え、今季の目標を達成できると確信しています」と締めくくった。

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個人賞と代表での成功

アフリカ年間最優秀選手賞の最終候補10人に選ばれたことが示すように、サールの個人としての評価はかつてないほど高まっている。12月7日にラゴスで予定される授賞式に先立ち、サールは目覚ましい1年を過ごし、 カンファレンスリーグのシーズン最優秀選手に選ばれた 。同大会での9得点は、クリスタル・パレスにとって初の欧州主要タイトル獲得に大きく貢献した。この活躍により、クラブのファン投票と選手投票による年間最優秀選手賞も受賞した。

代表でも存在感を示し、2026年ワールドカップではセネガルの主力として4得点を挙げた。また、1月に行われたモロッコとの物議を醸したアフリカネイションズカップ決勝にも出場。モロッコの勝利は、セネガルの選手たちが主審の許可なくピッチを去ったことを受け、3月にいったん覆された。セネガルはその後、タイトルを取り戻すためスポーツ仲裁裁判所（CAS）に上訴したが、サールはチームの戦いぶりを誇りに思っており、「僕たちはピッチの上でアフリカ王者になった」と強調している。