あの気まずい出来事の後、フレックがヤマルの怒りの理由を説明する

バルセロナのハンス・フリック監督は、アトレティコ・マドリード戦（2-1）での勝利後、若きスター選手ラミン・ヤマルの怒りについてコメントした。

フェリック監督は、土曜日に「リオ・メトロポリターノ」スタジアムで行われたラ・リーガ第30節の試合における同選手のパフォーマンスが、その怒りの原因であるとの見方を否定した。

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ドイツ人監督は、ヤマルが自身のパフォーマンスに腹を立てているのかと問われると、「いいえ、パフォーマンスのせいではありません。彼はよくプレーしていました」と答えた。

さらに彼はこう付け加えた。「いくつかの局面に関する話だ…彼は全力を尽くしたが、ゴールを決める運にも、ラストパスを出す運にも恵まれなかった。だが結局のところ、彼はロッカールームにいて、すべては順調だ」

フリック監督のこの説明は、試合後にカメラが捉えた意外な光景を受けてのものだった。ヤマルはピッチを去る際、怒りを露わにし、監督との会話を拒んでからロッカールームへと向かっていた。

この勝利により、バルサはリーガ・エスパニョーラの首位を固め、勝ち点76を獲得した。これにより、同日早々にレアル・マヨルカに1-2で敗れ、2位に転落したライバルのレアル・マドリードとの差は7ポイントに広がった。