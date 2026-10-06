ケナン・ユルディズはFCバイエルンの下部組織で通算11年間プレーし、2022年に17歳でユヴェントスへ移籍金なしで加入した。そこでレーゲンスブルク生まれのこの選手は驚くほど早くトップチーム昇格を果たし、その後は絶対的なトッププレーヤーへと成長した。

なぜバイエルンは、この将来有望な左ウイングを引き留めることができなかったのか。「当時、彼のいる世代にはポール・ヴァナーやアリヨン・イブラヒモビッチのような非常に才能ある選手がほかにもいた」と、ザウアー氏はSPOXのインタビューで振り返った。「当時のトップチームの陣容では、17歳の攻撃的な選手3人を同時にトップチームの練習に参加させることはできなかった。加えて、マティス・テルの移籍もすでに見えていた。彼も2005年生まれだ。ユーヴェはユルディズにトップチーム練習での確固たる立場を約束したが、我々にはその時点でそれができなかった。だからこそ、彼にとっても正しい決断だった」

ヴァナーとイブラヒモビッチは最終的にユリアン・ナーゲルスマン監督の下でFCバイエルンのトップチームデビューを果たしたものの、2人とも最終的なブレークスルーには至らなかった。ヴァナーは複数回のレンタル移籍を経て、2025年に1500万ユーロでPSVへ移籍。イブラヒモビッチは現在、すでに4度目のレンタル移籍中で、この夏からFCアウクスブルクでプレーしている。マティス・テルはユルディズ退団直後の2022年夏、2000万ユーロでスタッド・レンヌからFCバイエルンへ加入した。2年半にわたって控え選手として過ごした後、2025年初めにトッテナム・ホットスパーへ移った。

ユルディズとシュティラーがFCバイエルンに意識改革をもたらした

現在は足の骨折で離脱しているユルディズだが、ユヴェントスとトルコ代表で不動の主力に数えられている。最近では、21歳となった同選手にレアル・マドリー移籍の可能性まで報じられた。市場価値は、すでにヴァナー、イブラヒモビッチ、テルを大きく上回っている。

FCバイエルンでは、彼の移籍金なしでの退団とその後のユヴェントスでのブレークが、少なくとも一つの前向きな副次効果をもたらしたとザウアー氏は説明する。それによって、育成部門とトップチームの間の昇格ルートが改善されたのだ。

このテーマが最初に議論されたのは、2021年にアンジェロ・シュティラーが移籍金なしでTSGホッフェンハイムへ移った際だった。「アンジェロの1年後にケナン・ユルディズがユヴェントスへ移籍し、そこでトップチームに定着したことは、FCバイエルンのU-19選手が国際的なトップクラブでも非常に早く機能し得るということを改めて示すものだった」とザウアー氏は語った。「シュティラーとユルディズは、移行のプロセスによりしっかり目を向けるきっかけになったのは間違いない。大きな労力をかけて選手を育成しても、スポーツ面でも財政面でもそこから利益を得られなければ意味がないからだ」

それ以降、ミュンヘンのキャンパスからアレクサンダル・パブロヴィッチとレナート・カールがトップチームに定着し、そのほかにも多くの自前で育てたタレントが昨季にヴァンサン・コンパニ監督の下でデビューを果たした。ザウアー氏は2017年のキャンパス開設時、RBザルツブルクの育成部門責任者からFCバイエルンへ加わった。2023年からは育成ディレクターであると同時に、FCバイエルンの国際クラブネットワーク「Red&Gold Football」の代表取締役も務めている。