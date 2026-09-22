ガビは今シーズン、バルセロナで常時主力として起用されているわけではないが、依然としてハンジ・フリック監督から厚い信頼を寄せられており、監督は彼を支え、自らの構想の中に組み込んでいる。一方で、このアンダルシア出身の選手は、チーム内の激しい競争の中で、できる限り多くの出場時間を得るために努力を続けている。

雑誌『メンズヘルス』のインタビューで、22歳のガビはバルセロナでの現在の立場について、そしてキャリア初期と比べてプレッシャーへの向き合い方がどう変わったかについて語り、こう述べた。「今は17歳のころと比べて、はるかに大きなプレッシャーがある。あのころは自分がどこにいるのかも分かっていなかった。若ければ若いほど、サッカーをより楽しめていた」

まだ若いガビだが、いくつもの苦しい経験をしてきた。中でも顕著なのは、彼を長期間ピッチから遠ざけた負傷だ。しかし彼は、その時期がより大きな忍耐と成熟を身につける助けになったと考えている。

バルセロナの選手はこう語った。「以前は忍耐強くなかったかもしれないが、今はより忍耐強くなった。負傷していたときは、段階を一つずつこなし、目標を立てなければならなかった。サッカー以外のことを学べたのも、自分にとってためになった。今では、プロのキャリアを始めたころと比べて、はるかにうまく自分自身をケアできていると言える」

ガビが自身の膝について語る

すべての試合に主力として出場しているわけではないものの、ガビは、ほぼ1シーズン丸ごと自分をピッチから遠ざけた膝には引き続き気を配る必要があると強調し、その扱いをおろそかにしてはならないと訴えた。

彼はこう説明した。「僕の膝は、プレーしていてもいなくても、常に強くなければならない。おろそかにはできない。負傷はいつ起きてもおかしくないからだ」

ガビはまた、負傷期間中に家族が果たした役割についても語り、こう述べた。「家族とともに自分を閉じこもらせた。それが大いに助けになった」

ガビがラミン・ヤマルを称賛

さらにガビは、バルセロナのチームメートであるラミン・ヤマルに特別な賛辞を送り、彼の才能は試合中だけでなく、トレーニングでこそより一層際立つと強調した。

彼はこう語った。「この選手はピッチ上で非常に優れているが、トレーニングではさらに驚かされる。ただ願うのは、彼が成長を続けてくれることだ。彼は自分の可能性を分かっている。史上最高の選手たちの一人になれる存在だ」

さらにこう付け加えた。「彼はメンタルが強いと感じる。それが結局のところ最も大切なことだ。彼は自分が何を望んでいるかを分かっているし、まだ長いサッカー人生が待っている。この調子で日々続けていかなければならない。今この瞬間が最も大切であり、みんなが毎日、彼のことを注視していくのだから」