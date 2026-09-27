イラク代表のザイダン・イクバルは、アラビアン・ガルフカップ「ハリージー27」グループステージ第2節でのクウェート戦終了後に複数のクウェート選手との間で起きた衝突の詳細を明らかにし、試合中に自身と家族が侮辱を受けたことが原因だったと強調した。

イラク代表はクウェートを3-2で下す劇的な勝利を収めた。イクバルが先制点を挙げた後、サイフ・アル・ラシードとカッラール・ナビールが2点目と3点目を追加。クウェート代表はユーセフ・ナーセルが2得点を記録した。

イクバルは試合後のメディアへの発言で、クウェートの一部選手とサポーターが自身と家族に侮辱的な言葉を浴びせ、さらに父親のパキスタン系のルーツを嘲笑したと説明し、起きたことについてクウェートのキャプテン、ユーセフ・ナーセルと話をしたと述べた。

イクバルは次のように語った。「クウェートのキャプテンと話をして、あなたたちの選手と問題があるわけではないと伝えた。しかし選手たちは私の父がパキスタン人だと言っていて、それは事実だ。私はイスラム教徒で、おかげさまで、私たちは皆ひとつの共同体だ。パキスタン出身でもイラク出身でもどこの出身でも問題はない。私たちは皆イスラム教に従っているのだから」

さらにこう付け加えた。「もし私の父をパキスタン人呼ばわりし、私の母について非常に無礼なことを言うつもりなら、まずは勝つことを確実にすべきだ。なぜなら私が勝てば私は祝うからだ。ピッチ上で彼らに応じれば、ザイダンが問題を起こしていると言われる。しかしワールドカップでは私は何の問題も起こさなかったし、他のチームと対戦するときも問題を起こしはしない」

イラクの選手は、ピッチ上での競争は敬意の枠内にとどまるべきだと強調し、こう語った。「サッカーは敬意の上に成り立っている。私はそれに100パーセント同意する。しかしもし私の家族を侮辱し、彼らへの敬意を欠くつもりなら、それは構わない。ただし勝つことを確実にすべきだ。なぜなら試合終了後には、すべてが終わるのだから」

イクバルはクウェートのサポーターの前でのゴールパフォーマンスについても語り、試合前に浴びせられたブーイングが自身の反応の背景にあったと説明した。「試合前にクウェートのサポーターがブーイングをするのが聞こえていた。問題ない、私はゴールを決める、その後で見てもらおう、と思った。彼らを見ながら祝ったとき、彼らは何も言わず、ただ私を見つめていた。それで私は思った。よし、素晴らしい、これで彼らはクウェートのゴールを決めたパキスタン人の少年を覚えているだろう、と」

イラク代表のキャプテン、アイマン・フセインは、試合後にユーセフ・ナーセルをイラク代表のロッカールームへ連れて行き両者の対立を収めることで、事態の沈静化に貢献した。

イクバルは和解の場を捉えた動画に映っており、その後両選手は抱擁を交わし、両者の間の緊張は終息した。

イクバルのゴールパフォーマンスとそれに続く衝突は、SNS上でサポーターの間に議論を巻き起こした。一部の観衆はこのパフォーマンスを競争の自然な一部とみなす一方、他の人々は対戦相手のサポーターを挑発するパフォーマンスを拒絶した。

一方、選手やその家族への侮辱、あるいは彼らの私生活を競争の場に持ち込むことを拒否するという意見でも一致が見られた。

2025年の大会王者であるイラク代表は、来る火曜日にグループステージ最終節となる第3節でサウジアラビアと対戦する。第1節でオマーンと1-1で引き分け、クウェートに3-2で勝利している。

一方、クウェート代表はサウジアラビアとイラクに2敗を喫した後、最終戦をオマーンと戦う。