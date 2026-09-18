なかでもハリー・ケインとマイケル・オリーズが圧巻の夜を過ごしたからだ。 ケインは2得点を挙げ、オリーズは大勝に3ゴールを加えた。そのためウニオン側のソーシャルメディア担当は、ヤマルの最近のバロンドールに関する発言との関連をすぐに見いだした。

「バルセロナのあの19歳のいたずら小僧は、黙っていられなかったのか？ ケインとオリーズは今夜まさに絶好調で、自分たちがバロンドール級の存在だと証明している」と、ウニオン・ベルリンはXに冗談めかして投稿した。

ただ、すべてのユーザーがその投稿の皮肉めいたニュアンスを理解したわけではなかったようで、バルサのスターの発言のせいで大敗したかのようにしているとして、ウニオンのアカウントを批判した。しかし、アイゼルネンはそれに動じることなく、「ユーモアは誰にでも通じるものではない」とそっけなく返した。

その後も首都クラブはユーモラスな路線を貫いた。別の投稿では、大敗の後だけにFCバルセロナのファンを敵に回すようなことは避けたいとし、「どうかこのツイートはバルセロナを大きく避けて通ってくれ。今回のアウェー遠征の後で、怒ったカタルーニャ人に対応する準備はまだできていない」と明かした。

ラミン・ヤマル、バロンドール論争でハリー・ケインを挑発

このちょっとしたソーシャルメディア上の当てこすりの背景にあるのは、ヤマルの最近のバロンドールに関する発言だ。元プロのホルヘ・バルダーノとのMovistar Plus での対談で、このバルサのスターは自分自身を同賞の有力候補の1人と考えていることを明確にした。その際、ケインに対する一刺しも忘れなかった。「バロンドールは世界最高の選手に与えられるべきだと思う。それだけだ」とヤマルは説明し、得点数の多さだけで受賞者が決まるべきではないと強調した。

ヤマルがここで明確に言及しているのはケインだ。イングランド代表FWは昨季、公式戦73ゴールを記録してゴールデンシューを獲得した。今季もバイエルンのストライカーはその野心を印象的に裏付けている。ウニオン戦でケインはブンデスリーガ通算100点目と101点目を決め、新記録を打ち立てた。

ケインとヤマルに加え、オリーズもまたバロンドール争いで名前が挙がる選手の1人となっている。