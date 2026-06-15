ハンス・クラアイ・ジュニアは『Voetbal International』のコラムで、オランダ代表主将ヴィルジル・ファン・ダイクが受ける批判は理解できないと語った。リバプールのDFは今シーズン、代表を含め批判が増えている。

クラアイは「ファン・ダイクへのくだらない批判には本当にうんざりだ」と切り出す。今季リヴァプールで5試合を終えた時点では英アナリストが「プレミア史上最高のセンターバック」と絶賛していたが、6試合後に一転して「もう全くダメだ」と言われたという。

オランダまでこの風潮が広がるべきではないと主張する。「本当にうんざりだ。オランダは英メディアの過激な流れに乗るな」。

93キャップを誇る彼について、結論は明確だ。「ファン・ダイクは素晴らしい選手だ。グラフェンベルクの絶妙なクロスを、信じられないほど美しいヘディングで1-0にした」。

「日本の2－2の場面ではレインダース、ファン・デ・フェン、そしてヴァージルにもミスがあった。彼を侮辱するのではなく、もっと評価すべきだ」と結んだ。





「2－1で迎えた後半、日本の反撃が予想される中でチーム全体の深みを失う交代は残念だった。コープマイナーズに代えて好調サマービルを、マレンに代えてメンフィスを投入したのだ」。