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元ブラジル代表の伝説的ストライカー、ロマーリオが、自身の批判に反論したカルロ・アンチェロッティ監督の解任を改めて要求した。1994年ワールドカップ優勝メンバーのロマーリオは月曜日、SNSでブラジルサッカー連盟のサミル・シャウド会長に直接、監督を解任するよう求めた。

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名ストライカー、公の場での対立を激化

月曜日の記者会見で ベテラン指揮官が自身の批判に反論してから わずか数時間後、ロマーリオはSNSに新たな長文の批判を投稿し、アンチェロッティ監督がブラジル代表にもたらしたものに疑問を呈した。元FWは、代表で積み重ねた輝かしい実績があるからこそ、人気を得ようとするのではなくチームを批判する権利があると主張。就任以来のイタリア人指揮官の仕事ぶりに納得しておらず、連盟会長は監督を交代させるべきだと改めて訴えた。

イタリア人指揮官、声高な批判を一蹴

舌戦の発端はブラジルが日本に敗れたことだった 。これを受け、ロマーリオは監督に「もう誰も我慢できない」と主張し、即時解任を求めた。

次の試合を前に月曜日、報道陣に対応したアンチェロッティ監督は、当初の発言について語る際に語気を強めた。「誰にでも表現の自由がある。この仕事をしているあなたたち［記者］なら、民主主義国家には表現の自由があり、誰もが意見を述べられることをよく知っているはずだ。ロマーリオもほかの人と同じように意見を述べている。それは彼の権利だ。私としては、彼は嘘も真実も、ばかげたことも言えると思う。確かなのは、ロマーリオはよくしゃべるということだ。そして、それも彼の権利だ」

ワールドカップ優勝経験者が辞任を要求

監督の会見での発言を受けても引き下がらず、ロマーリオはSNSにこう記した。「アンチェロッティに次のことを伝えたい。私は確かによくしゃべる。代表チームが話題なら、私には発言するだけの実績と影響力、権威があるからだ。

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「アンチェロッティ、あなたが率いたクラブで成し遂げたことには、今も敬意を抱いている。明日、我々はパラグアイに2失点したシンガポールと対戦する。パラグアイには敬意を払っているし、ちなみに彼らは予選を我々と同じ勝ち点で終えた。それでも、我々がこのレベルにとどまるわけにはいかない」

次の試合 SIN 親善試合 05:00 BRA 視聴する

イタリア人指揮官の退任を求める姿勢をさらに強め、こう付け加えた。「あなたは我々のサッカーに何も新しいものをもたらしていない。もう一度言う。辞任してくれ！ 我々はあなたより良い仕事をする監督を見つける。そして私は、ほかの人を介して伝えるのではなく、あなたに面と向かって言っている。CBF会長にも、あなたを解任すべき時はとっくに過ぎたと伝えたい」

シンガポールとの親善試合、揺らぐ士気が試される一戦に

アンチェロッティ監督は、再び説得力を欠く戦いを見せれば自身の立場を巡る批判がさらに強まると承知した上で、 火曜日に敵地で行われるシンガポールとの親善試合 に臨む。日本に喫した痛手を受け、ワールドカップを5度制したブラジルは、年内に落ち着きを取り戻すためにも、開催国を相手に力強い勝利を切実に必要としている。最近パラグアイに敗れた相手に圧勝できなければ、シャウド会長には対応を求める圧力がさらに強まるだろう。