ケイト・ケイン、バロンドール受賞後のケインに感動的なメッセージ
ケインはバロンドールを受賞した。月曜夜、ロンドン・パラディウムで行われた授賞式で、昨季クラブと代表で73得点を挙げたケインは、キリアン・エンバペとラミン・ヤマルを抑えた。式にはケイトも付き添い、『デイリー・メール』紙によると、その後2人はソーホーのシルク・ル・ソワールで開かれたアフターパーティーで、友人や家族と夜遅くまで祝ったという。
興奮が落ち着いた今、ケイトはインスタグラムの47万8000人のフォロワーに向け、心のこもったメッセージを投稿した。「あなたをどれほど誇りに思っているか、言葉では言い表せない。あなたの努力、献身、そして立ち直る強さには、毎日ただただ感心している。どんな挫折に直面しても、あなたは前より強くなって戻ってきた。あなたの素晴らしい才能や献身、ここまでたどり着くために積み重ねてきた努力を、世界中の人が見られることが本当にうれしい。あなたほどこの賞にふさわしい人はいないし、あなたのそばで輝く姿を見られることを、これ以上ないほど誇りに思う。あなたと、これから訪れるすべてのことに乾杯！」
ケイン、バロンドール受賞スピーチで妻に感謝
ケインは月曜日の受賞スピーチで、幼なじみの恋人だったケイトにもすでに感謝の言葉を伝えていた。ともにウォルサムストー出身の2人は、ケインがバハマでプロポーズした2年後の2019年に結婚。授賞式の夜、ケインがバロンドールとストライカー賞の両方を受け取った後、キスを交わした。
ケインはこう語った。「妻であり、親友でもあるケイトへ。僕たちは間違いなく、良い時も悪い時も一緒に乗り越えてきた。君は僕にとって一番の支えだ。実際、僕自身よりも君のほうがこの賞を望んでいたように感じたよ。結果が分かるまでの不安な待ち時間は、君にとってつらかったと思う。でも、こうして受賞できた。僕にとって何が一番いいかをいつも考え、僕が夢をかなえるために自分を犠牲にしてくれる。その夢は君の夢でもあると分かっているし、君がいなければ実現しなかった。これは僕一人ではなく、僕たちで祝うトロフィーだ。僕と君、家族全員、そして結束の固いチームのみんなで手にしたものだ。だから、ありがとうと言いたい。愛しているよ。今夜、この喜びを味わい、祝うのが待ちきれない。愛しているよ」
ケイン、バロンドールを4人の子どもたちにささげる
2人には娘のアイビーとヴィヴィアン、息子のルイとヘンリーという4人の子どもがおり、ケインがトッテナムからバイエルンに加入して以来、バイエルン地方で暮らしている。スポーツ科学を学んで卒業し、プロのフィットネスコーチとして働くケイトは、常にケインのそばで支えてきた。ケインはスピーチの中で、子どもたちにも直接語りかけた。
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「子どもたちは家で見ている。もう間違いなく寝る時間を過ぎているね。特に、［授賞式が］思っていたより少し遅くなっているから。アイビー、ヴィヴィアン、ルイ、ヘンリーへ。君たちがいるから、僕はこれをやっている。このトロフィーを家に持ち帰ることの意味は、まだ十分には分からないかもしれない。ほかのトロフィーもいくつか持ち帰るつもりだけど、これは特別なものだ。君たちに会って、一緒に祝うのが待ちきれない。父親として、そしてプロとして、良い手本になりたい。懸命に努力することや、自分を信じることの意味を示したいんだ。君たちを心から愛しているよ」
バロンドール受賞のケイン、次に目指すものは？
ケインは昨季、バイエルンで61得点を記録した。単一シーズンでこの数字に到達したのは、2014-15シーズンにレアル・マドリーでプレーしたクリスティアーノ・ロナウド以来で、その間にケインは2冠を達成し、イングランドをワールドカップ3位に導いた。
祝賀を終えたケインは、バイエルンの2冠達成を再び後押しし、ケイトが乾杯の言葉に込めた「これから訪れるすべてのこと」を実現するため、バイエルン地方へ戻る。