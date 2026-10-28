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ハリー・ケインの妻ケイトが、月曜夜にロンドンで行われたバロンドール授賞式で世界最優秀選手に選ばれたイングランド代表主将に向け、インスタグラムに感動的な賛辞を投稿した。ケイトは夫に「何よりもこの賞にふさわしい」と伝えた。一方、バイエルン・ミュンヘンのストライカーであるケインは、すでに受賞スピーチで幼なじみの妻と4人の子どもたちに感謝を述べていた。

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ケイト・ケイン、バロンドール受賞後のケインに感動的なメッセージ

ケインはバロンドールを受賞した。月曜夜、ロンドン・パラディウムで行われた授賞式で、昨季クラブと代表で73得点を挙げたケインは、キリアン・エンバペとラミン・ヤマルを抑えた。式にはケイトも付き添い、『デイリー・メール』紙によると、その後2人はソーホーのシルク・ル・ソワールで開かれたアフターパーティーで、友人や家族と夜遅くまで祝ったという。

興奮が落ち着いた今、ケイトはインスタグラムの47万8000人のフォロワーに向け、心のこもったメッセージを投稿した。「あなたをどれほど誇りに思っているか、言葉では言い表せない。あなたの努力、献身、そして立ち直る強さには、毎日ただただ感心している。どんな挫折に直面しても、あなたは前より強くなって戻ってきた。あなたの素晴らしい才能や献身、ここまでたどり着くために積み重ねてきた努力を、世界中の人が見られることが本当にうれしい。あなたほどこの賞にふさわしい人はいないし、あなたのそばで輝く姿を見られることを、これ以上ないほど誇りに思う。あなたと、これから訪れるすべてのことに乾杯！」

ケイン、バロンドール受賞スピーチで妻に感謝

ケインは月曜日の受賞スピーチで、幼なじみの恋人だったケイトにもすでに感謝の言葉を伝えていた。ともにウォルサムストー出身の2人は、ケインがバハマでプロポーズした2年後の2019年に結婚。授賞式の夜、ケインがバロンドールとストライカー賞の両方を受け取った後、キスを交わした。

ケインはこう語った。「妻であり、親友でもあるケイトへ。僕たちは間違いなく、良い時も悪い時も一緒に乗り越えてきた。君は僕にとって一番の支えだ。実際、僕自身よりも君のほうがこの賞を望んでいたように感じたよ。結果が分かるまでの不安な待ち時間は、君にとってつらかったと思う。でも、こうして受賞できた。僕にとって何が一番いいかをいつも考え、僕が夢をかなえるために自分を犠牲にしてくれる。その夢は君の夢でもあると分かっているし、君がいなければ実現しなかった。これは僕一人ではなく、僕たちで祝うトロフィーだ。僕と君、家族全員、そして結束の固いチームのみんなで手にしたものだ。だから、ありがとうと言いたい。愛しているよ。今夜、この喜びを味わい、祝うのが待ちきれない。愛しているよ」

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ケイン、バロンドールを4人の子どもたちにささげる

2人には娘のアイビーとヴィヴィアン、息子のルイとヘンリーという4人の子どもがおり、ケインがトッテナムからバイエルンに加入して以来、バイエルン地方で暮らしている。スポーツ科学を学んで卒業し、プロのフィットネスコーチとして働くケイトは、常にケインのそばで支えてきた。ケインはスピーチの中で、子どもたちにも直接語りかけた。

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「子どもたちは家で見ている。もう間違いなく寝る時間を過ぎているね。特に、［授賞式が］思っていたより少し遅くなっているから。アイビー、ヴィヴィアン、ルイ、ヘンリーへ。君たちがいるから、僕はこれをやっている。このトロフィーを家に持ち帰ることの意味は、まだ十分には分からないかもしれない。ほかのトロフィーもいくつか持ち帰るつもりだけど、これは特別なものだ。君たちに会って、一緒に祝うのが待ちきれない。父親として、そしてプロとして、良い手本になりたい。懸命に努力することや、自分を信じることの意味を示したいんだ。君たちを心から愛しているよ」

バロンドール受賞のケイン、次に目指すものは？

ケインは昨季、バイエルンで61得点を記録した。単一シーズンでこの数字に到達したのは、2014-15シーズンにレアル・マドリーでプレーしたクリスティアーノ・ロナウド以来で、その間にケインは2冠を達成し、イングランドをワールドカップ3位に導いた。

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祝賀を終えたケインは、バイエルンの2冠達成を再び後押しし、ケイトが乾杯の言葉に込めた「これから訪れるすべてのこと」を実現するため、バイエルン地方へ戻る。



