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ルチアーノ・スパレッティ監督が、1月の移籍市場を前に新たなストライカーを「必死に求めている」との見方に反論した。ユヴェントス指揮官は試合前会見で攻撃陣に対する考えを明らかにするとともに、クラブの若手有望株の一人に大きなチャンスを与えると認めた。ユヴェントスは木曜夜、今季5試合目となるヨーロッパリーグのオモニア戦をアリアンツ・スタジアムで迎える。

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補強をめぐる見方に反論したスパレッティ

水曜日のアリアンツ・スタジアムでは、ユヴェントスの前線の陣容に関する最近の発言についてスパレッティ監督が質問を受け、緊張感が漂った。議論の発端は、 週末にセリエAでヴェネツィアに4-0で勝利した後 の攻撃陣に対する評価だった。指揮官は、ランダル・コロ・ムアニもニック・ヴォルテマーデも典型的な9番のタイプではなく、ジェフ・エカトルは加入後、ケガの影響で存在感を示せていないと指摘していた。

この件を問われたスパレッティ監督は、「『必死の訴え』と呼んだのはあなたの言葉で、私の言葉ではない。ヴラホヴィッチについて、あなたたちは何度私に尋ねた？ 彼が去った後でさえ尋ねてきた。私が話したのは特定の選手ではなく、必要な特性についてだ。コロを違うポジションで試したい。ヴォルテマーデは加入後とてもよくやっているが、常にプレーできるわけではない。ヴェネツィア戦ではコロ・ムアニをあそこ、つまりセンターフォワードに戻そうと考えた。あれは必死の訴えではない。ヴォルテマーデが気に入らないなどと言ったこともない。今はエカトルもいるし、彼の状態を見なければならない。有望な若手選手だ。何試合かプレーさせ、求めている資質がすでにチーム内にあるかを見たい。ニコが戻れば、彼にも9番に必要な資質がある」と反論した。

エカトルにヨーロッパリーグでのチャンス

木曜日のヨーロッパリーグ、オモニア戦に話題が移ると、スパレッティ監督は10代のエカトルを先発起用すると明言した。ジェノアから加入した若きストライカーは、トリノでの序盤をコンディションの問題に妨げられてきた。今季の出場はセリエAとヨーロッパリーグで各1試合の計2試合、合計24分にとどまり、得点もアシストも記録していない。

スパレッティ監督はさらに、「フィジカルが強く、スペースへの動きに優れたストライカーだと思う。難しいボールもプレーにつなげられる選手だ。[シルヴィオ] バルディーニは彼を非常に高く評価しているし、バルディーニはサッカー界における私の親しい友人の一人だ。今、彼のことを少しずつ理解しているところで、バルディーニの見方に同意する。落ち着いてプレーしてほしい。有望な選手だし、偉大な選手は皆、そのレベルに達する前は有望な才能としてスタートした。明日はエカトルを起用する。今後に向けて選択肢を一つ増やしたいからだ。信頼できる選手を入れ替えて起用する。何が懸かっているかは分かっている」と付け加えた。

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ユルディズの回復は大きな朗報

オモニア戦に出場可能な選手に注目が集まる中、スパレッティ監督は会見の冒頭で負傷者の状況を報告した。ケナン・ユルディズ、ケフラン・テュラム、マヌエル・ロカテッリは全員が長期離脱中で欠場する。ニコ・ゴンサレスとピエール・カルルも木曜日の一戦には出場しない。 ユルディズはセリエA開幕戦以来、出場していない 。

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指揮官は「彼の状態はとてもいい。今朝、専門的なトレーニングを始めた。試合に戻ってくるのが待ち遠しい。ただ、適切なタイミングを待たなければならない。彼ほどの選手がいないと、何とか埋めなければならない穴が生まれる。アライベゴヴィッチ、ボガ、コロで代役を務められるのは素晴らしいことだが、ユルディズは簡単には代えられないチャンピオンだ」と説明した。

オモニアを警戒

ユヴェントスはヨーロッパリーグの開幕から4試合で3勝1分けを記録し、現在5位につける。一方のオモニアは2勝2敗の勝ち点6で18位だが、スパレッティ監督はキプロスのチームを相手に油断していない。

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スパレッティ監督は「オモニアは勝ち点6を獲得し、セルタ・ビーゴを破ったチームだ。国内リーグでは3位で、現代のサッカーを非常によく知るノルウェー人監督が率いている。4-2-3-1でプレーするが、守備時には献身的に5人を並べることもいとわない。苦戦した試合もあるが、常に相手を難しい状況に追い込む。勝つには非常に真剣に試合に臨む必要がある。我々には質の高い選手が大勢いて、全員が優れている。若手選手も育てていかなければならない」と締めくくった。