共有 GOALをGoogleでフォロー

ルチアーノ・スパレッティ監督は、ヨーロッパリーグでユヴェントスをAZアルクマールとの敵地での接戦に導き、2-1で勝利した後、強気な姿勢を見せた。この結果により、オランダのクラブが欧州大会のホーム戦で続けていた長期の無敗記録が途切れ、ユヴェントスの指揮官は自身を批判する人々に向けて発言した。

広告

スパレッティ、ユヴェントスへの正当な評価を要求

ウェストン・マッケニーやケナン・ユルディズらが離脱し、負傷者が増えるなかでも、イタリアの強豪はAZが欧州大会のホーム戦で続けていた17試合無敗を止めた。粘り強さが光る試合だったが、指揮官はピッチ上で奮闘した選手たちが正当に評価されていないと感じている。スパレッティは、自分たちが勝つと、90分間にわたるユヴェントスの戦術やその遂行を評価するよりも、相手の出来が悪かったと受け止められがちだと指摘した。

ユヴェントスの指揮官は、今大会で倒してきた相手チームへの敬意が欠けていると感じており、その点について特に強く語った。「非常に満足している。とても強いチームを相手に良いプレーができたからだ。これを言っておかなければ、勝ち点7を獲得しているのに弱いチームだと言われたNECの話にまた戻ることになる。相手を正当に評価する姿勢を考え直す必要がある。勝てば相手が弱かったからだとされるが、今夜は素晴らしい試合に勝ち、素晴らしいフットボールを見せた」と、『Sky Sport Italia』に語った。

勇敢な戦いぶりと逃した好機

好結果を収めた一方で、スパレッティは試合終盤を必要以上に苦しい展開にしてしまったと認めた。ホームチームに1点を返され、緊迫した終盤を迎える前に、選手たちは勝負を決めるべきだったと考えている。イタリア人指揮官は、チームが引きすぎたことで守備陣に不要なプレッシャーを招いたと指摘した。

「我々は自陣にとどまり、前に出られず、失点した。あと5分続いていたら、勝利を持ち帰れなかっただろう。試合の進め方を考えれば、3点目を決めるべきだった。ただ、今日は堂々と、力強さと質、そして勇気を持ってここに乗り込んだ。誰か一人だけの功績ではない。コロ［ムアニ］は、もう少しパスを受ける選択肢を見つけられれば、相手を脅かすスペースを十分に得られる。少し落ちたのは試合の最終盤だけだ。途中出場した選手たちは、もっと相手を脅かせたはずだ。それだけの力がある。［ジェレミー］ボガや［ジェフ］エカトルのような選手は、もっとうまく攻撃に転じられたはずだ。我々は下がりすぎ、中途半端な位置にとどまってしまった」とスパレッティは語った。

広告 広告

チーム全体の奮闘を称賛

古巣を相手にしたトゥーン・コープマイネルスのパフォーマンスが大きな話題となったが、スパレッティはチーム全体を評価する姿勢を崩さなかった。ジョン・ルクミとピエール・カルルの守備での貢献を特に挙げるとともに、強いプレッシャーを受ける場面では、GKが現代的な役割を果たすことも自身の戦術において重要だと語った。

Related Topics

「選手を区別したくはない。ルクミやカルルのように、目立たない仕事をしっかりこなした選手もいる。どれも非常に良い兆候だが、重要なのは相手陣内でマンツーマンの守備をしたことだ。当然、多少のリスクは伴う」と説明した。「GKはシュートを止めるだけでいいと、これまで何度言われてきただろうか。だが、足元でもプレーできなければならない。それによって、受けるプレッシャーをすべて無効にできるからだ」

精神力と決断力

スパレッティは、この勝利を支えた精神的な強さが、ユヴェントスの特徴になりつつあると考えている。最大の懸念は戦術そのものではなく、AZに得点を許した場面で決断を欠いたことだと改めて強調し、ピッチ上ではためらいが最大の敵になると訴えた。

広告

「相手陣内でプレーできたことが、今回の勝利だ。素晴らしい姿勢とメンタリティがあった。ユーヴェが正しい姿勢を見せれば、私はそのプレーに納得できる。心配なのは失点の仕方だ。我々は決断を下さなかった。決断を誤るより、決断しないほうが悪い。ためらい、相手がうまく態勢を整えるのを待ってしまった。終盤には、相手の激しいカウンタープレスを受けていたので、前線で収められるボールがいくつか必要だった。それでも今夜は非常に美しい試合ができた。ベンチにとどまった選手も含め、自分の選手全員をうれしく思う」と締めくくった。