フランス人スター、マイケル・オリーズの去就はドイツおよびヨーロッパのサッカー界で物議を醸し続けており、レアル・マドリードへの移籍が取り沙汰される声も高まっている。しかしバイエルン・ミュンヘンは最高経営責任者（CEO）の口を通じてこの件に明確な決着をつけ、選手の残留と、レアル・マドリードから公式な接触を一切受けていないことを断言した。

バイエルン・ミュンヘンのCEO、ヤン・クリスティアン・ドレーゼンは、火曜日に開かれた記者会見で、オリーズがバイエルンに残留するのかという質問に対し「もちろんだ」と答え、レアル・マドリードから選手獲得に関する「いかなる書簡、ファクス、連絡」も受けていないと断固として否定した。

ドレーゼンは、飛び交う噂の多さへの不満をにじませる皮肉めいた口調でこう付け加えた。「自分が真実を知っていると、いかに多くの情報が広まるものかには驚かされる。実に興味深いことだ。正直に言えば、友人たちからこの質問を何度されたか、もう数えるのをやめてしまった」。これはフランス人ウインガーの去就をめぐるメディアの憶測の過熱ぶりを指したものだ。

バイエルンのCEOは最後に、売却を拒否するクラブの姿勢を強調してこう締めくくった。「だが、『もし誰かが2億ユーロを提示してきたら売るべきだ』などとは、これまで誰も私に言ってこなかった」。これは、想定されるオファーの額がどれほどであろうと、バイエルンがスターを手放す気はないという明確なメッセージだった。