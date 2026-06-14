過去3大会の優勝国を的中させたドイツ人数理学者が、2026年大会の予想を公表した。

英紙「ザ・サン」によると、英国在住のドイツ人専門家ヨアキム・クリメント氏は独自の基準で優勝国を予測し、過去3大会で的中させている。

CBSのインタビューでは「人口が多いほど才能のプールも広がる」と説明した。

2つ目は気候。「1年を通じてサッカーができる環境が不可欠だ。暑すぎたり寒すぎたりするとプレーできず、それは自然なハンディキャップになる」と語った。

3つ目は育成環境で、「才能ある選手を世界クラスに育てるには学校や練習場が欠かせない」と説明した。

4つ目はFIFAランキングで、「現在優れた世代がいるチームを把握するため、現時点のランキングを使う」と説明した。

2026年については「今回は優勝候補ではないチームを選んだ。オランダは常に期待値を上回る国だ」と語った。

ブラジル、アルゼンチン、ドイツ、フランス、スペインなどの強豪国にも明確なチャンスがあると認めた。

それでも、実力以上に結果を出すチームがある。その代表がオランダだ」。

さらに「まだ優勝はないものの、3度決勝に進んでいる。才能を育てる文化とプロセスが機能している証拠だ」と続けた。

続けて「チームにはメッシのようなスターはいないが、パフォーマンスが全体的に均一だ」と指摘した。

さらに「弱点はほとんどなく、守備が非常に堅い。サッカーは『攻撃で試合に勝ち、守備でタイトルを取る』スポーツだ」と結んだ。

今夜、ロナルド・クーマン率いるチームはダラス・スタジアムで日本と初戦を迎える。同グループにはスウェーデンとチュニジアもいる。