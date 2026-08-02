このことを報じたのはSky。報道によると、シティズンズはこの金額を交渉に応じるための最低ラインに設定しているという。ロドリはイングランドの昨季リーグ準優勝クラブと2027年まで契約を結んでいる。とりわけレアル・マドリーがスペイン代表のワールドカップ王者であり欧州王者でもある同選手の獲得に強い関心を示しているが、同報道によれば、これまでのところ“白い巨人”が交渉のテーブルに載せる意思があるのは5000万ユーロにとどまっている。

ロドリは直近のワールドカップで輝きを放ち、米国でスペインを中盤の司令塔として優勝へ導いた。さらに大会最優秀選手にも選ばれている。2024年には、ドイツでのEURO制覇の後、世界最優秀選手としてバロンドールも受賞していた。

この夏のレアル・マドリーでは大きな刷新が進んでいる。カルロ・アンチェロッティ、シャビ・アロンソ、アルバロ・アルベロアの下で無冠の2年を過ごした後、成功を収めた元指揮官ジョゼ・モウリーニョが再びロス・ブランコスの指揮を執っている。レアルはすでにマルク・ククレジャ、デンゼル・ダンフリース、イブラヒマ・コナテを加えて守備陣を強化した。中盤にはベルナルド・シウバがマンチェスター・シティからフリーで加入。さらに、マドリーはRBライプツィヒのヤン・ディオマンデも1億ユーロ超の金額で獲得できる可能性が高い。ロドリはその後、トoni・クロースとルカ・モドリッチの退団以降、レアルに欠けていた中盤中央の司令塔となり得る存在だ。

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ロドリは月曜日に背中の手術を受けており、その影響で新シーズン最初の公式戦となるスーパーカップとプレミアリーグの試合を欠場する見通しだ。新指揮官エンツォ・マレスカは9月には再び彼を戦力として計算できることになる。ただし、それまでにレアル・マドリーと契約していなければ、という条件付きだ。