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オランダ代表主将のデンゼル・ダンフリースは、ドイツに0-5で敗れた試合を「チーム全体の失敗」と表現。ネーションズリーグでの大敗の主な要因として、競り合いでの弱さと相手に与えた広すぎるスペースを挙げた。

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大敗を喫したオランダ

オランダはオリンピアシュタディオンでドイツに0-5で敗れ、UEFAネーションズリーグのグループステージを終えた。PSVとインテル・ミラノで成功を収めた後、2026年7月にスペインの名門レアル・マドリーに加入した、経験豊富な右サイドバックのデンゼル・ダンフリースがベルリンで代表チームの主将を務めたが、オランダは後半に完全に圧倒された。

この0-5という大敗はオランダにとって今世紀最大の敗戦であり、対ドイツ戦では1959年に次いで2番目に大きい敗戦となった。それでもシャビ・エルナンデス率いるチームはグループA2を2位で終え、首位のドイツとともに3月の準々決勝進出を決めた。

ダンフリース、不出来を認める

試合直後、NOSに感想を語ったダンフリースはパフォーマンスの現実を包み隠さず語り、ピッチ全体での戦術的な構造とフィジカル面における明白な問題を指摘した。

「良くないパフォーマンスだった。競り合いで弱すぎたし、スペースも空きすぎていた」とダンフリースは認めた。

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「セカンドボールを何度も失い、競り合いでも弱かった。相手は簡単にカウンターを仕掛けられた。まさにチーム全体の失敗だった。僕たちにあってはならないことだ」

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ピッチ上で高まったいら立ち

ダンフリースは試合中にチーム内で高まった緊張にも言及。いら立ちと怒りが、冷静さを保ち、容赦ないドイツのプレスを相手にゲームプランを実行する妨げになったと語った。

「怒りもいら立ちもある。でも、こういう試合では集中を切らしてはいけない」とダンフリースは語った。

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「互いにいら立ちもあった。それは良くないことだ」

オランダはスペースを消せず、フロリアン・ヴィルツやブラヤン・グルダらに試合のテンポを握られた。特に先制点の場面では、デリー・シェルハントが左サイドから中央へ切り込んだ際、ダンフリースが阻止できなかった。

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準々決勝に向けて立て直しへ

敗れ方は大きな痛手だが、オランダはこの失望を早く振り払い、2027年3月に予定されるネーションズリーグ準々決勝に目を向けなければならない。

ダンフリースとチームメートは冬の中断期間を立て直しに充てる。ノックアウトステージで欧州の強豪と対戦する際、今回のようなチーム全体の崩壊を繰り返すことは許されないと認識している。