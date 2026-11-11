共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

「独裁者」であり、「精神科に送るべき」人物。元FIFA会長のヨーゼフ・S・ブラッター氏が、後任のジャンニ・インファンティーノ氏を痛烈に批判した。

90歳のスイス人であるブラッター氏は、シュピーゲルのインタビューで同郷のインファンティーノ氏について、「インファンティーノはもはや歯止めが利かない。彼は何も分かっていない。インファンティーノを一度、精神科に送るべきなのかもしれない」と語った。

ブラッター氏は、インファンティーノ氏の精神状態を調べる代わりに、スポーツ法上の措置も考えられるという。「もう一つ、ローザンヌのスポーツ仲裁裁判所（CAS）に訴える道がある。彼の行動はFIFA規約に違反しており、そこで訴えを起こすことができる」と述べ、さらに「平和賞について、彼は事前に誰にも相談しなかった。これはCASで提起すべき点だ」と指摘した。この賞は2025年、インファンティーノ氏の働きかけで新設され、ドナルド・トランプ氏に贈られた。

ドナルド・トランプ氏のインファンティーノ氏への影響力は大きすぎるのか？

ブラッター氏の目には、後任のインファンティーノ氏は米大統領との友人関係が始まってから道を誤ったと映っている。「FIFAは苦しんでいる。現在、FIFAを率いているのは、惑わされてしまった人物だ。ドナルド・トランプとの出会いがジャンニ・インファンティーノを変えた」と述べ、「彼は、世界で最も人気のあるスポーツを独占するために自分が選ばれたと思っている。しかし、サッカー組織の幹部の中には、それを良しとしない人たちがいる。彼らはインファンティーノを解任したいと考えている」と続けた。

広告 広告

ブラッター氏によれば、インファンティーノ氏は世界のサッカー統括団体で独裁者のように振る舞っているという。「彼は独裁者だ。FIFAの人間から聞いた話では、誰も彼と一緒にエレベーターに乗ることを許されない。彼は『アンタッチャブル』、触れることのできない存在だ」

Related Topics

2015年に会長職を退き、2016年にインファンティーノ氏に引き継いだブラッター氏は、後任が選挙で退くことを望んでいる。インファンティーノ氏は独断的な行動、とりわけ頓挫したW杯の権利売却を巡って激しい批判を浴びている。

アーセン・ヴェンゲル氏がインファンティーノ氏に代わるFIFA会長に？

ブラッター氏は「欧州サッカー連盟（UEFA）は強い圧力をかけているが、3月の次期会長選挙までにインファンティーノを退かせられなければ、彼は再選される。今、どうすれば彼を退かせられるか考えなければならない」と述べた。そのうえで、情報を得たとして「UEFAには計画がある。来週、対立候補を指名するだろう」と語った。ニューヨーク・タイムズとBBCは最近、アーセン・ヴェンゲル氏が実際に立候補を検討していると報じた。

広告

ブラッター氏には、実現の可能性は低いものの、個人的に推したい候補がいる。世界陸連の会長で、2025年のIOC会長選に敗れたセバスチャン・コー氏だ。「コーはFIFA倫理委員会の委員長も務めた。強い個性を持つ人物だ。サッカー発祥の地、イングランドから会長が出るのは良いことだ」とブラッター氏は語った。コー氏に立候補の意向があるかどうかは分かっていない。