バイエルンのスポーツ担当役員マックス・エーベルが、土曜夜の6-1の勝利後にSkyで明かしたところによると、コンパニは週を通して感染症に悩まされており、直前になって「股関節のスポーツ外傷」も加わったという。「今は監督室で横になっているが、体調は大丈夫だ」とバイエルンのスポーツ部門トップは強調。コンパニはSky での恒例の試合後インタビューと記者会見を欠席せざるを得なかったものの、心配は不要だとした。

ベルギー人指揮官はチームの得点を普段のように派手に喜ぶことはなく、喜びながらもベンチに座ったままだった。また、タッチライン際での指示もいつもほど積極的ではなかった。それでも、コンパニのアシスタントたちは「自分たちが何をすべきか正確に分かっていた。だから今日は彼もベンチで少しリラックスして座っていられた」とエーベルは説明した。

ヴィンセント・コンパニの不調についてヨシュア・キミッヒは何と語ったか

一方、中盤の中心選手ヨシュア・キミッヒは事情を知らなかったようだ。「彼、どうしたんですか？ 全然気づきませんでした」。ドイツ代表選手はSky に問われるとそう答え、「皆さんと話したくないんじゃないですか」と冗談を付け加えた。コンパニの不調には「本当にまったく気づかなかったし、分からなかった。彼ももう若くないですからね」と、キミッヒはさらに指揮官を冗談交じりにいじった。

好調なバイエルンは、ルイス・ディアス（12分）、アレクサンダル・パヴロヴィッチ（26分）、マイケル・オリーズ（34分）の得点で、苦戦するライプツィヒとのブンデスリーガ第6節を前半のうちに決定づけた。後半には際立った活躍を見せたディアスがハットトリックを完成させ（47分、69分）、その間にはハリー・ケインも得点した（53分）。RBにできたのは、アディリャ・マクシモヴィッチが後半アディショナルタイムに一矢を報いることだけだった。

バイエルン・ミュンヘンがRBライプツィヒを圧倒。「あらゆる面で完全に失敗」

「あらゆる面で完全に失敗した」。ライプツィヒのスポーツ部門マネージングディレクター、マルセル・シェーファーはSkyで選手たちを厳しく批判した。「だからこそ、このような結果になった。そこははっきりと言わなければならない。もちろんミュンヘンで負けることはあるし、我々が初めてではない。だが、これほど圧倒されたのは我々が求める姿ではない。このことはしっかり話し合わなければならない」

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対照的に、エーベルの機嫌がずっと良かったのは当然だ。「本当に印象的だった」と称賛した。特に、先週末のリーグ戦でアウクスブルクと2-2で引き分け、週半ばのチャンピオンズリーグでは敵地でバイキング・スタヴァンゲルと3-3に終わった直近の落胆とは違い、今回は開始から高い集中力を見せたという。「我々がそれほど良かったのだから、ライプツィヒを責められない部分もある」とエーベルは絶賛した。

バイエルンは大量得点の勢いを次戦にも持ち込みたいところだ。水曜日にはイングランド王者アーセナルとのチャンピオンズリーグの大一番が控えている。そのときには、体調を取り戻したコンパニが再びタッチライン際に立つのか。「アーセナル戦にはいる。どのような役割を果たせるかは、まだ言えない」とエーベルは明言を避けた。