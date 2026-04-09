バルセロナの若手DFパウ・クバルシは、UEFAチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦でアトレティコ・マドリードに敗れたことについて、自身に責任があると認めた。

クバルシは前半終了間際、ペナルティエリア外の境界付近でアトレティコのジュリアーノ・シメオネを妨害したとして一発退場となり、バルサは10人で試合を戦うことになった。

クバルシ退場によってアトレティコが得たFKから、フリアン・アルバレスが先制点を決め、その後試合はロヒブランコスが2-0で勝利。これにより、来週火曜日の第2戦を前にブラウグラナの状況は難しくなった。

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自身のSNS投稿でこの若手DFは、チームがこのミスの代償を払ったと認め、「たった一つのプレーが試合の流れ、さらには対戦全体を変えてしまうことがある。これがサッカーだ。結果について責任を負う」と述べた。

さらに「この2試合の対決はまだ多くが残っているし、僕たちはこれまで以上に団結している。僕たちは一つの家族で、いつもそれを証明してきた」と付け加えた。

ミスがありながらもクバルシは逆転への自信を示し、「前に進み続ける。努力と強い意志で、僕たちは決して諦めない」と強調した。

一方でクバルシは、当該シーンを巡ってメディアで議論が起きているにもかかわらず、退場判断が妥当だったかどうかには言及しなかった。

なお、クバルシは出場停止のため第2戦を欠場する予定だ。