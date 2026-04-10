モロッコ代表のアシュラフ・ハキミ（パリ・サンジェルマンの右サイドバック）が、フランスリーグでプレーする最優秀アフリカ人選手に贈られる「マルク＝ヴィヴィアン・フォエ賞」の候補リストから外れた。

フランス紙『レキップ』は金曜日、今季の同賞の有力候補11人のリストにハキミの名前がないと報じた。理由は競技面ではなく、ピッチ外での振る舞いによるものだという。

同紙は、27歳のハキミが強姦事件で起訴され裁判に付されたことにより、候補から外れたと付け加えた。

選考基準によれば、「選手はピッチ内外で模範的な振る舞いを備えていなければならない」とされている。

モロッコ代表の同選手は今年2月、2023年2月に遡る強姦事件の告発を受け、裁判に付された。

マルク＝ヴィヴィアン・フォエ賞は、2003年にフランスで開催されたFIFAコンフェデレーションズカップの試合中に心臓発作で亡くなった、元カメルーン代表のマルク＝ヴィヴィアン・フォエを称えて創設された。

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マルク＝ヴィヴィアン・フォエ賞2026 候補11人：

ピエール＝エメリク・オーバメヤン（ガボン、マルセイユ）

ラミン・カマラ（セネガル、モナコ）

バンバ・ディアン（セネガル、ロリアン）

ジョイラ・ドゥエ（コートジボワール、ストラスブール）

アルマンド・グエドゥ（コートジボワール、ストラスブール）

イラン・ケバル（アルジェリア、パリFC）

エルヴェ・コフィ（ブルキナファソ、アンジェ）

アルサン・クワシ（ブルキナファソ、ロリアン）

アイサ・マンディ（アルジェリア、リール）

ムサ・ニアカテ（セネガル、リヨン）

ママドゥ・サンガレ（マリ、ランス）