感動的な人間味あふれる瞬間、モロコ代表のスター、ソフィアン・ラヒミが、父親の健康状態の悪化によって心を締めつけられる苦しみを打ち明けた。彼はソーシャルメディア上で悲しみに満ちたメッセージを投稿し、ピッチ上で最高の姿を見せることにファンが慣れ親しんできた選手の、人間的な一面を映し出した。

非常に胸を打つ投稿の中で、ラヒミは心からあふれ出る言葉で感情を吐露し、こう述べた。「父の病気ほど私を打ちのめしたものはない。父が苦しむとき、私の心も痛む。神よ、私はもう疲れ果てました。父が苦しむ姿を見ていられる力が、私にはありません」。父親が直面している厳しい健康状態によって味わっている苦しみの大きさを、率直に告白した。

モロッコのゴールゲッターは、自らの苦しみを表現するだけにとどまらず、両手を挙げて偉大なる神に祈りを捧げ、敬虔さに満ちた言葉で懇願した。「主よ、あなたは父の病がどれほど私を打ちのめしているかをご存じで、見ておられます。どうか父の弱さを憐れみ、その状態に慈悲をお与えください。主よ、私の父を癒やしたまえ」。

ラヒミは感動的なメッセージを締めくくるにあたり、フォロワーやファンに対し、父親の一日も早い快復を祈ってほしいと呼びかけた。この呼びかけは、彼の家族が経験しているこの厳しい試練の中で、彼がどれほど精神的な支えを必要としているかを示すものだった。

そして、モロッコのスターの投稿には、たちまち数千人のフォロワーが反応し、アラブ世界の各地から連帯と祈りのメッセージが押し寄せた。それは、まれに見る人間的な弱さの瞬間にすべての人の前で心を開いたこの選手に対する、大きな人間的な共感を映し出す光景だった。

なお、ラヒミは父親が患っている病気の詳細を明かさなかったが、彼の胸を打つ言葉は、人生における最初の支えであった父親が病と闘う姿を見つめる彼の、心を締めつける苦しみの大きさを映し出すのに十分なものだった。