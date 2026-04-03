セネガル代表のスターであるケイタ・バルデ・ジャイは、2025年アフリカネイションズカップ決勝でモロッコ相手に得点した後、アルジェリアのファンから受けた支援の大きさに大きな驚きを覚えたことを明かした。

雑誌「SoFoot」に語ったコメントを、ネットワーク「FootMercato」が伝えたところによると、ジャイはアルジェリアのサポーターから支援メッセージが殺到したと明かし、彼らがスポーツ面での歴史的な宿敵であるモロッコを、2度目のアフリカ王者戴冠から阻んだ彼の役割を喜んでいると述べた。

ビジャレアルの選手は冗談めかしてこう語った。「アルジェリア人？ 言うことないよ……彼らのおかげでインスタグラムのフォロワーが100万人になった。みんな試合後にメッセージを送ってきて、『兄弟、すごくうれしい。ありがとう。モロッコに勝ってほしくなかったんだ！』ってね。」

さらに笑顔で付け加えた。「もし明日アルジェリアに行ったら、リムジンで迎えてくれると思う！」

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ジャイは、2か月以上前に行われた2025年アフリカネイションズカップ決勝で唯一のゴールを記録し、試合はセネガルが1-0で勝利して終わったが、タイトルはまだセネガルのものとして確定していない。

その試合では劇的な出来事が起こり、その影響でセネガルの選手たちは数分間ピッチから退いた後、再び戻ってプレーを再開した。

モロッコサッカー連盟はこの一件を利用して抗議を提出し、「CAF」の控訴委員会はこれを受理、アトラス・ライオンズの3-0の没収試合勝ちを認めた。

しかしセネガルは引き下がらず、スポーツ仲裁裁判所「CAS」に提訴し、最終判断は今後数か月以内に下される見込みだ。

それにもかかわらず、セネガル代表の選手たちは、3月の活動期間中にペルーとガンビアと戦った2試合の親善試合の前に、アフリカ杯のトロフィーを2度掲げて祝った。