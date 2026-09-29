オマーン代表のターレク・セクティウィ監督は、アラビアン・ガルフカップ「ガルフカップ27」のグループステージ最終戦でクウェート代表と対戦するにあたっての先発メンバーを発表した。

試合は、来る10月6日まで大会を開催しているジッダのアミール・アブドッラー・アルファイサル・スタジアムで行われる。

両代表は、サウジアラビアとイラクも含まれるグループ1で戦っている。

コーラ・フォーラム









オマーン対クウェート戦におけるセクティウィ監督のスターティングメンバーは以下の通り。

GKイブラヒム・アル・ムハイニ、ハーレブ・アル・サアディ、アハマド・アル・カアビ、アムジャド・アル・ハーリシー、ムサアブ・アル・シャクシー、ハーレド・アル・ブライキー、ジャミール・アル・ヤフマディ、ナーセル・アル・ラワヒ、フセイン・アル・シャフリ、アブドッサラーム・アル・シュカイリ、イッサーム・アル・スブヒ。

一方、ポルトガル人のエリオ・ソウザ監督が率いるクウェート代表のメンバーは以下の通り。

GKアブドッラフマン・アル・ファドリ、ラーシド・アル・ドサリ、ファハド・アル・ハジュリ、アブドルアジーズ・メフラン、ムアーズ・アル・ザフィリ、ハーレド・アル・ムルシド、ジャーシム・アル・マタル、マフディ・ダシュティ、ムハンマド・ダハーム、イード・アル・ラシディ、シュバイブ・アル・ハーリディ。

オマーン代表は、今夜イラクがサウジアラビア相手につまずくことを期待しており、そうなればクウェート相手に勝利を収めた場合に準決勝進出を確定させることになる。

クウェート代表は、前2試合でサウジアラビアとイラクに敗れ、すでに大会から敗退していた。