2014年にドイツ代表を率いてW杯優勝を果たしたヨアヒム・レーブが、来夏の2026年W杯でガーナ代表の指揮を執る可能性があるとする報道に反応した。

イングランド、クロアチア、パナマと同組でW杯に臨むガーナ代表は、先週火曜日にオットー・アッド監督を解任した後、新監督の招聘を目指している。

「ガーナ・サッカー」サイトによれば、「ブラックスターズ」はレーブを最有力候補としてリストのトップに据えているという。

レーブはユーロ2021後にドイツ代表を離れて以降、指導者業から距離を置くことを決め、クラブや代表からの複数のオファーを断ってきた。

しかし新たな挑戦には前向きな姿勢も示しており、最近は次のように語っている。「この2年間でいくつかオファーを受けたが、私にとって刺激的ではなかった。ただし、興味深いと思える選択肢については検討するつもりだ」

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一方でレーブは、現時点までガーナサッカー協会からいかなる連絡も受けていないと説明した。

きょう金曜日、ドイツ「スカイスポーツ」に対し「公式の場では、ガーナサッカー協会のいかなる関係者とも話していない」と述べた。

ESPNによれば、レーブの名前が浮上する前は、モロッコ人のワリド・レグラギとフランス人のエルヴェ・ルナールの2人が、アッドの後任候補として最有力視されていた。

また、ガーナサッカー協会の会長は2日前、「1〜2週間以内」に新監督を決定する見通しだと語っている。