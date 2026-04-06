クーラは、サウジアラビアのアル・イテハドが来夏の移籍市場でチームのFWユセフ・エン＝ネシリとの契約を解除する意向だという報道の真偽を明らかにした。

サウジ紙「オカーズ」は、アル・イテハドがこのモロッコ人ストライカーを来夏に放出する方向にあると報じた。理由はパフォーマンスの低下で、クラブ首脳陣はすでに代役となる選手の探索を始めているという。

28歳のエン＝ネシリは、フランス人のカリム・ベンゼマが宿敵アル・ヒラルへ移籍した穴を埋める目的で、昨冬の移籍期間にトルコのフェネルバフチェからアル・イテハドへ加入した。

エン＝ネシリはアル・イテハドで公式戦10試合に出場し、4得点を挙げ、1アシストを記録している。

「事実ではない」

エン＝ネシリに近い関係者は本日月曜日、クーラの独占コメントとして「その話は根拠がなく、事実ではない」と語った。

さらに「エン＝ネシリはアル・イテハドにとって非常に重要な選手で、チームの主力だ。ここまで良いレベルのプレーを見せており、契約もクラブと継続している」と付け加えた。

エン＝ネシリはアル・イテハドと2028年6月まで契約を結んでいる。

同関係者は続けて「アル・イテハドは成績が落ち込んでおり、特に国内ではロシュン・サウジ・プロリーグと国王杯で不調だ。そのため、チーム内の他選手の将来についても噂が出ている」と述べた。

また「エン＝ネシリは、ワールドカップ、UEFAチャンピオンズリーグ、UEFAヨーロッパリーグ、アフリカネーションズカップで得点した数少ない選手の一人であり、人気も高い。だからサウジ紙の噂は海外メディアにも広く取り上げられる」と語った。

アル・イテハドの経営陣がエン＝ネシリ本人または代理人に将来について連絡したかについては、「いいえ、現時点で連絡はない。クラブは加入初日から必要な支援を選手に提供している」と答えた。

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アル・イテハドは大きな不振の時期を迎えており、国内では無冠で終えることが確実となった。一方で「アル・アミード（名門）」は、シーズンを救うためにAFCチャンピオンズリーグ・エリートのタイトル獲得を目指している。

「アル・ヌムール」チームは、27節終了時点で勝ち点45を獲得し、ロシュン・プロリーグの順位表で6位に位置しており、首位のアル・ナスルとは勝ち点25差となっている。

また、チームはキングカップで準決勝からアル・フルードに敗れて敗退した。

そして、アル・ナシリのチームメイトたちは、来週月曜日にAFCエリートリーグのラウンド16でUAEのアル・ワフダと対戦する準備を進めている。