【分析】なぜ鈴木彩艶のフィードはあんなにも“美しい”のか？ノイアーの面影を見る「現代GK」の理想像

鈴木は約束された未来をその手につかもうとしている。これまで一歩一歩、力強く階段をのぼっていった日本人の母とガーナ人の父を持つGKは、プレミアリーグとチャンピオンズリーグで自身がトップクラスのGKであることを見せつけている。そう、彼という選手には成功をつかむためのすべての要素が詰まっているのだ。身長188センチという恵まれた体格、強靭なフィジカル、長い腕、意志の強さ、敏捷性、そしてほかのトップクラスのGKと比べても抜きん出たキックの精度――彼は現代フットボールのニーズに完全に一致した守護神だ。

鈴木の能力はすべてが平均を優に超えている。しかし真っ先に目を奪われるのは、やはり足元の技術だ。イングランドでも彼のキックの素晴らしさには驚嘆の声が上がっている。鈴木はショート、ミドル、ロングと、あらゆるレンジのパスが高次元で、チームのビルドアップ能力を大きく引き上げることができる。彼はフットボールのGKとして先天的にも恵まれているが、その最大の武器は努力と研鑽によって身につけたものにほかならない。

鈴木のロングフィードは以前から際立っていたが、現在はショートやミドルレンジでもフリーの味方にパスを届けることができる。相手選手を引き寄せることでプレスの網を歪ませ、そこから中盤やサイドの選手にボールをつなぐ……。彼は頭脳も明晰で、状況に応じて自分がどうプレーすべきかをしっかりと理解している。

鈴木はダイレクトな展開にも後方からボールをつなぐことにも適したGKだ。アストン・ヴィラを率いるウナイ・エメリ監督は相手に応じて戦い方を変える指揮官であり、彼の二面性をうまく活用している。そして鈴木はスペイン人指揮官の期待に、これ以上はない形で応えている。彼は利き足の右足だけでなく、左足の精度も極めて高い（そこにも彼の努力が滲み出る）。ほぼ両利きと言って差し支えなく、それゆえキックのレパートリーは片足だけ使うGKの倍近くとなる。

鈴木はプレスを仕掛けてくる相手の動きを逆手に取りながら、あらゆる方向にボールを出せる。そして、もう一つの重要な武器である“冷静さ”により、常に的確かつ正確にプレーを実行していくのだ。確かな技術と正確な状況判断を可能にするこのメンタリティが合わさるからこそ、彼のフィードはあんなにも美しいのだ。