【分析】なぜ鈴木彩艶のフィードはあんなにも“美しい”のか？ノイアーの面影を見る「現代GK」の理想像
革命児(C)Getty Images
北中米ワールドカップ（W杯）が開催されている最中から、今夏の鈴木彩艶がどんな軌道を描いていくかは分かりきっていた。彼のキャリアはあそこで大きな転機を迎えている。
W杯が始まる前から鈴木の突出した実力は知られるところだった。しかし、ああした大舞台が選手の真価を決定づけることになる。その結果、彼はパリ·サンジェルマンとの契約に限りなく近づき、最終的にアストン·ヴィラに加わった。今、私たちの目の前にいるのは、「日本サッカーに変革をもたらすことを運命づけられた存在」だ。
驚異的なフィード能力(C)Getty Images
鈴木は約束された未来をその手につかもうとしている。これまで一歩一歩、力強く階段をのぼっていった日本人の母とガーナ人の父を持つGKは、プレミアリーグとチャンピオンズリーグで自身がトップクラスのGKであることを見せつけている。そう、彼という選手には成功をつかむためのすべての要素が詰まっているのだ。身長188センチという恵まれた体格、強靭なフィジカル、長い腕、意志の強さ、敏捷性、そしてほかのトップクラスのGKと比べても抜きん出たキックの精度――彼は現代フットボールのニーズに完全に一致した守護神だ。
鈴木の能力はすべてが平均を優に超えている。しかし真っ先に目を奪われるのは、やはり足元の技術だ。イングランドでも彼のキックの素晴らしさには驚嘆の声が上がっている。鈴木はショート、ミドル、ロングと、あらゆるレンジのパスが高次元で、チームのビルドアップ能力を大きく引き上げることができる。彼はフットボールのGKとして先天的にも恵まれているが、その最大の武器は努力と研鑽によって身につけたものにほかならない。
鈴木のロングフィードは以前から際立っていたが、現在はショートやミドルレンジでもフリーの味方にパスを届けることができる。相手選手を引き寄せることでプレスの網を歪ませ、そこから中盤やサイドの選手にボールをつなぐ……。彼は頭脳も明晰で、状況に応じて自分がどうプレーすべきかをしっかりと理解している。
鈴木はダイレクトな展開にも後方からボールをつなぐことにも適したGKだ。アストン・ヴィラを率いるウナイ・エメリ監督は相手に応じて戦い方を変える指揮官であり、彼の二面性をうまく活用している。そして鈴木はスペイン人指揮官の期待に、これ以上はない形で応えている。彼は利き足の右足だけでなく、左足の精度も極めて高い（そこにも彼の努力が滲み出る）。ほぼ両利きと言って差し支えなく、それゆえキックのレパートリーは片足だけ使うGKの倍近くとなる。
鈴木はプレスを仕掛けてくる相手の動きを逆手に取りながら、あらゆる方向にボールを出せる。そして、もう一つの重要な武器である“冷静さ”により、常に的確かつ正確にプレーを実行していくのだ。確かな技術と正確な状況判断を可能にするこのメンタリティが合わさるからこそ、彼のフィードはあんなにも美しいのだ。
ノイアーの面影getty
そして、鈴木の長所は足元の技術だけではない。彼は跳躍力に関しても、GKの平均値を大きく超える。空中戦の強さは非常に安定しており、ボックス内でDF陣の負担を減らすことができる。またその恵まれた体格は、相手ストライカーのシュートコースをほぼ完璧に塞ぐことを可能とする。ゴール前で立ちはだかる彼から隙を見つけるのは難しい。
鈴木は1対1にも強い。安易に飛び込んだり倒れ込んだりせず、忍耐強く我慢した後に、手足を俊敏に動かしてボールを弾く。至近距離における反射神経も驚異的だ。
鈴木のプレーを見ていると、ある守護神の名前を思い出す。そう、ドイツ代表とバイエルン・ミュンヘンを長らく支え、「現代GK像」を作り上げた1人である、マヌエル・ノイアーだ。相手のストライカーに対する身のこなしや威圧感の与え方において、彼らはとてもよく似ている。そして足元の技術に関しては、鈴木がノイアーを上回っているとさえ思える。
加えて鈴木は、昨夏にマンチェスター・シティからフェネルバフチェに移籍したエデルソンとも類似性が見受けられる。そしてポテンシャル的には、日本代表GKの方が上だろう。
現状の課題
もちろん、鈴木にもいくつか改善の余地はある。例えば、ペナルティーエリアの外に飛び出さなければならないときには、状況判断をさらに研ぎ澄ませる必要があるだろう。彼はそういった場面で、時おり判断が遅れたり選択を間違えたりしている。さらに、低い弾道のシュートへのダイブも鍛えなくてはならない。あの巨体を素早く動かすのが容易でないことは明らかだが、低空のミドルを打たれたときには少しコースを空けてしまうきらいがある。
そして最後に、鈴木はプレーの安定感、継続性を手にしなければならない。これは日本人選手全員に共通する課題でもある。
甘さと青さ(C)Getty Images
鈴木個人の進化は、日本代表というコレクティブの視点からも見つめる必要がある。日本は彼のようなタイプの選手をもっと揃えなくてはならない。フィジカル的な存在感を高めつつ、“甘さ”や“青さ”をなくさなくてはいけないのだ。
先の北中米ワールドカップでもそうだったが、日本は「舞台負け」する選手が少なくない。しかし鈴木は、プレッシャーの中でも平然と立ち回ることができる。競技者として非常に逞しく、抜きん出た意志の強さ、芯の強さを持ち合わせている。彼は日本サッカー全体を飛躍させるべく、その道筋を照らす存在と言えるかもしれない。
文＝ハビエル・シジェス（Javier Silles）／スペイン紙『as』副編集長
翻訳＝江間慎一郎