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Alexia Putellas London City gfx 1:1Getty Images/GOAL

WSLで存在感を示すロンドン・シティ・ライオネシーズ。バロンドール受賞者アレクシア・プテジャスらは優勝争いに加われるか？

7試合を終えて3位につける、多額の資金を投じたチーム。女子チャンピオンズリーグ出場権の獲得が見えてきたが、リーグ優勝も果たせるのか？

Ameé Ruszkai
翻訳者：

  • 日曜日、ロンドン・シティ・ライオネシズがイングランドの首都にマンチェスター・シティを迎える際、スタジアムはバロンドールをめぐる興奮に包まれるだろう。観戦に訪れるファンは誰でも、キックオフ前にこの権威ある賞を間近で見ることができる。ロンドン・シティが今夏の目玉補強として獲得したアレクシア・プテジャスが、世界最高の選手として正式に選ばれたからだ。それは、クラブにとって今季ここまでで最大の一戦を前にした出来事だった。

    月曜日の授賞式が2015年以来初めてパリを離れて開催され、ハリー・ケインが故郷の街で初めてバロンドールを手にしたのがふさわしかったように、プテジャスが自身3度目の受賞を果たした場所が、今では彼女の暮らす街であったこともまたふさわしかった。受賞につながったのは、今夏にイングランドへ移るために退団したバルセロナでの最後のシーズンの活躍だ。しかし、それ以来、新キャプテンの大きな快挙を祝ってきたのはロンドン・シティの選手たちである。

    チームの施設で実物のトロフィーを眺め、プテジャスの厚意でユースチームの選手たちがそれと一緒に写真を撮る。あるいは、チームメイトのダニエル・ファン・デ・ドンクが、受賞後にナイキから届いた金色のスパイクを、この優雅なプレーを見せるMFに手渡す場面で歓声を上げる。プテジャスと同じロッカールームを使う喜びを、今まさに味わっているのはこの選手たちだ。

    日曜日には、彼女が第8回女子バロンドールに選ばれた理由を示すプレーを見せてくれることを、チームメイトは願うだろう。この快挙の直後にプテジャスが臨む女子スーパーリーグの試合として、これ以上の舞台はない。昨季王者が乗り込んでくるのだから。

    今季最初の7試合で、ロンドン・シティは特別なことを成し遂げる可能性を示してきた。今夏の大きな疑問は、プテジャスを含むスター選手たちの補強がかみ合い、始まったばかりのこのプロジェクトをWSLの上位へ押し上げられるかどうかだった。シーズン序盤の現時点で3位につけるロンドン・シティにとって、日曜日は上位3位にふさわしい実力をはっきりと示し、ひょっとすると優勝争いに加わる力まで示す機会となる。

  • 一体感を見いだす

    London City Lionesses 2026-27
    Getty Images

    夏に多くの変化があったにもかかわらず、ロンドン・シティはうまく対応し、新シーズンの好スタートを切った。

    クラブが充実しながらも動きの多い移籍市場を過ごしたとき、数々の新戦力がかみ合い、まとまりのあるチームになるかどうかは常に問われる。今季序盤の状況、そして同じロンドンのアーセナルを見れば、違う展開もあり得ることが分かる。

    アーセナルとロンドン・シティ・ライオネスの状況には多くの違いがある。特に、アーセナルがシーズン序盤からより厳しい相手と対戦してきた点は考慮しなければならない。一方、ロンドン・シティ・ライオネスはここまでの7試合で、下位8チームのうち5チームと対戦した。それでも、多くの変化に対応するのは容易ではなく、その対応ぶりは評価に値する。

    現在、ロンドン・シティ・ライオネスはWSLで3位につけている。得点数はリーグ3位タイで、失点数が同クラブより少ないのは首位チェルシーだけだ。内容を示す指標も良好だ。期待得点（xG）の合計で上回るのはチェルシーのみ。シュート1本当たりのxGとシュートの得点転換率では、リーグのどのチームもロンドン・シティ・ライオネスを上回っていない。

    数字をざっと見ると、守備面はそこまで盤石ではないようにも映る。被xGはWSLで7番目に良い数字にとどまる。実際、ここまで唯一のWSLでの敗戦では、失点の内容も良くなかった。高い守備ラインがウェストハムの攻守の切り替えの強さに2度突かれた。

    ただ、このチームは守備陣に多くの負傷者を抱えてきた。それだけに、失点数をリーグで2番目に少ない数字に抑えていることは称賛に値し、離脱中の選手たちが復帰した後にも期待が持てる。

    特にGKエレネ・レテは高く評価されるべきだ。加入1年目は苦しいシーズンを送り、夏にイングランドを代表する存在であるメアリー・アープスが加入した際には、先発の座を失うかに見えた。しかし、新たなチームメートとのポジション争いを制して正GKの座を守り、ここまではるかに高いレベルのプレーを見せている。

  • より良い状況

    Eder Maestre 2026
    Getty Images

    マエストレ監督は夏の間に自身の考えをうまく浸透させることができ、早期の補強もその助けとなった。

    では、ロンドン・シティはどうして、これほど短期間でチームをここまでうまくまとめ上げることができたのか。

    今夏は8人が加入し、12人が退団したものの、チームへの影響は昨夏よりずっと小さかった。新加入選手全員が7月末までに加わっていたからだ。昨年は8月以降に7人の新戦力が加入していた。

    「昨年の経験を経て、私たちは皆成長したと思います。今は新加入選手の適応を、よりうまく手助けできます」と、2025-26シーズン開幕直前に加入した選手の一人、アランナ・ケネディは夏の選手の入れ替わりについてGOALから質問された際に語った。「それで少しでもスムーズに進めばと思います」

    ここまでは、その言葉どおりに見える。前シーズンの冬季中断期間に就任したエデル・マエストレ監督が続投したことも助けになっている。シーズン途中に短期間で自身の考えを浸透させようとしたスペイン人指揮官は、その後、ひと夏をかけて選手たちに伝えることができた。

    「監督が私たちに何を求めているか、監督の哲学や私たちのプレースタイルは、皆が理解しています」とケネディは続けた。「だから新加入選手にも、監督が何を望んでいるかを私たちが伝えやすくなりました」

  • 存在感を示すチャンス

    Alexia Putellas London City Lionesses 2026-27
    Getty Images

    プテジャスはイングランドでの生活を順調にスタートさせたが、ロンドン・シティとしては、彼女にバロンドール受賞時のパフォーマンスを再現してもらいたいところだ。

    すべてが順調だったわけではない。ウェストハム戦での敗戦は悔しいものだったし、先週末のリヴァプール戦で引き分けに終わった経緯も同様だ。勝利した試合もすべてが説得力のある内容だったわけではない。それでも、トッテナムに6-1で大勝した一戦を筆頭に、際立ったパフォーマンスも見せている。マエストレ監督は今週、「評価すべき良い点はたくさんあると思う。だからこそ、すべてが進んでいる状況にとても満足している」と語った。

    何より心強いのは、このチームにはまだ伸びしろがあると感じられることだ。例えばプテジャスは、WSLでまだ強烈な存在感を示す一戦を迎えていないように見える。最初の7試合で3得点1アシストと堅実なスタートを切ってはいるものの、リーグにその実力を鮮烈に印象づけるには至っていない。他のスター選手の中にも、同じことが言える選手がいる。

    そのような存在感を示すプレーは、今後数週間で見られるだろうか。最初の7試合で勝ち点16を獲得し、リーグ3位という好位置につけたロンドン・シティは、今後5試合でマンチェスター・シティ、チェルシー、アーセナルと対戦する。ここで3位以内に入る実力が本当に試される。こうした場面こそ、チームのバロンドール受賞者に力を発揮し、チームを結果へと導いてほしいところだ。その結果は、欧州大会出場圏内で終える可能性を示すだけでなく、さらに上を本気で狙えることも示すかもしれない。

    マエストレ監督はマンチェスター・シティを迎える一戦を前に、「この試合では、このリーグで自分たちがどれほどの力を発揮できるかを測ることができる」と語った。試合後、チームはどのような姿を見せているだろうか。まもなく分かる。