日曜日、ロンドン・シティ・ライオネシズがイングランドの首都にマンチェスター・シティを迎える際、スタジアムはバロンドールをめぐる興奮に包まれるだろう。観戦に訪れるファンは誰でも、キックオフ前にこの権威ある賞を間近で見ることができる。ロンドン・シティが今夏の目玉補強として獲得したアレクシア・プテジャスが、世界最高の選手として正式に選ばれたからだ。それは、クラブにとって今季ここまでで最大の一戦を前にした出来事だった。

月曜日の授賞式が2015年以来初めてパリを離れて開催され、ハリー・ケインが故郷の街で初めてバロンドールを手にしたのがふさわしかったように、プテジャスが自身3度目の受賞を果たした場所が、今では彼女の暮らす街であったこともまたふさわしかった。受賞につながったのは、今夏にイングランドへ移るために退団したバルセロナでの最後のシーズンの活躍だ。しかし、それ以来、新キャプテンの大きな快挙を祝ってきたのはロンドン・シティの選手たちである。

チームの施設で実物のトロフィーを眺め、プテジャスの厚意でユースチームの選手たちがそれと一緒に写真を撮る。あるいは、チームメイトのダニエル・ファン・デ・ドンクが、受賞後にナイキから届いた金色のスパイクを、この優雅なプレーを見せるMFに手渡す場面で歓声を上げる。プテジャスと同じロッカールームを使う喜びを、今まさに味わっているのはこの選手たちだ。

日曜日には、彼女が第8回女子バロンドールに選ばれた理由を示すプレーを見せてくれることを、チームメイトは願うだろう。この快挙の直後にプテジャスが臨む女子スーパーリーグの試合として、これ以上の舞台はない。昨季王者が乗り込んでくるのだから。

今季最初の7試合で、ロンドン・シティは特別なことを成し遂げる可能性を示してきた。今夏の大きな疑問は、プテジャスを含むスター選手たちの補強がかみ合い、始まったばかりのこのプロジェクトをWSLの上位へ押し上げられるかどうかだった。シーズン序盤の現時点で3位につけるロンドン・シティにとって、日曜日は上位3位にふさわしい実力をはっきりと示し、ひょっとすると優勝争いに加わる力まで示す機会となる。