いつものように、この夏の移籍市場は土壇場までもつれ込み、信じがたいドラマが起きた。だが今回は、そのドラマの中心に、これまでのどのアメリカ人選手とも違う形でアメリカ男子代表のスターがいた。

フォラリン・バログンは、エバートン移籍が成立寸前の最後の最後で破談となり、結果的にデッドラインデーの主役となった。この取引の消滅は、複数の理由で一種の時の人となっているバログンにとって、波乱に満ちた夏をさらに象徴するものとなった。

それでも、移籍を実現させた選手たちもいる。若きスターが大きな飛躍を遂げるケースから、見慣れた顔ぶれがトップレベルでの最後のチャンスを手にするケースまで、土壇場まで多くの動きがあった。

そうした点を踏まえ、GOAL がUSMNTにおけるこの移籍市場の勝者と敗者を整理する。