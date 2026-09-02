USMNT移籍市場の勝者と敗者 混沌のデッドラインデーを過ごしたフォラリン・バログンが話題をさらう中、ミドルズブラはアメリカのクラブへと変貌した
いつものように、この夏の移籍市場は土壇場までもつれ込み、信じがたいドラマが起きた。だが今回は、そのドラマの中心に、これまでのどのアメリカ人選手とも違う形でアメリカ男子代表のスターがいた。
フォラリン・バログンは、エバートン移籍が成立寸前の最後の最後で破談となり、結果的にデッドラインデーの主役となった。この取引の消滅は、複数の理由で一種の時の人となっているバログンにとって、波乱に満ちた夏をさらに象徴するものとなった。
それでも、移籍を実現させた選手たちもいる。若きスターが大きな飛躍を遂げるケースから、見慣れた顔ぶれがトップレベルでの最後のチャンスを手にするケースまで、土壇場まで多くの動きがあった。
そうした点を踏まえ、GOAL がUSMNTにおけるこの移籍市場の勝者と敗者を整理する。
敗者：フォラリン・バログン
何という夏だろうか。ワールドカップでの退場騒動がバログンの混沌とした2026年の終わりだと思っていたなら、それはまったくの見当違いだった。
今回の移籍市場でも二転三転する展開の主役となったバログンは、エヴァートン行きが確実視されていた。ところがメディカルチェック不合格で破談になった。さらに再交渉された契約によって、やはり移籍することになった。そして最後には、このFWが本人の判断で交渉を打ち切ったと報じられた。ワールドカップでのブレイク後にはあまりに明白に思えた大型移籍を実現できないまま、モナコへ戻ることになった。
では、それが何を意味するのか。彼は、売却してそれに伴う資金を得ることにかなり前向きだったクラブに残留するということだ。また、彼を必要としていたはずのエヴァートンへのステップアップも逃したことになる。エヴァートンは今やストライカー不在となり、モナコは多額の資金を得られず、バログンは出発点に戻る形となった。控えめに言っても、驚きの結末である。
バログン、エヴァートン、そしてモナコの次がどうなるかは今後明らかになるだろう。1月にこの話がまとまるかもしれない。あるいは、これによってバログンが将来的にさらに大きく、より良い移籍を実現する余地が生まれるかもしれない。だが現時点では、これは今夏を代表する移籍劇であり、このスポーツの歴史でも最も混沌とした部類に入る saga として刻まれることになりそうだ。
勝者：ミドルズブラ
ヨーロッパで応援するチームを探しているアメリカ人ファンにとって、ミドルズブラはその候補として十分すぎるほどの魅力を示している。
クラブはすでに、チームの中でも特に重要な選手の一人としてエイダン・モリスを擁していたが、それに続いて今夏はさらに3人のアメリカ人選手を補強した。セバスチャン・バーハルターはすでにMFで理想的なスタートを切っており、コロンバス・クルー時代をルーツに持つモリスとも連係を築いている。マックス・アーフステンもまたクルーにルーツを持ち、今夏の移籍市場でボロにとって2人目の大きなアメリカ人補強となった。さらにクラブは、ハイドゥク・スプリトからアメリカ代表入りを狙うロカス・プクスタスも獲得した。
アメリカ人ファンにとって、ボロの試合はどれも見逃せないものになるが、これはマーケティング目的の話ではない。チームに所属するアメリカ人選手はそれぞれ、ボロがプレミアリーグ昇格を目指す今季に大きな役割を果たす可能性を持っている。昇格争いほど胸を躍らせるものはそう多くなく、もしそれが今季実現すれば、これまで以上に多くのアメリカ人が視聴するこの時代に、ボロはアメリカのクラブとなるだろう。
敗者：MLS
リーグは「ここから先は我々が対応する」としていた。だが、どうやらそれにはしばらく時間がかかりそうだ。
実際にピッチに立っていた選手に目を向けると、ワールドカップ後にMLSへ加入した大物はほとんどいなかった。一方で、リーグはこの夏、USMNTを代表した複数の選手を含むトップクラスの若手有望株を何人も失った。セバスティアン・ベルハルターとマックス・アーフステンはいずれも去り、台頭するザビエル・ゴゾとルカ・ボンビーノもまた欧州行きを決めた。マーク・マッケンジーは復帰に向かっているものの、合流は1月まで待たなければならず、ダミオン・ダウンズのローン加入は興味深い。それでも、MLSにいる見慣れたUSMNTの顔ぶれは、ほんの数週間前より少なくなっている。
ロベルト・レヴァンドフスキやアントワーヌ・グリーズマンのように、キャリア終盤に差しかかったビッグネームの加入はあったものの、この夏のMLSは獲得したのと同じくらいの才能を失ったように感じられる。日程変更やロスターの変更の可能性によって、USMNTのスターを含むさらに大きな補強につながるのかもしれないが、この夏はそうした動きが現実になるにはほど遠かった。
受賞者：若きスターたち
ワールドカップ出場組が移籍するのは自然な流れであり、アメリカ代表を巡ってもそうした動きは数多くあった。ただ、それだけではない。ワールドカップに間に合う段階ではなかった数人の新星たちもまた、それぞれ大型移籍にふさわしいと評価された。これは進歩の証であると同時に、そうした選手たちの何人かがいかに才能豊かであるかを示している。
その筆頭がザビエル・ゴゾだ。元レアル・ソルトレイクのスターである同選手は、約1500万ドルの移籍金でクリスタル・パレスに加入した。ゴゾはすでにMLSオールスターとして実力を証明しており、このサイクルのアメリカ代表で重要な存在になり得るように見える。そしてそのサイクルは、彼がプレミアリーグデビューを果たす形で幕を開けた。
もっとも、彼だけではなかった。プクスタスはクロアチアからチャンピオンシップへとステップアップし、より注目度が高く、なおかつレベルもはるかに高いリーグに身を置くことになった。ルーカス・ボンビーノはサンディエゴからストーク・シティへ移籍し、MLSで高く評価されてきた有望株の1人がまたしても大型移籍を果たした。さらに、15歳のメキシコ系アメリカ人二重国籍選手ベンジ・フラワーズを挙げることもできる。FCダラスと契約を結んだ同選手の契約には、18歳になった際にチェルシーへ移籍する条項が含まれている。
若手たちはどうやら順調であり、この2030年サイクルの始まりに向けて新たな挑戦にも臨もうとしている。
敗者：ジョー・スカリーとタナー・テスマン
この夏のさまざまな時点で、ジョー・スカリーとタナー・テスマンのそれぞれの所属クラブでの将来をめぐる報道が浮上した。ボルシアMGはスカリーを手放す構えを見せていた。リヨンでもテスマンは同様だった。だが、2人とも最終的には退団しなかった。
結果的に、それは不幸中の幸いとなるかもしれない。とりわけテスマンは、クラブのチャンピオンズリーグ予選で先発しており、すでにリヨンにとって有用な存在となっている。ただ、リヨンはその予選を勝ち抜けず、今季はヨーロッパリーグを戦うことになる。ヨーロッパリーグこそ、テスマンに必要な舞台を与えるかもしれない。
一方のスカリーは、RBライプツィヒに0-3で敗れたボルシアMGの開幕戦で先発せず、14分間の途中出場にとどまった。クラブ首脳陣は今季の構想に入っていないと述べており、契約も残り1年に入っている。ドイツ発の報道によれば、こうした状況を踏まえ、スカリーは1月までは主にバックアップ要員を務めることになりそうだ。
繰り返しになるが、2人とも現在のクラブで再び構想に食い込めるだけの実力と実績を備えている。ただ、自分を信頼していないクラブにいるのは、決して気分のいいものではない。
受賞者：ジョバンニ・レイナ
2度目、3度目、4度目のチャンスが必ず与えられるわけではない。それでも、レイナは今まさにその立場にいる。そして今回のチャンスは、すでにこれまでとは違うものになり得るという確かな希望をもたらしている。
ボルシアMGで定着できなかった後、レイナはストラスブールでリーグ・アンへと活躍の場を移した。リーグが変わり、レベルもおそらくわずかに下がることになるが、それでもなお、多くの疑問符がつくレイナにとってはかなり良い着地点と言える。才能に疑いはない一方で、何より重要なのはピッチに立ち続けられることだ。23歳のレイナは、自分が継続してプレー可能であることを示さなければならない。
ここまでは好スタートを切っており、レイナは数年前に大きな期待を集めた有望株を思わせる姿を見せている。ストラスブールはついに、その才能を開花させることを期待できるのだろうか。アメリカ・サッカー界の誰もがそう願っているはずだ。そうでなければ、他の誰かにそれができるのかも分からない。