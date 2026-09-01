USMNT夏の移籍評価：ロカス・プクシュタスがミドルズブラのアメリカ人爆買いに加わり、ザビエル・ゴゾとジオ・レイナも大型移籍へ
ワールドカップ開催年の夏であっても、移籍市場が止まることはない。実際、このような夏は市場の熱気がさらに高まる。ワールドカップほど選手にとって絶好のアピールの場はなく、その舞台で存在感を示して以降、複数のアメリカ男子代表選手が移籍を果たしている。
この夏の活躍で注目を集め、大きな飛躍としてヨーロッパ行きを決めた者もいる。新たなスタートを求めて新天地へ向かう者もいる。そして、クラブキャリアを本格的に始動させるきっかけとなる最初の一歩を求める若手たちもいる。
移籍市場が進む中、GOALはアメリカ男子代表選手が関わる主要な成立済み移籍をすべて採点する。
9月1日：ルカ・ボンビーノ（ストーク・シティ、400万ドル）
ボンビーノにとって：この移籍は、この夏に20歳になったばかりのボンビーノを急がせないものになりそうだ。ストークは左SBの陣容としてエリック・ボカトとアーロン・クレスウェルを擁しているが、後者は負傷中。そのため、ボンビーノにとっては経験豊富な手本がいると同時に、今季の出場時間を争う上で厳しい競争相手もいることになる。 評価：B+
ストーク・シティにとって：若い才能に対する、比較的リスクの低い賭けだ。ボンビーノはMLSでも評価の高い有望株の1人であり、ストークは比較的安い移籍金で獲得した。すべてがうまくいけば、将来的にはそれを大きく上回る金額で売却できるはずだ。その前に期待されるのは、今年か、あるいはもう少し先のタイミングで、チームのプレミアリーグ復帰への後押しとなることだ。 評価：B+
サンディエゴFCにとって：これぞ見事なビジネスだ。サンディエゴはボンビーノをLAFCから安価で獲得し、成長する時間を与え、そして今やMLSクラブとしては大きなリターンを得ようとしている。これはクラブに資金をもたらすだけでなく、若手有望株をどのように大切に育てているかを示す好例として、クラブの実績作りにもつながる。今後さらに多くの南カリフォルニアの才能を呼び込もうとする上でも、それは助けになるだろう。 評価：A+
8月31日：ロカス・プクスタス（ミドルズブラ、540万ドル）
プクシュタスにとって：クロアチアで達成できることはすべて成し遂げており、この移籍は十分に理にかなっている。プクシュタスに対する最大の指摘は露出度で、クロアチアリーグではそれがどうしても不足していた。だからこそ、このサイクルの序盤でアメリカ代表入りへの希望がより現実味を帯びる中、彼は人々に見られるリーグ、そしてヨーロッパで突如として米国サッカーファンのお気に入りとなったチームでプレーすることになる。今後はプクシュタスに注目が集まるだけに、アメリカ代表のポジションを争う直接的なライバルたちとともにプレーしながら、その機会を最大限に生かせるかは本人次第だ。評価：A
ミドルズブラにとって：またアメリカ人か、ということだろうか。これまでのアメリカ人選手たちから早い段階で一定の成果を得てきたことを踏まえれば、彼らが再びアメリカ市場を信じる理由はよく分かる。ただ、プクシュタスが異なるのは、ヨーロッパで実績を示している点であり、それはピッチ上以上にピッチ外で大きな意味を持つ。適応には時間がかかるのか。もちろんだ。だが、それさえ済めば非常に大きな伸びしろがあり、順位を上げていくという明確な野心を持つクラブにとって、それは常に好ましいことだ。評価：A-
ハイドゥク・スプリトにとって：クラブ屈指の有望株の一人が去るのを見るのは決して簡単ではない。ただ、実際のところ、プクシュタスはクラブへの貢献によって、もはや有望株という枠を超えていた。プクシュタスはこのクラブで証明できることをすべて証明しており、双方にとって別れるのはつらいことだったとしても、その時だった。これでクラブは再投資できるかなり良い移籍金を手にし、プクシュタスの穴を埋めるのは難しいだろうが、こうしたクラブはこのようにして生き残り、そして最終的には成長していく。評価：B+
8月18日：ザビエル・ゴゾ（クリスタル・パレス、1500万ドル）
ゴゾにとって：自身に対して明確なプランを持っているように見えるクラブへの、十分に値するステップアップだ。関係筋が GOALに明かしたところによると、ヨーロッパ各地から関心が寄せられる中で、この10代のアタッカーがパレスを選んだ大きな理由は、その青写真にあったという。若手才能を育て、最終的に次のステップへ進ませてきたクラブの実績を踏まえれば、ゴゾは自身の高いポテンシャルを実現するために必要なレベルとチャンスの両方を提供してくれるクラブにたどり着いたように見える。評価：A
クリスタル・パレスにとって：ゴゾの経験不足を考えれば、かなり高額な移籍金であることは確かだ。もちろん、これだけの金額を支払うのは賭けでもある。しかも、確立されたヨーロッパのリーグではなくMLSから来る選手であることを踏まえればなおさらだ。それでも、なぜパレスがその賭けに出るのかは理解しやすい。ゴゾにはスピード、創造性、そして成長への強い意欲があり、レアル・ソルトレイクでは、将来的な主戦場はおそらくウイングでありながら、ウイングバックでも違いを生み出せることを示していた。パレスは慎重に適応を進めていく可能性が高いが、シーズン終了時までには、なぜ獲得に大金を投じたのかを示すチャンスをいくつか得ることが期待されている。評価：B
レアル・ソルトレイクにとって：関係筋は今年初め、GOAL に対し、RSLはMLSシーズンの間は本当にゴゾを引き留めたいと考えていたと明かしていた。そうすることが勝利への最高のチャンスを与えるからだ。そうした中でシーズン途中に彼が去るのを見るのは苦いものになるだろうが、移籍金によってその苦さは少し和らぐ。ゴゾの流出は今季のクラブの希望に正当な影響を及ぼすが、これは選手本人にとってもクラブにとっても正しいことだった。クラブはその資金を手にし、再投資し、次に来るものに向けて備えることができる。評価：B-
8月4日：マックス・アルフステン（ミドルズブラ、750万ドル）
アーフステンにとって：基本的には理想的な移籍先だ。しっかりしたクラブで、歴史もあり、現実的にプレミアリーグ昇格を狙えるチームに加わることになる。しかも、そこにはすでに2人のアメリカ人選手がいる。これにより、MLSとは大きく異なるリーグであるチャンピオンシップで自分を証明するチャンスを得られる。一方で、才能の面で飛躍があまりにも大きいわけではなく、そこからさらに前進していけることが期待される。アメリカ代表の観点から見ても、この移籍によってアーフステンは代表候補にとどまるだろう。特に、MLSで見せていたのと同じレベルのプレーをヨーロッパでもできると証明できればなおさらだ。 評価：A
ミドルズブラにとって：“ボロ・メリカ”が本格化している。クラブは明らかに、市場における優位性になり得るものを見つけたと考えている。MLSのアメリカ代表選手だ。だからこそ、こうしたタイプの補強を続けている。アーフステンのような選手を、高い伸びしろを備えた割安な存在と見ており、エイダン・モリスの件でそれが正しかった実績もある。移籍金は安くはない。特に欧州での経験がない選手に対してであればなおさらで、これはリスクではあるが、クラブ首脳陣には明確な戦略があることがうかがえる。 評価：B+
コロンバスにとって：これは理想的なシナリオだ。ドラフトで選手を指名し、その選手を代表選手に育て上げ、さらにチームへ再投資できる多額の移籍金で売却する。すべての地元スターを引き留められれば素晴らしいのはもちろんだが、もし送り出すのであれば、みんなが満足し、しかもクラブに大きな利益をもたらす形でそうすべきだ。ここでのコロンバスの仕事ぶりは見事だった。クラブはここから新たな章をスタートさせ、新しい才能を発掘して育てていくことができる。 評価：A+
8月4日：ジオ・レイナ（ストラスブール、350万）
レイナにとって：ボルシアMGでは、彼が必要としていた再出発の場を与えられないことがかなり明白になっていた中で、これはまさに必要だった新たなスタートだ。しかも今回は本当の意味で新しい。レイナは新たな国の新たなリーグへ移り、ブンデスリーガでの問題にしっかり区切りをつけることができる。レイナに関して最大のポイントはコンディション面だ。ストラスブールが彼を健康な状態に保ち、必要な出場時間を与える方法を見つけられれば、この移籍はうまくいくはずだ。そうでなければ、長期間にわたって健康を維持できることをまだ示していない選手に対し、欧州主要リーグの別クラブが再び賭けに出る姿は想像しにくい。評価：B+
ストラスブールにとって：なぜここで獲得に踏み切るのかは理解できる。レイナは23歳で、トップレベルでの経験も豊富であり、かつてはボルシア・ドルトムントで最も高く評価された有望株の一人だった。まだ完全には開花していないとはいえ、そこには明らかに選手としての資質があり、ストラスブールはその才能を引き出せるのは自分たちだと見込んでいる。この移籍金であれば、かなり低リスクの賭けだ。特にチェルシーとのつながりを生かせるクラブであり、もしうまくいかなければ別の選手を補強することもできるのだからなおさらだ。評価：A-
ボルシアMGにとって：クラブは最初から明確にしていた。スカッドは膨らみすぎており、誰かが去る必要があると。レイナはその明白な候補だった。移籍金は高くないが、彼の獲得時に支払った額に近い。今後ストラスブールがそうするように、グラードバッハもレイナの才能を引き出そうとしたが、ついにうまくはいかなかった。クラブとしては、このまま次へ進くことに納得しているだろう。評価：B
7月28日：セバスティアン・バーハルター（ミドルズブラ、200万ドル）
バー ホルターにとって：ワールドカップでのプレー、特にボールを打つ能力で確かなインパクトを残しており、この展開は必然にも感じられた。契約満了が近づく中、重要だったのはバー ホルターが適切な移籍先を見つけることだった。ボロはその候補になり得る。ここでは長年の友人でありチームメートでもあるモリス、そしてアーフステンと再会し、クルー育ちの3人がそろうことになる。バー ホルターはやや遅咲きの選手であり、技術とエネルギーの両面で試合を変えられることを示してきた。プレーに細かなニュアンスを加えることができれば、新たなレベルへ到達するはずだ。 評価：A-
ミドルズブラにとって：ボロはバー ホルターを見て、自分たちの中盤の主力であるモリスを見て、あとはその2人を組ませるだけだと考えたのだろう。そこには即座に機能する連係があり、新戦力がピッチ内外で順応する助けになるはずだ。個人として見ても、バー ホルターはチャンピオンシップに対応できるだけのフィジカルが整っているように映るし、セットプレーのキック精度は本来なら得られない勝ち点をいくつかもたらし得る。昇格を目指すチームにとって、それは違いを生むかもしれない。 評価：A
バンクーバーにとって：厳しい状況の中で最善を尽くした形だ。バー ホルターは年末に退団する可能性が高く、クラブは難しい選択を迫られていた。シーズン終了まで引き留めて何かを勝ち取れることに賭けるのか、それとも本人のためにも移籍を認め、わずかでも移籍金を得るのか。彼らは後者を選んだ。現在のチームにとって痛手になるのは間違いないが、長期的には正しい判断になるかもしれない。ただ最終的には、ホワイトキャップスとしてはバー ホルターをチームに残しておきたかったはずだ。 評価：C+
7月2日：ディエゴ・コッヘン（リンビー、期限付き移籍）
コチェンにとって：とにかく出場することが必要だ。コチェンは現在20歳で、GKとしてはまだ赤ん坊のような年齢だが、バルセロナの巣立ちをして自らのプロキャリアを歩み始める時期だった。それまではトレーニングでも控えベンチでも十分に学ぶ時間があったが、もしこのサイクルでアメリカ代表の正GKを目指すのであれば、実際のところプレーし始めなければならない。デンマークリーグは最高レベルではないが、良い出発点ではある。今季しっかり多くの試合に出場しさえすれば、すべて問題ないだろう。評価：B
リンビーにとって：簡単な勝利だ。バルセロナから先発級のGKをレンタルで獲得し、その契約終了時には努力が利益につながる可能性のある、手頃な買い取りオプションも付いている。現実的に見て、このクラブの規模ならこれは楽勝の案件だ。コチェンがそこでポジションを勝ち取り、例えば1000万～1500万ドルの価値を持つGKへと成長できれば、これは驚くべきビジネスになる。評価：A
バルセロナにとって：これはコチェンの成長にとって正しい決断だった。バルセロナで出場機会への道は完全に閉ざされており、それはつまり、コチェンがもはやトップチームの選手ではなく、資産になったことを意味する。その資産価値を高めるために、バルセロナは価値が上がる可能性のある場所へと彼を送り出した。願わくは、その価値の一部を将来的に回収するためだ。最終的に、バルセロナはここで実質的に何も失っていない。それどころか、選手のためになる判断を下しつつ、将来的に金銭を得るチャンスも自らに与えた。評価：A