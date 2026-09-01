ゴゾにとって：自身に対して明確なプランを持っているように見えるクラブへの、十分に値するステップアップだ。関係筋が GOALに明かしたところによると、ヨーロッパ各地から関心が寄せられる中で、この10代のアタッカーがパレスを選んだ大きな理由は、その青写真にあったという。若手才能を育て、最終的に次のステップへ進ませてきたクラブの実績を踏まえれば、ゴゾは自身の高いポテンシャルを実現するために必要なレベルとチャンスの両方を提供してくれるクラブにたどり着いたように見える。評価：A

クリスタル・パレスにとって：ゴゾの経験不足を考えれば、かなり高額な移籍金であることは確かだ。もちろん、これだけの金額を支払うのは賭けでもある。しかも、確立されたヨーロッパのリーグではなくMLSから来る選手であることを踏まえればなおさらだ。それでも、なぜパレスがその賭けに出るのかは理解しやすい。ゴゾにはスピード、創造性、そして成長への強い意欲があり、レアル・ソルトレイクでは、将来的な主戦場はおそらくウイングでありながら、ウイングバックでも違いを生み出せることを示していた。パレスは慎重に適応を進めていく可能性が高いが、シーズン終了時までには、なぜ獲得に大金を投じたのかを示すチャンスをいくつか得ることが期待されている。評価：B

レアル・ソルトレイクにとって：関係筋は今年初め、GOAL に対し、RSLはMLSシーズンの間は本当にゴゾを引き留めたいと考えていたと明かしていた。そうすることが勝利への最高のチャンスを与えるからだ。そうした中でシーズン途中に彼が去るのを見るのは苦いものになるだろうが、移籍金によってその苦さは少し和らぐ。ゴゾの流出は今季のクラブの希望に正当な影響を及ぼすが、これは選手本人にとってもクラブにとっても正しいことだった。クラブはその資金を手にし、再投資し、次に来るものに向けて備えることができる。評価：B-