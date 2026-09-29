まず1つ、残りは3つだ。アメリカ代表は、実際のところ、ペルー戦をかなり楽に見せた。若いチームがエネルギーと躍動感を持ってプレーした一戦だった。10代の選手が2人得点。ベテラン勢もまた、引き続きメンバーに含まれるに値することを十分に示した。タイラー・アダムスは、この選手層の中で最高の選手かもしれないことを改めて証明した。セバスチャン・ベルハルターもまた、自身の価値を示し続けている。仕事はきっちり果たした。

そして、視線はチリへと向かう。相手は間違いなく、より大きな脅威となるはずだ。コパ・アメリカを連覇したチームからは10年が過ぎている。だが、それでもなお攻撃面で多くのクオリティーを備えた、十分に手強いチームであることに変わりはない。もしアメリカ代表に1つ懸念があるとすれば、それは守備の不安定さだ。今回は、より厳しい試合になるかもしれない。

では、現状はどうなっているのか。ペルー戦の勝利は、説得力ある勝利を必要としていたチームへの希望を取り戻したのか。そして、チリ戦での良い結果とは何を意味するのか。 GOAL の記者陣が、…『ザ・ロンド』の最新回でそれらすべてを議論する。