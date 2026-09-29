USMNTロンド：ペルー戦の勝利はどれほど大きかったのか。チリ戦には何を期待できるのか。そしてマティス・アルベルトにはスターの可能性があるのか。
まず1つ、残りは3つだ。アメリカ代表は、実際のところ、ペルー戦をかなり楽に見せた。若いチームがエネルギーと躍動感を持ってプレーした一戦だった。10代の選手が2人得点。ベテラン勢もまた、引き続きメンバーに含まれるに値することを十分に示した。タイラー・アダムスは、この選手層の中で最高の選手かもしれないことを改めて証明した。セバスチャン・ベルハルターもまた、自身の価値を示し続けている。仕事はきっちり果たした。
そして、視線はチリへと向かう。相手は間違いなく、より大きな脅威となるはずだ。コパ・アメリカを連覇したチームからは10年が過ぎている。だが、それでもなお攻撃面で多くのクオリティーを備えた、十分に手強いチームであることに変わりはない。もしアメリカ代表に1つ懸念があるとすれば、それは守備の不安定さだ。今回は、より厳しい試合になるかもしれない。
では、現状はどうなっているのか。ペルー戦の勝利は、説得力ある勝利を必要としていたチームへの希望を取り戻したのか。そして、チリ戦での良い結果とは何を意味するのか。 GOAL の記者陣が、…『ザ・ロンド』の最新回でそれらすべてを議論する。
ペルー戦の勝利から得た最大の収穫は何か。
トム・ヒンドル：スコアほどの一方的な内容ではなかったものの、印象的なパフォーマンスだった。アメリカ代表は若手を起用し、若いストライカーが得点を挙げ、ベテラン勢もそれを支えた。ただし、見過ごしてはならないのは、より強い相手であれば、ひどい守備は確実に突かれていただろうという点だ。それでも、しっかりとした勝利だった。
アレックス・ラビドゥ：アメリカはわずかに優勢と見られて試合に入ったが、オーランドでの4-1の勝利で見せた落ち着きぶりは印象的だった。このチームを何十年も見てきたが、2026年ワールドカップの最初の2試合を除けば、これほど自由にプレーしたアメリカ代表を思い出すのは難しい。それはすべて心強い材料だ。なぜなら、マウリシオ・ポチェッティーノは大幅に若手を起用したからである。そして指揮官自身もそう語っていたように、それはMLSの監督たちが下部組織出身の10代選手たちをチームの重要な一員として力を発揮できるようにしてきた、前向きな取り組みを示している。
ライアン・トルミッチ: もしかすると、若手たちは私たちが思っていたよりも準備ができているのかもしれない。いくつかミスはあったが、アメリカ代表に加わった多くの新顔には、大いに期待を抱かせる兆候もあった。まずまずのペルー代表を相手にした試合だったことを踏まえても、それは心強い。初めての試金石で、誰一人として力不足には見えなかったからだ。
カバン・サリバンは再び先発すべきか？
TH：はい。この子が本当に次なる大きな希望なのであれば、それを証明するチャンスをできるだけ多く与えるべきだ。チリ戦ではやや粗さがあり、動きとエネルギーにはあふれていたが、質を欠いていた。要するに、少し気負いすぎている10代の選手そのものに見えた。それに、もっと厳しく笛を吹く主審であれば、ばかなチャレンジで退場になっていてもおかしくなかった。
AL：これは難しいところだが、たとえチームの他の部分をローテーションしたとしても、ポチェッティーノはサリバンを先発させなければならない。16歳の彼は一定の可能性を示したが、全体としては国際舞台に順応している最中の10代の選手にかなり近い印象だった。国際舞台は、平均的なMLSの試合よりも戦術的で、より繊細だからだ。特に火曜日の試合でポチェッティーノが若手起用に踏み切るのであれば、サリバンがベンチに座ってあまり出場機会を得られないのは、誤ったメッセージを送ることになる。
RT: チリ戦では？ おそらくない。単純に日程と試合間隔を考えればそうだ。メキシコ戦では？ もちろんありだろう。強度は大幅に上がることになるが、この時点で害は何だろうか。最悪でも、良い教訓になる。最高なら、サリバンが今後さらに多くを託される準備ができていることを示すものになる。
どの若きデビュー選手があなたを感心させたか。
TH：マティス・アルベルト。見出しを飾ったのはサリバンだったが、より生き生きとしていたのはアルベルトだった。そして、うまい言い方が見つからないが、とにかく彼はいろいろと仕掛ける。加えてジュリアン・ホールにも触れておきたい。より大きな試合がやって来た時に構想へ食い込むには、結果を出す必要がある。
AL：ジャスティン・エリスとジュリアン・ホールは、大いに評価と称賛に値する。彼らがこの中でしっかり争いに加わっているのは明らかだが、ここではアルベルトについて一言。彼についてはシニアレベルでの映像があまり多くなかったが、ペルー戦での30分間を見れば、ドルトムントが彼をなぜそこまで高く評価しているのかは非常によく分かる。縦に速く、素晴らしいスピードがあり、ピッチに立っていた時間の中でアメリカが攻撃で見せたほとんどすべてのポジティブな場面に絡んでいた。スターになれる可能性を強く感じさせる存在であり、アメリカのファンも火曜日には彼をもっと見られることを願いたい。
RT: アルベルトが存在感を示すまでに必要だったのはほんの数分だけだった。今振り返れば、ファウルがボックスの外だったため、おそらくPKではなかったと言えるが、最も勇気づけられたのはそのプレー自体だった。まだ17歳ながら、アルベルトは相手を抜き去り、不快にさせることのできる選手だ。成長を続ける中で、それはこのアメリカ代表グループにとって大きな武器になり得る。
チリ戦でビッグゲームが必要な定着した名前は？
TH：絶対にユヌス・ムサである。ワールドカップに向けた準備期間では、彼が明らかにポチェッティーノの評価を得られていなかったし、この12カ月ほどは単純にプレー時間が足りていない。中盤でまずまずの出来を見せれば、本人にとって非常に大きな意味を持つはずだ。
AL：ここは2人挙げる。ムサとオーストン・トラスティだ。ムサは多くの良いプレーを見せてきたが、残念ながらこの2年間のUSMNTでのやや不安定な立場を考えると、日に日に層が厚くなっているように見えるポジションで居場所を固めるには、本当に素晴らしい試合が必要だ。トラスティにはムサのような論争はないが、彼もまたセンターバックのポジション争いが非常に激しい状況にいる。土曜日は平均的な出来だっただけに、センターバックでクリス・リチャーズの相棒として役割を確保したいのであれば、自分の存在感を示す必要がある。
RT: まだムサについても、ムサからも、もっと見たい。彼は失った時間を取り戻そうとしているところだ。ペルー戦ではいくつか前向きな場面があったが、ムサが本当に復調したと確認できるほどではなかった。ACミランのMFにとって大きなキャンプであり、前回はより守備的な位置で起用されただけに、今後ポチェッティーノが彼をどう使っていくのかは興味深い。
チリ戦では何を見たいか？
TH：もう少し試合をコントロールすることだ。アメリカはペルー戦で魅力的なプレーを見せたが、時間帯によってはかなり不安定で、カウンターにも脆さがあった。チリはより強いチームであり、勝利を持ち帰るためには、アメリカはボール保持でもう少し落ち着きを見せ、守備面でもより整える必要がある。
AL：同じことを続けるべきだ。攻撃面での自信と、落ち着いたプレーだ。チリはペルーより強いチームで、アメリカより経験豊富な選手も多い。ポチェッティーノのチームが、特に若いグループで勢いよく試合に入ることができれば、世代交代が本当に到来していることのシグナルになり、ピッチ全体のあらゆるポジションで定位置争いが開かれていることを示すかもしれない。
RT: 同じことを続けることだ。この若手たちにプレーさせ、ミスをさせ、成長させるべきだ。ペルー戦ではミスはそれほど多くなかったが、10代の選手がプレーする以上、そうしたミスは自然と出てくるものだ。ゴールドカップやオリンピックでそうしたミスをするより、今ここでそこから学ぶ方がいい。だからこの試合でも、さらに何人かに重要な出場時間を与え、その結果を見てみるべきだ。