セントポール -- 今回のインターナショナルウインドーにおける最初の3試合と比べると、アメリカ男子代表のカナダ戦は華やかな場面が少なかった。その中で決定的な瞬間を生んだのはジャスティン・エリスだった。

オーランド・シティのスターは試合序盤の負傷を振り切り、29分に元オーランド・シティの主力アレックス・フリーマンからのクロスを押し込んで、この試合唯一のゴールを記録。これで先発した試合では2試合連続得点となった。

アメリカ男子代表はそれまでの試合で4点、4点、3点を挙げていた。だがカナダ戦では、激しいライバル対決の中で見どころは限られ、試合はなかなかリズムに乗らなかった。それでも1点で十分だった。

アメリカはその挑戦をしっかりとはね返し、1-0の勝利を確保。これで4試合で4勝とし、最大のライバルたちに対しても連勝を飾った。

エリスの得点は、このキャンプで続いている若き得点者たちの流れをさらに印象づけるものとなった。アメリカ男子代表の先発メンバーにも若手は多かった。21歳のブルックリン・レインズが中盤で先発し、17歳のマティス・アルバートがエリスとともに前線に入った。そしてブライアン・シュウェイクもいた。GKとして90分間フル出場し、初先発でクリーンシートを達成した。

そして今、アメリカ男子代表はひとまず解散となる。若手もベテランも、それぞれのスターたちは所属クラブへ戻っていく。11月に再び戻ってくる者もいれば、そうでない者もいるだろう。今後マウリシオ・ポチェッティーノがどうするのかを見ていく必要がある。ただ、アメリカ男子代表はこのキャンプで立ちはだかったあらゆる挑戦に対処し、この最後の一戦も乗り越えた。しかも、それはここまでで最も難しい試練だった。

GOAL がアリアンツ・フィールドでのアメリカ男子代表の勝利における勝者と敗者を分析する...