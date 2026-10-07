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USMNT GFX 1-1GOAL

USMNTの勝者と敗者　ジャスティン・エリスは負傷を抱えながら結果を残し、アレックス・フリーマンは輝く一方、ユヌス・ムサはジェシー・マーシュ率いるカナダ相手のタフな勝利で苦戦した

ジャスティン・エリスの決勝点が、完璧な4試合のウインドーを締めくくった。アレックス・フリーマンは印象を残し、コール・キャンベルはついにデビューを果たした。しかし、ユヌス・ムサはマウリシオ・ポチェッティーノのチームで居場所を見いだすのに苦しんだ。

Ryan Tolmich
翻訳者：

  • セントポール -- 今回のインターナショナルウインドーにおける最初の3試合と比べると、アメリカ男子代表のカナダ戦は華やかな場面が少なかった。その中で決定的な瞬間を生んだのはジャスティン・エリスだった。

    オーランド・シティのスターは試合序盤の負傷を振り切り、29分に元オーランド・シティの主力アレックス・フリーマンからのクロスを押し込んで、この試合唯一のゴールを記録。これで先発した試合では2試合連続得点となった。

    アメリカ男子代表はそれまでの試合で4点、4点、3点を挙げていた。だがカナダ戦では、激しいライバル対決の中で見どころは限られ、試合はなかなかリズムに乗らなかった。それでも1点で十分だった。

    アメリカはその挑戦をしっかりとはね返し、1-0の勝利を確保。これで4試合で4勝とし、最大のライバルたちに対しても連勝を飾った。

    エリスの得点は、このキャンプで続いている若き得点者たちの流れをさらに印象づけるものとなった。アメリカ男子代表の先発メンバーにも若手は多かった。21歳のブルックリン・レインズが中盤で先発し、17歳のマティス・アルバートがエリスとともに前線に入った。そしてブライアン・シュウェイクもいた。GKとして90分間フル出場し、初先発でクリーンシートを達成した。

    そして今、アメリカ男子代表はひとまず解散となる。若手もベテランも、それぞれのスターたちは所属クラブへ戻っていく。11月に再び戻ってくる者もいれば、そうでない者もいるだろう。今後マウリシオ・ポチェッティーノがどうするのかを見ていく必要がある。ただ、アメリカ男子代表はこのキャンプで立ちはだかったあらゆる挑戦に対処し、この最後の一戦も乗り越えた。しかも、それはここまでで最も難しい試練だった。

    GOAL がアリアンツ・フィールドでのアメリカ男子代表の勝利における勝者と敗者を分析する...

  • 勝者：ジャスティン・エリス

    Justin Ellis, USMNT
    Getty

    エリスは明らかな負傷を抱えながらプレーし、この期間2点目となるゴールを決め、アメリカ代表をカナダ戦の1-0勝利に導いた。

    前半半ばに激しいファウルを受けた後、エリスはしばらく倒れ込んだ。足を引きずりながらタッチライン際へ向かい、数分後に再び足を引きずってピッチへ戻った。その後は一度も100％の状態には見えなかった。

    それでもゴールは決めた。明らかな負傷を抱えていても、得点者リストから外れることはなかった。

    エリスのゴールはまさに気迫の産物だった。アレックス・フリーマンのクロスに対し、ファーサイドへ飛び込んで押し込んだ。歓喜の表現はやや控えめだったが、その大きな理由はエリスがコーナーフラッグへ全力で走っていける状態ではなかったことにある。それでも前半は最後までプレーを続け、USMNTに1-0のリードをもたらし、そのままハーフタイムまで守り切った。

    このゴールは、この中断期間でのエリスにとって2点目。これにより、USMNTのA代表での得点数は、オーランド・シティでのトップチームでの得点数の2倍となった。前線でのダイナミズムに疑いの余地はなかったが、ネットを揺らす力には疑問符が付いていた。だが今、その得点感覚を確かに備えていることを示している。たとえそれが痛みを伴う局面であってもだ。

  • 敗者：スティーヴン・マドリガル

    Steven Madrigal referee
    Getty

    マドリガルは、USMNTのカナダ戦で不必要に話題の的となった。

    このライバル関係の性質を踏まえれば、試合がフィジカルな展開になったのは驚きではなかった。ただ、こうした試合をコントロールする方法はある。それにもかかわらず、主審のスティーブン・マドリガルはほとんどそれができていなかった。

    幸いにも試合が完全に荒れることはなかったが、内容はかなりぶつ切りだった。例えばUSMNTは前半だけで13回のファウルを受けた。これはワールドカップ予選でグアテマラと対戦した2012年の一戦以来、前半としては最多だった。あまりにファウルが多かったことで試合のリズムはほとんど生まれず、さらにファウル判定そのものにも一貫性を欠いたため、主審がどこに線を引いているのかが分かりにくい状況になっていた。

    もちろん、フィジカル面でその境界線を探ろうとした選手たちにも責任の一端はある。しかし、試合をコントロールするのは主審の役目だ。マドリガルにはそれができなかった。

  • 受賞者：アレックス・フリーマン

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    Icon Sportswire

    フリーマンはカナダ戦で攻守両面にわたって結果を残し、エリスの決勝点をお膳立てするとともに、USMNTの1-0勝利でジェイコブ・シャッフェルバーグを沈黙させた。

    試合を重ねるごとに良くなっている。この試合でも非常に、非常に良かった。

    もちろんハイライトはアシストだった。フリーマンが前線でどれほど危険な存在になれるかを示すプレーだったからだ。攻撃を一気に加速させる能力こそ、そもそも彼がUSMNTに招集候補として浮上した理由であり、MLSでのブレイクもその攻撃力によって特徴づけられていた。その能力に疑いが向けられたことは一度もないが、今もなお進化を続けている。

    今ではUSMNTがボールを持っている時、フリーマンはよりアグレッシブになっており、危険なエリアでボールを呼び込み、そこからも難なく抜け出している。そしてUSMNTがボールを持っていない時には、守備でも引き続き圧倒している。フリーマンとたびたびマッチアップしたカナダのジェイコブ・シャッフェルバーグは、攻守両面でまったく歯が立たなかった。フリーマンがこのようなプレーを見せる時、対抗できる選手はほとんどいない。

  • 敗者：ユヌス・ムサ

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    Icon Sportswire

    ムサはミランでの好調をアメリカ代表のカナダ戦勝利に持ち込めず、ワイドの役割では居心地の悪さを見せた。

    ここ数カ月、ムサはミランでセントラルMFとしてその実力を示してきた。だが、このキャンプでポチェッティーノが彼を起用したさまざまな役割では一度も際立てず、この試合でのプレーはその中でも最も不可解だった。

    2022年ワールドカップを経験したムサは、火曜日の試合ではしばしばワイドに配置されたが、45分間の出場を通して快適にプレーしているようにはまったく見えなかった。11本のパスのうち成功は8本のみで、ミスした3本はいずれもかなり目立った。ムサは終始テンポに半歩遅れているように見え、それが米国の攻撃が停滞した一因でもあった。

    ミランでは答えを示しているように見える一方で、国際レベルのムサにはなお多くの疑問が残っている。このキャンプとこの試合は、USMNTでの立場を取り戻そうとする彼にとって、その疑問にほとんど答えを与えるものにはならなかった。


  • 勝者：コール・キャンベル

    Cole Campbell, USMNT
    Getty

    負傷でキャンプ参加に支障が出た後、キャンベルはカナダ戦で忍耐が報われ、USMNTデビューを果たした。

    長い待ち時間ではあったが、その表情に浮かんだ笑顔を見る限り、キャンベルにとっては待ったかいがあった。

    後半に出場したことで、キャンベルはピッチに立った13人目、そして最後の未出場選手となった。キャンベルは合宿期間を通して悩まされた軽傷の影響で、誰よりも長く待つことになったが、61分についに出番が回ってきた。ポチェッティーノのハグを受けてピッチに入ったキャンベルは、自身が予想していた以上に長く待ち望んだUSMNTデビューを果たした。

    パフォーマンス自体は特別目立つものではなかった。ボールに多く関わる場面はなく、ブンデスリーガのエルフェアスベルクでブレークを果たした攻撃面の能力を披露する機会もなかった。それでも重要なのは、母国のためにピッチへ足を踏み入れる、その瞬間を手にしたことだ。

    国際Aマッチウィークを決して楽に過ごしたわけではなかった選手にとって、それは報われるような瞬間だったはずだ。そして最終的には、その時間は十分に価値のあるものとなり、キャンベルは正式にUSMNTの一員となった。