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USMNT W/L GFX 1-1GOAL

USMNTの勝者と敗者：カバン・サリバンが歴史を作り、ジュリアン・ホールは勢いを維持。マウリシオ・ポチェッティーノの新世代がメキシコを粉砕した

キャバン・サリバンが歴史を作り、ジュリアン・ホールが3試合連続ゴールを記録。メキシコは打つ手がなく、マウリシオ・ポチェッティーノ率いる若きアメリカ代表がライバル対決で3-0の快勝を収めた。

Ryan Tolmich
翻訳者：

  • アリゾナ州グレンデール発 -- ペルー戦の勝利は印象的だった。チリ戦も同様だ。ではメキシコ相手ではどうか。アメリカ男子代表の若手たちは、あの相手にどう対処するのか。あの情熱に、あの激しさに対応できるのか。ライバル対決に臨む準備はできているのか。

    答えは出た。準備ができていたのはアメリカであり、メキシコではなかった。先発XIで最年少の選手が主役を担う中、USMNTの新世代は最大のライバルを圧倒し、何年にもわたって繰り返し振り返られるであろう場面が詰まった、強烈なメッセージ性を伴う勝利を収めた。

    ジュリアン・ホールが先制点を決め、カバン・サリバンが2点目、そしてマリク・ティルマンがアメリカの猛攻を締めくくる3点目を奪取。アメリカは10人となったメキシコを相手に快勝した。試合は「砂漠の決闘」と銘打たれていたが、決闘ではなかった。一方的な蹂躙であり、その中心にいたのは大きな役割を果たした10代の選手たちだった。

    ホールは言うまでもなく、この期間を通じて相手チームを苦しめ続けており、これで3試合連続3得点となった。サリバンもそれに続き、ミドルレンジから自身初ゴールを決めて、USMNTの歴史に長く残るハイライトと記憶を生み出した。そしてティルマンもいた。メキシコの守備の緩さを突き、3度目のミスを逃さず決めて追い打ちをかけた。

    このサイクルのかなり早い段階で行われる親善試合を位置づけるのは、しばしば難しい。この先数年には、さらに多くのものが懸かり、より大きな試合もいくつも待っている。それでも、USMNTにとってこれは大きく感じられる一戦だった。到達点のようでもあり、そしておそらくはCONCACAF最古のライバル関係における新たな担い手たちが導く、潮目の変化の始まりのようにも感じられた。

  • 優勝者：カバン・サリバン

    United States v Mexico - International Friendly
    Getty Images Sport

    サリバンがメキシコ戦で見事なロングシュートを決め、アメリカ代表での初ゴールを挙げた後、チームメートと喜びを分かち合う。

    サリバンの初ゴールがどんな形で決まろうとも、何年にもわたって繰り返し映像が流される一撃になる可能性が高かった。多くの人が期待するような選手になれば、その初ゴールは、17歳の新星本人にとっても、アメリカ代表にとっても、何かの始まりを告げるものになるはずだった。

    そしてサリバンは、そのゴール自体もハイライト級のものにしてみせた。もしこれが今後の自分を示すスタートだというのなら、この先は実に楽しみだ。

    サリバンのアメリカ代表初ゴールは、GKラウル・ランヘルのずさんなパスにボックス外のかなり遠い位置で反応して生まれた。ランヘルが前に出ていた中、サリバンはこのライバル対決でしばらく語り継がれるであろう魔法のようなゴールを決めてみせた。この一撃により、17歳のサリバンは、ほんの数日前にマティス・アルバートが打ち立てた記録を上回り、アメリカ代表史上最年少得点者にもなった。

    記憶に残る理由の一つが、そのセレブレーションだ。得点後、サリバンはコーナーへ向かって駆け出し、その後アメリカ代表のチームメートたちにもみくちゃにされた。拳を突き上げ、エンブレムにキスし、さらにもう一度の歓声を浴びるよう前へ押し出された。その価値があるゴールだったことは間違いない。

    サリバンは、ついにその存在を示した。そしてこの日は、それが起きた日として記憶されることになる。

  • 敗者：ラウル・ランヘル

    Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    メキシコのワールドカップ先発組は、土曜日に苦しい出来となった。

    ランヘルは、メキシコ代表でもチバスでも、今夏のワールドカップを含めて見せ場があった。だが、この試合は違った。これはひどかった。GKはアメリカ代表の3得点のうち2失点で責任を問われる内容となり、1つは単純なミス、もう1つは鮮烈な一撃によるものだった。

    最初の失点は、アメリカ代表の17本のパスが続いた攻撃から生まれたが、メキシコは対応できているように見えた。ジオ・レイナにはスペースがほとんどなく、エンドライン際からクロスを入れるのが精いっぱいだった。一見すると危険のないボールだったが、そうではなかった。ランヘルが処理を誤り、こぼれ球をそのままホールの進路に入れてしまい、至近距離から比較的容易に決められた。

    2失点目は至近距離からではなかった。ランヘルのボールロストが、そのままアメリカ代表のもう1人のティーンエイジャー、サリバンの足元へ渡った。それでも、まだやるべきことは多く残っていた。だが、サリバンはそれをやってのけ、ミドルレンジから突き刺してアメリカ代表初ゴールを決めた。

    どんなGKにとっても、ミスは悔しいものだ。2つも、それもこの試合でとなればなおさらだ。悪夢のような一夜となったランヘルにとって、これは大きな痛手になる。

  • 受賞者：ジュリアン・ホール

    United States v Mexico - International Friendly
    Getty Images Sport

    そのストライカーは3試合連続ゴールを決め、急速な台頭を続けた。

    アメリカ代表はグリーンベイではなくグレンデールでプレーしていたが、ホールは自身なりの「ランボー・リープ」を披露した。ボールがネットを揺らすのを見届けると、そのまま真っすぐ観客席へ駆け出し、広告ボードを飛び越えて飛び込もうとした。興奮を抑えきれなかったのだ。3試合連続の3点目ではあったが、このゴールは特別だった。

    このゴールによって、ホールは代表デビューから最初の3試合すべてで得点を記録したことになる。ペルー戦では途中出場からファーサイドで押し込み、チリ戦ではそれまでにいくつもの決定機があった中で、狙い澄ましたヘディングを決めた。そしてメキシコ戦では、前半の大半でメキシコ守備陣に封じられながらも、ラウル・ランヘルがこぼしたボールを押し込み、一瞬の好機をものにした。

    まだ18歳のホールに学ぶべき過程があるのは当然だが、ニューヨーク・レッドブルズの若手は試合を重ねるごとに良くなっている。さらに、アメリカ代表の元FWエディ・ジョンソン以来、代表最初の3試合で3得点を挙げた初の選手にもなった。この3得点のたびに、ホールはFW争いで少しずつ前進している。今回の活動期間でのパフォーマンスを見れば、その争いにしっかり加わっていると言っていい。

  • 敗者：マテオ・チャベス

    United States v Mexico - International Friendly
    Getty Images Sport

    マテオ・チャベスがセバスティアン・ベルハルターを殴って一発退場となり、メキシコはUSMNT戦で数的不利となった。

    アメリカ代表の2点目が決まる前から、すでに少しずつ熱を帯びていた。サリバンのシュートがネットを揺らした瞬間、それは避けられない流れに見えた。いずれどこかで緊張は爆発するだろうが、どこまでひどくなるのか、という状況だった。

    メキシコにとっては、かなりひどいものとなった。途中出場からわずか20分後、マテオ・チャベスが退場処分となり、メキシコは2点ビハインドに加えて数的不利も背負うことになった。そこから逆転の道がなかったのは当然であり、しかもすべては避けられたはずのことだった。

    発端はユヌス・ムサへの激しいファウルだった。チャベスはアメリカ代表MFに真正面から突っ込んだ。その後、セバスチャン・バーハルターがチームメートを守るために駆け寄ると、チャベスは彼の顔を叩いたように見えた。数秒後、レッドカードが提示された。幸いにも、そこからさらにエスカレートすることはなかった。

    繰り返しになるが、退場者が出るのは避けられないように感じられた。アメリカ代表とメキシコのライバル関係を考えればなおさらだが、チャベスの退場は何よりも愚かだった。


  • 受賞者：マウリシオ・ポチェッティーノ

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    Icon Sportswire

    マウリシオ・ポチェッティーノがメキシコ相手に初勝利を挙げ、アメリカ代表の次世代が強烈なメッセージを発するパフォーマンスを見せた。

    こういう結果こそ、人々を熱くさせるものだ。このプロジェクトの主力の何人かを欠きながらも、アメリカは台頭する若手中心のチームで最大のライバルに真っ向から立ち向かった。そして一歩も引かなかった。しかも勝った。文句なしに。

    見出しを飾るのはサリバンとホールになるだろうし、それは十分に値する。だが、初先発でゴールを守ったディエゴ・コッヘンのパフォーマンスも称賛されるべきだ。アレックス・フリーマンはワールドカップで先発したことがあるが、それでもなお非常に若い選手だ。その事実に反するようなパフォーマンスを続けているとはいえ。

    ポチェッティーノとUSMNTにとって、これはメッセージ性のある一戦だった。アルゼンチン人指揮官にとってエル・トリ相手の初勝利でもあったからだ。もちろん、前回のサイクルでメキシコ相手に苦しんだことはあったし、言うまでもなく、これでワールドカップ敗退が帳消しになるわけではない。それでも、期待を抱くには十分な理由がある。ポチェッティーノの手元には多くの才能があり、そしてわずか数週間で、その才能はメキシコに勝てる準備が整っていることを示した。

    近いうちに、さらに大きな試合がやって来る。USMNTもメキシコも万全の戦力で臨む試合だ。このサイクルは、結局のところ、そうした試合によって定義されるのであって、始まりの段階にある親善試合ではない。それでも、この勝利は助けになる。ほんの数週間前よりもずっと近くに感じられる未来へ向けて、ポチェッティーノと彼のチームが歩みを進めていく上で。