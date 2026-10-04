アリゾナ州グレンデール発 -- ペルー戦の勝利は印象的だった。チリ戦も同様だ。ではメキシコ相手ではどうか。アメリカ男子代表の若手たちは、あの相手にどう対処するのか。あの情熱に、あの激しさに対応できるのか。ライバル対決に臨む準備はできているのか。

答えは出た。準備ができていたのはアメリカであり、メキシコではなかった。先発XIで最年少の選手が主役を担う中、USMNTの新世代は最大のライバルを圧倒し、何年にもわたって繰り返し振り返られるであろう場面が詰まった、強烈なメッセージ性を伴う勝利を収めた。

ジュリアン・ホールが先制点を決め、カバン・サリバンが2点目、そしてマリク・ティルマンがアメリカの猛攻を締めくくる3点目を奪取。アメリカは10人となったメキシコを相手に快勝した。試合は「砂漠の決闘」と銘打たれていたが、決闘ではなかった。一方的な蹂躙であり、その中心にいたのは大きな役割を果たした10代の選手たちだった。

ホールは言うまでもなく、この期間を通じて相手チームを苦しめ続けており、これで3試合連続3得点となった。サリバンもそれに続き、ミドルレンジから自身初ゴールを決めて、USMNTの歴史に長く残るハイライトと記憶を生み出した。そしてティルマンもいた。メキシコの守備の緩さを突き、3度目のミスを逃さず決めて追い打ちをかけた。

このサイクルのかなり早い段階で行われる親善試合を位置づけるのは、しばしば難しい。この先数年には、さらに多くのものが懸かり、より大きな試合もいくつも待っている。それでも、USMNTにとってこれは大きく感じられる一戦だった。到達点のようでもあり、そしておそらくはCONCACAF最古のライバル関係における新たな担い手たちが導く、潮目の変化の始まりのようにも感じられた。