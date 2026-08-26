UEFAのワールドカップ・ボイコットは崩壊寸前に。イングランドやフランスなどがFIFA U-20女子ワールドカップで戦う準備を進めている
FIFAが物議を醸すFIFAフォワード・エンタープライズ（FFE）創設案を発表してから、ほぼちょうど1カ月が経った。この案はサッカー界全体に怒りを引き起こし、ジャンニ・インファンティーノ会長の今後に深刻な疑問を投げかけるとともに、UEFAを先頭に複数の連盟からボイコットの脅しを招いている。
U-20女子ワールドカップは、こうした出来事が起きて以降、日程上で最初に行われるFIFA主催大会だ。しかし、UEFAがFIFA主催大会をボイコットする意向を示したことで、大会自体が開催できなくなる、あるいは少なくとも大きな影響を受けるのではないかという当初の懸念はあったものの、現時点では予定通り来週に開幕する見通しとなっている。
日を追うごとに、各サッカー協会から新たな声明が発表されている。日曜日にはデンマーク、アイスランド、フェロー諸島、フィンランド、ノルウェー、スウェーデンの北欧諸国がインファンティーノへの信頼喪失を表明し、その翌日にはジブラルタルサッカー協会が現会長への支持を撤回した。イングランド、ウェールズ、アイルランド、ドイツ、オランダ、セルビア、ギリシャ、イスラエル、ニュージーランドも、すでに同様の声明を出した国・地域の一部だ。
同時に、9月のU20女子ワールドカップに出場する24カ国は、来週土曜日にポーランドで開幕する女子ユースサッカー最高峰の大会に向けて準備を続けている。
では、この大会は予定通り開催されるのか。それとも、UEFAのボイコットがなお影響を及ぼす可能性はあるのか。
「条件は満たされていない」
FIFAがFFEの提案を承認したことを確認した2日後の7月30日、UEFAはこの計画を「全会一致かつ明確に」拒否する声明を発表した。
「ワールドカップは投資商品として扱われるべきではない」と、UEFAと55の加盟協会は述べた。「本日の協議の結果、この提案が存続している限り、いかなるUEFA加盟国の代表チームもFIFA主催大会には参加しない。この提案が完全に撤回され、さらにFIFAが今後二度とそのガバナンスや大会を民間所有に開放しないという拘束力のある保証が示されない限り、その姿勢は変わらない」
その翌日、FIFAはこの提案を進めないと発表した。「支持の規模にかかわらず、このプロジェクトが当初掲げられた目的に照らして、もはや利益にならない性質の分断を生み出したことが明らかになった」と、インファンティーノの声明には記されていた。
ただし、UEFAはこの知らせを歓迎した一方で、その後数日間に出した声明では、ボイコット案が突如として消えたわけではないことも示唆していた。「第一に、主要大会を売却する提案は撤回されなければならなかった。第二に、このような形で競技をゆがめる試みが二度と行われないという保証がなされなければならない。これらの条件は満たされていない」
最初の本格的なテスト
それ以降の数日から数週間にかけて、FIFAの指導部への懸念を反響させる声明が世界各地から数多く出されてきた。しかし、U20女子ワールドカップのボイコットの可能性に関しては、それが実現することを示唆する材料はあまりない。実際、『ガーディアン』の現在の理解では、UEFAはこの脅しを取り下げる構えであり、不首尾に終わったFFEの提案に匹敵するいかなるものでも議題に載せ得るとの保証を与えられたという。
これに続き、大会に向けた盛り上がりはやや静かなものとなっている。各チームはワールドカップに向けた準備を進めており、UEFAが条件は満たされていないとする声明を出したわずか翌日には、フランスサッカー連盟が『BBCスポーツ』に対し、「現時点では、フランスはFIFA U20女子ワールドカップに参加する」とまで述べている。
この種の明言した声明はそれだけであり、大会出場を決めている他のヨーロッパ5チーム、開催国ポーランドに加え、イタリア、イングランド、ポルトガル、スペインからは、そのような公式な形の発表は出ていない。しかし、9月5日に開幕予定のワールドカップに各国が連れて行くメンバーに関する発表は、徐々に出始めている。
長所と短所
女子U-20ワールドカップのボイコットには賛否両論がある。結局のところ、FIFAが混乱の渦中にあることで、その影響が世界最高の若き女子選手たちに及ぶのは不公平だ。その多くは、この大舞台で初めて、そしておそらくは唯一となるかもしれない機会に輝くことを望んでいる。ワールドカップでプレーする栄誉を楽しみにしている、まだ10代の選手が大半を占める彼女たちが、なぜこのような状況に置かれ、そうした機会を奪われる可能性にさらされなければならないのか。
女子サッカー界には、長年にわたって認知と敬意を勝ち取るために戦い、今まさに上昇気流に乗っている女子サッカーが、この騒動によって最も大きな打撃を受けるようなことがあれば、本当に残念だという思いがある。影響を受ける可能性があるのは来週のワールドカップだけではない。10月にはU-17女子ワールドカップが続き、その月末にはUEFA加盟国がシニア大会の予選に参加する。その大会は来夏にブラジルで開催される予定だ。この見方に共感せずにはいられない。
だが、このU-20ワールドカップが何事もなく開催された場合、最大の勝者はインファンティーノになるのだろうか。FIFA会長としての彼の任期は、確かに女子サッカーに前向きな変化をもたらしてきた。だが、FFE創設の提案で女子サッカーへの言及がほとんどなかったことは、重大に感じられた。この大会をUEFAがボイコットすれば、確実に改革の引き金となるだろう。そしてそれは、おそらく女子サッカーにとって良いことにしかならない。
あるいは、インファンティーノを巡るこの一連の大混乱そのものが、3月に次の選挙が行われる際、新たなFIFA会長誕生につながるのかもしれない。
全速前進
ここ数週間、大会開催の可否について当局側から目立ったコメントが出ていない中で、現状を測る最も有力な手がかりとなっているのは、関係する指揮官たちの発言である。今月初め、ポルトガルで行われたヤング・ライオネスズの準備キャンプ中に『BBC Sport』の取材に応じたイングランドU-20女子代表のリディア・ベッドフォード監督は、ボイコットの可能性についてこう語った。「私の見方では、これまでずっと上層部からのメッセージは『これまで通り続けてほしい』というものだった。だから私たちもそうしてきた」
一方、つい先週に報道陣の取材に応じたアメリカU-20女子代表のビッキー・ジェプソン監督は、大会が開催されない可能性があるのかと問われた。
「いいえ、まったくありません」と同監督は答えた。「私は素晴らしい連盟で仕事をしているので、もしそうしたことがあれば会議に呼ばれて説明を受けているはずです。すべて通常通りで、私たちは全員準備ができています。この件を巡ってさまざまな雑音があるのは分かっていますが、その雑音が私たちのキャンプに入り込んできたことはありませんし、連盟からこの大会の開催に懸念があると言われたことは一度もないので、私自身もまったく心配していません」
U-20女子ワールドカップが開催されれば、それがFIFA、インファンティーノ、そしてUEFAの立場にとって何を意味するのかは、時間がたたなければ分からない。だが現時点では開催される見通しであり、女子サッカー界の優れた若手タレントたちは、政治的に混乱した背景の中で、パトリ・ギハロ、マルタ、アシサト・オショアラ、クリスティン・シンクレア、アリッサ・ネーアーといったこの大会の過去のスターたちに続こうとしている。