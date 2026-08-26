FIFAが物議を醸すFIFAフォワード・エンタープライズ（FFE）創設案を発表してから、ほぼちょうど1カ月が経った。この案はサッカー界全体に怒りを引き起こし、ジャンニ・インファンティーノ会長の今後に深刻な疑問を投げかけるとともに、UEFAを先頭に複数の連盟からボイコットの脅しを招いている。

U-20女子ワールドカップは、こうした出来事が起きて以降、日程上で最初に行われるFIFA主催大会だ。しかし、UEFAがFIFA主催大会をボイコットする意向を示したことで、大会自体が開催できなくなる、あるいは少なくとも大きな影響を受けるのではないかという当初の懸念はあったものの、現時点では予定通り来週に開幕する見通しとなっている。

日を追うごとに、各サッカー協会から新たな声明が発表されている。日曜日にはデンマーク、アイスランド、フェロー諸島、フィンランド、ノルウェー、スウェーデンの北欧諸国がインファンティーノへの信頼喪失を表明し、その翌日にはジブラルタルサッカー協会が現会長への支持を撤回した。イングランド、ウェールズ、アイルランド、ドイツ、オランダ、セルビア、ギリシャ、イスラエル、ニュージーランドも、すでに同様の声明を出した国・地域の一部だ。

同時に、9月のU20女子ワールドカップに出場する24カ国は、来週土曜日にポーランドで開幕する女子ユースサッカー最高峰の大会に向けて準備を続けている。

では、この大会は予定通り開催されるのか。それとも、UEFAのボイコットがなお影響を及ぼす可能性はあるのか。