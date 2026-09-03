【移籍市場の勝者と敗者：2026年夏】“完全に狂ったマーケット”へようこそ…圧倒的「売り手優位」となった今夏の成功と失敗を振り返る
狂騒の約3カ月を経て、夏の移籍市場がついに閉幕した。年を追うごとにマーケットは制御不能で暴走状態が加速しているが、イングランドでは特にそう感じられる。今やビッグディールが成立するのは、ほとんどがプレミアリーグだからだ。今夏の移籍金ランキング上位10件の内、9件がプレミアリーグのもの。クラブ全体の総支出は2年連続で過去最高を更新した。唯一の例外は、レアル・マドリーがヤン・ディオマンデの獲得に支払った1億2500万ユーロのみである。
さらに、そのビッグディールの内ほとんどが納得感がないのも特徴だ。モーガン・ロジャーズやエリオット・アンダーソンのような選手で9桁の移籍金で動いた一方で、最高額は彼らではないというのは驚きだろう。
では、2026年夏の移籍市場で最大の「勝者」と「敗者」は誰なのだろうか？
勝者：サウジ・プロリーグGetty Images Sport
サウジ・プロリーグは「移籍市場を変えた」。2023年夏、当時マンチェスター・シティを率いていたジョゼップ・グアルディオラはそう表現していた。「ほんの数カ月前まではクリスティアーノ・ロナウドだけだった。これほど多くのトッププレーヤーが行くとは誰も想像できなかったよ。だが、近い将来にはこうした移籍がますます起こるようになると思う」
今夏最も注目されたモハメド・サラーはサウジアラビア行きを断り、さらに直近18カ月の間に同国のスポーツへの投資は目に見えて縮小。「ロナウド効果」は薄れつつあると見られていた。しかし、移籍市場終盤の数週間の動きはその認識を覆している。
この数週間でフランシスコ・トリンコン、タイアニ・ラインデルス、クリセンシオ・サマーヴィル、オリー・ワトキンス、ガブリエウ・マルティネッリ（未成立だが決定的）がいずれも超高額な移籍金でサウジのクラブに加入。確かにロナウドほどの集客力はないかもしれないが、いずれも全盛期の選手たちだ。
したがって、ロナウドが主張する「サウジ・プロリーグが世界トップ5リーグの1つになれる」という見解は、今後数年間で現実のものになる可能性は否定できない。ヨーロッパ最高のコンペティションを戦う以上に魅力的なカネがそこに眠っているからだ。
敗者：モハメド・サラーAFP
フェレンツヴァーロシュに屈してヨーロッパリーグ敗退が決まった後、サラーはすぐさまトラブゾンスポルへの忠誠を改めて示した。「僕はこのプロジェクトの一員であり、心から身をささげている。昨夜の結果でそれが変わることはない」と。セカンドレグで0-4の惨敗を喫し、ファティフ・テッケ監督が辞任を申し出た（当初は取締役会が拒否）直後のことだった。
しかし、彼がすでにトラブゾンスポルへの移籍を後悔しているのではないかと憶測が浮上する事実が多くを物語っている。トルコでの歓迎ぶりに心を打たれた可能性はあるが、リヴァプールを去った後に思い描いていた理想的な状況ではないことが確実だ。退団の1年前にプレミアリーグ史上屈指のシーズンを送り、リヴァプールをイングランド最多タイとなる20度目の優勝へ導き、新契約にサインした時点で、スュペル・リグ行きが選択肢に入っていたはずはない。
そうなると、この12カ月でサラーが下してきたいくつかの決断を後悔しているのではないかと思わずにはいられない。アルネ・スロットや他の関係者によってリヴァプールを追われたと本人は感じているかもしれないが、法外な年俸要求によって欧州の強豪クラブを遠ざけたのは、他でもないサラー自身だ。
「『勝つためにここへ来た』という言葉は僕にとって単なるスローガンではない」という言葉から感じ取れる野心や、サウジアラビアで得られる大金を断ったことは称賛されるべきだろう。しかし、それでも今季にカンファレンスリーグを戦うことになる現実に、本人が満足しているはずはない。そして、その悲しい現実について本当に責任を負うべき相手が自分自身しかいないことにも、満足できるはずがないのだ。
勝者：アーセナルGetty Images Sport
アーセナルにとって失望がなかったわけではない。ヴィニシウス・ジュニオール、モーガン・ロジャーズ、フリアン・アルバレスとスター3選手の獲得を目指したが、いずれも実現しなかった。そのため、ミケル・アルテタ監督の攻撃陣はやや物足りなさがあるだろう。それでも、この数カ月間のアンドレア・ベルタSDの仕事ぶりに大きな不満を口にする理由はない。
アストン・ヴィラからエズリ・コンサが加わったことで、負傷したウィリアン・サリバの穴を完璧に埋めてみせた。さらに、元ニューカッスル主将ブルーノ・ギマランイスは予想通り早速適応しており、クリストス・ツォリスもすでに今季最高の補強候補のような存在感を示している。
そして、不安定さが消えなかったガブリエウ・マルティネッリをクラブ史上最高額となる5600万ポンドで売却したことも踏まえれば、プレミアリーグ王者にとって「成功」と言わざるを得ないだろう。確かに左ウイングは来なかったが、昨季プレミアリーグ最強のスカッドはさらに強化されている。2シーズン連続のタイトルへ視界は良好だ。
敗者：マンチェスター・ユナイテッド守備陣Getty Images Sport
日曜日、マイケル・キャリック監督はやや意外にも、マンチェスター・ユナイテッドの今夏の補強について「満足している」と語った。確かに、ユーリ・ティーレマンス、アンドレイ・サントス、そしておそらく何よりも重要なカルロス・バレバを獲得し、中盤の選択肢を増やすという最大の目標は達成した。しかし、守備の明白な欠陥にはまったく手をつけていない。
OBギャリー・ネヴィルは『スカイスポーツ』で、「ユナイテッドには、個々で見ればまずまずのDFはいる。だが、そこに4バックは存在しない。プレッシャーを受け始め、シーズン中に何人か負傷者が出るようになると、必ず足を引っ張ることになる」と分析した。そして、すでにそうなっている。
ユナイテッドはプレミアリーグ開幕2試合で4失点を喫しており、しかも相手はいずれも昇格組。したがって、「（昨季より）潜在的により良いチーム」というキャリックの発言は、自分に言い聞かせているようにも感じられる。2025-26シーズンを通して54失点を許したあの脆い最終ラインと、顔ぶれは同じままだからだ。
勝者：ジョゼ・モウリーニョGetty Images Sport
ジョゼ・モウリーニョがそうであるように、ここは容赦なく正直に言おう。ポルトガル人指揮官は、長らく過去の栄光に頼って生きてきた。2度目のチェルシー指揮以降はリーグ優勝から遠ざかり、トッテナムからローマ、フェネルバフチェ、そしてベンフィカへと渡っていった流れは、指揮官としての後退をこれ以上ないほど明確に示していた。
それでも、彼は再びサッカー界の中心に戻ってきた。レアル・マドリー会長フロレンティーノ・ペレスは、2010年～2013年まで率いた「スペシャル・ワン」に特別な思い入れを抱いており、ベルナベウ復帰案を何度もちらつかせた末に、この夏ついにそれを実行に移したのだ。モウリーニョにとってさらに好都合だったのは、ペレスが移籍市場で全面的に後押ししたこと。マルク・ククレジャ、デンゼル・ダンフリース、ベルナルド・シウバ、イブラヒマ・コナテ、そして何よりも熱望されていたヤン・ディオマンデを獲得したのである。
もちろん、歴史が何よりも教えてくれるのは、うまくいかなくなればモウリーニョは必ず誰かほかに責任を求めるということだ。しかし、現在の手元にある戦力の充実ぶりを踏まえれば、今季少なくとも1つの主要タイトルを獲得できなかった場合、言い訳はまったく許されないだろう。
敗者：リチャード・ヒューズGetty Images
リチャード・ヒューズは、リヴァプール史上最も高額な移籍4件を担当した人物である。それにもかかわらず、サウジアラビアで新たな役職に就く構えを見せているスポーティングディレクターに対し、ファンは期待外れだったと感じている。
ヒューズがボーンマスからやって来た最初のシーズン、リヴァプールはリーグ優勝を果たした。しかし、それは新戦力がわずか1人、しかもそのフェデリコ・キエーザが成功にほとんど貢献しなかった中での出来事だった。驚きの優勝を受けてヒューズはアンフィールド史上最大の大型補強を主導したが、その結果は……プレミアリーグ王者としてはワーストクラスのシーズンだった。そしてその要因の1つが、マーク・ゲイエの取引をまとめられなかったことである。
それだけに、今夏はヒューズにとって汚名返上の場となるはずだった。スロットの後任としてアンドニ・イラオラ監督を迎え、彼の強度の高いスタイルに適応する選手の獲得が期待された。しかし、ボーンマス時代からの付き合いである現指揮官がSDに満足しているとは到底思えない。
ビクトル・ムニョスは可能性を感じさせるし、あまりにも時間がかかったとはいえブラッドリー・バルコラは貴重な戦力となるだろう。しかし、7月時点でイラオラが公に訴えていた補強は実現しなかった。あらゆるポジションで選手層が不足し、中盤は未だ“6番”が不在。さらに、ハイレベルで戦えるサイドバックは1人もいないのだ。これはコーディ・ガクポの売却に失敗したことも多分に影響している。デッドラインデーのアンフィールドを覆う切迫感は隠しようがなく、多くのサポーターはむしろヒューズの退団を歓迎するかもしれない。
勝者：バルセロナGetty Images Sport
この夏、本当に驚くべきことが起きた。バルセロナがラ・リーガ開幕前に新戦力全員の登録を済ませたのだ。これまでなら、いわゆる“レバー”を引くなど帳尻合わせのために必死になって動いていた上層部が、最後の数週間を穏やかに過ごせたのだ。それは、バルサの長年にわたる財政問題が事実上終息したことを意味している。
だからこそ、アンソニー・ゴードン、カリム・アデイェミ、ジョアン・カンセロ、そしてロドリはいずれも8月中にプレーが可能になっており、最終日にはガブリエウ・ジェズスも到着。したがって、条件付きではあるが、ジョアン・ラポルタ会長には一定の評価が与えられるべきである。目先の競争力を維持するためにクラブの将来を担保に入れたとして、彼は途方もない批判を浴びた。その批判の多くは完全に正当なものでもあった。しかし、その賭けは実を結んだ。少なくとも今のところは……。
特に称賛に値するのは、スポーツディレクターのデコだ。高給取りの選手たちを放出し、圧力を和らげることに成功したからである（ロベルト・レヴァンドフスキ、アラウホなど）。さらに、パリ・サンジェルマンを説得してフェラン・トーレスを5000万ユーロで買い取らせ、構想外となったラ・マシア出身選手たち（ジョフレ・トレンツ、トミー・マルケス、エクトル・フォルト）を売却することで純利益も生み出した。
要するに、何か壊滅的なことさえ起きなければ、次の夏の移籍市場でバルサは財政的な制約から完全に解放される。パンデミック前以来、これは初めてのことだ。
敗者：フリアン・アルバレスAFP
フリアン・アルバレスはワールドカップで自身の将来について問われ、「今はそれを話す時ではない」と至極真っ当なことを口にした。しかし、その直後にはこう語っている。「僕は正直な人間でありたい。話す必要があったアトレティコ・マドリーの人たちとは話をしたし、みんなにとって最善なのは移籍だ。夢をかなえたい」と。
その夢とは言うまでもなく、ラ・リーガのライバルであるバルセロナへの移籍だった。そしてバルセロナも、アルバレスの夢をかなえることに強い意欲を示していた。しかし彼らの方法は、アトレティコが求める法外な移籍金を支払うことではなく、裏で選手サイドとつながりながら公の場でアトレティコに重圧をかけ続けるというものだった。
当然この手法はアトレティコの反感を買ったが、2019年のアントワーヌ・グリーズマンや昨夏のアレクサンデル・イサクの例を見るように、大抵は選手の思い通りに決着するものだ。今回のフリアン・アルバレスの件も同じ結果になると予想した人は多かったかもしれない。
しかし、アトレティコは選手の意向に屈しなかった。「これは金の問題ではない。尊厳の問題だ」と明言し、最後まで折れることはなかった。フリアン・アルバレスも最後まで自身の夢を叶えるため、アーセナルには耳も貸そうともしなかったが、最終的にアトレティコの練習に復帰せざるを得なかったのだ。
サッカー界では何が起きるかわからないし、今後彼がアトレティコファンに再び受け入れられる日は来るかもしれない。しかし、それにはかなりの時間と、かなりの数のゴールが必要になりそうだ。
一方でアトレティコは、莫大な資金を手にするチャンスを失った一方で、彼らのアイデンティティを守ることに成功した。そしてそれは、選手にとっても同じことなのかもしれない。
敗者：アストン・ヴィラAFP
プレミアリーグを4位で終え、チャンピオンズリーグ出場権を確保してからわずか5日後、アストン・ヴィラはヨーロッパリーグ決勝でフライブルクを一蹴し、クラブにとって30年ぶりの主要タイトルを獲得した。だが、イスタンブールは何か特別なものの始まりではなかった。結果的にはひとつの時代の終わりに近いものであり、それはトルコでのあの感動的な3-0の勝利で先発した選手のうち6人がすでに売却されたという驚くべき事実によっても浮き彫りになっている。
リュカ・ディーニュとエミリアーノ・マルティネスの退団はさほど驚きではなかったとはいえ、ファンはロジャーズ、コンサ、ティーレマンス、ワトキンスまでも失ったことに衝撃を受けているだろう。
クラブで愛される指揮官ウナイ・エメリは、ファンの不満を和らげようとしている。その不満の矛先は、主にプレミアリーグの物議を醸すコスト管理ルールに向けられている。エメリはそれぞれの売却が 「クラブのため」 に合意されたものだと説明している。
しかし多くの主力を失った一方で、鈴木彩艶など多くの魅力的な若手選手たちを補強したことは忘れてはならない。とはいえ連敗スタートが示すように、エメリは財政的な理由でヨーロッパリーグ王者のチームを解体され、実質的にゼロからの再出発を強いられている。
勝者：ルベン・アモリムGetty Images Sport
モウリーニョがレアル・マドリー復帰のチャンスをつかんだのが幸運だったとすれば、同胞ルベン・アモリムも同じかもしれない。ミランというビッグクラブで早くも名誉挽回の機会を掴んだからだ。
マンチェスター・ユナイテッドでの厳しい時期を終え、スポルティングCPで築き上げた彼の評価は大きく崩れていた。ミランも第一希望の指揮官ではなく、マウリシオ・ポチェッティーノやオリヴァー・グラスナー、アンドニ・イラオラの招聘が実現しないことを受けて、アモリムに声をかけたからである。しかし、再建を目指すミランは本気だ。アモリムをバックアップするために巨額の資金を投じ、その中にはゴンサロ・ラモスの獲得に支払った7400万ユーロも含まれている。
もちろん、こうした財政的支援の規模によってアモリムへのプレッシャーは大幅に高まっている。完璧なスタートダッシュを切ったとはいえ、彼らの本当の力が明確になるのは今週末のユヴェントス戦を終えてからだろう。とはいえ、アモリムにとっては心が踊る挑戦になりそうだ。
敗者：マーカス・ラッシュフォードGetty Images Sport
ワールドカップ前の時点で、イングランド代表の左ウイングの座をラッシュフォードとアンソニー・ゴードンが争っているのは明白だった。しかし、今季のバルセロナの左ウイングを両者が争うとは想像できなかっただろう。
ラッシュフォードは昨季、バルセロナへのレンタル期間で実りある時間を過ごし、49試合で14ゴール15アシストを記録した。しかしこの結果は、デコを納得させて買取オプションを行使させるには至らなかったのだ。バルセロナSDはラッシュフォードではなく、ゴードンの方がチームを強化できると判断した。そして彼がラ・リーガで3試合3アシストと好スタートを切っていることを考えると、その判断は正しかったのかもしれない。
しかし、ラッシュフォードに恨みなどまったくない。むしろゴードンの適応を助けている。ゴードンは「街のことや住むのに良さそうな場所についてアドバイスをくれたよ。彼はとても親切で思いやりのある人だ」と明かしている。
だが、それだけにラッシュフォードにはより強い同情を覚える。バルサへの「夢の移籍」を実現する望みをイングランド代表のチームメートによって事実上絶たれた後、彼は再びマンチェスター・Uでポジションを争うことを決意した。この決意は称賛されるべきだろう。
勝者：バイエルン・ミュンヘンGetty Images Sport
昨夏と同様に、バイエルン・ミュンヘンの選手層の厚さにはいくつか懸念がある。ハリー・ケインとルイス・ディアスの控えとして、より質の高いオプションが必要だと考えるサポーターも少なくない。ただ、マックス・エーバルが現有戦力に満足していると語る理由は理解できる。
モロッコ代表FWイスマエル・サイバリについて、ワールドカップでの活躍前にPSVとの契約を実質的にまとめ上げたのは、極めて抜け目のない動きだった。多才なアタッカーである彼は、ヴァンサン・コンパニ監督の陣容において非常に有用な補強となるはずだ。また、好結果を残せなかったドイツ代表の中で数少ない活躍を見せたナサニエル・ブラウンも良い補強になるだろう。
しかし、今夏にエーバルらが成し遂げた最高の仕事は、マイケル・オリーセの残留だったことは疑いようがない。フランス代表MFはレアル・マドリー移籍の可能性が強く取り沙汰された。通常、こうした話の結末は1つしかない。選手はベルナベウに行くものだ。しかし、オリーセは今季もアリアンツ・アレーナでプレーする。この努力を褒め称えないわけにはいかないだろう。
敗者：トッテナムGetty Images Sport
プレミアリーグで2季連続17位に終わった後だけに、補強へ多額の資金を投じる必要があったのは極めて明らかだった。だが、長年にわたって倹約してきた彼らは今夏、大金を投じて補強を成功させたと言うよりも、まるで燃やしてしまったかのような使い方をしている。
ここ数シーズンのプレミアリーグでトップクラスのMFだったサンド・トナーリに9200万ポンドを支払うことは、無理やり理解できるかもしれない。しかし、降格したウェストハムからマテウス・フェルナンデスの引き抜きに8500万ポンドを投じ、さらにマンチェスター・シティで居場所を失いつつあったサヴィーニョに7500万ポンドを支払うことは、到底理解できない判断である。そしてウインガーが必要だった移籍市場最終日、やってきたのはミハイロ・ムドリクだ。能力以前に、彼はドーピング違反の処分で約2年間も実戦から離れている。戦力になるかはあまりにも未知数だ。
そしてこれだけの資金を使いながら、スパーズはいまだ苦しんでいる。プレミアリーグ開幕2試合でブレントフォードとニューカッスルに圧倒されたが、その理由はピッチのほぼ全エリアでワールドクラスのクオリティが欠如したままだからだ。とりわけ、前線は深刻である。
その結果、ロベルト・デ・ゼルビ監督は非常に難しい立場に置かれている。昨季のリヴァプールでのスロットと同じく、明らかにバランスを欠いた陣容でシーズンに入った一方で、大型補強があっただけに資金面の後押し不足を大きく嘆くこともできない。そしてスロットとは違って、デ・ゼルビにはプレミアリーグ優勝という実績がない。すでにとてつもない重圧を受けている。金をかければ問題も増える。使い方を誤ればなおさらだ。
敗者：エバートンAFP
幼少期はエヴァートンのファンで、後にリヴァプールでレジェンドとなったジェイミー・キャラガーは、エヴァートンに関して公平な観察者とは言えないだろう。しかし彼が今週はじめ、「エヴァートンはプレミアリーグ史上でもワーストクラスの運営がなされてきたクラブの一つ」との主張を改めて口にした際、それには一理あった。そして、その点は今夏の場当たり的な補強戦略によって証明されたとも言える。
エヴァートンが右SBを獲得できない、あるいは獲得しようとしない状況は、420万ポンドでエインズリー・メイトランド＝ナイルズが加入するまで、マージーサイドで一種の定番ジョークとなっていた。しかし、クラブが下部組織出身の新星ハリソン・アームストロングをノッティンガム・フォレストへ売却しようとした際には、誰も笑ってはいなかった。この移籍はファンの激しい反発によって中止に追い込まれたが、現在のエヴァートンが置かれている悲惨な状況を最も端的に示していたのは、移籍期限最終日だった。
ベトをフィオレンティーナに売却した後、エヴァートンは後釜として3人の候補をリストアップしながら、結局1人も獲得できなかった。しかも、フォラリン・バログンは4000万ポンドでモナコと合意していたにも関わらず、最終的に実現していない。その結果、現在の市場相場から見れば比較的安価な6500万ポンドでイリマン・エンディアイをマンチェスター・シティに売却したこともあって、少なくとも1月まではティエルノ・バリーただ1人に攻撃を託すことになる。
あまりにも馬鹿げた状況だが、まったく意外ではない。2024年にフリードキン・グループが嫌われ者の前オーナー、ファルハド・モシリからクラブを引き継いだ際には、エヴァートンの復活を期待する声もあった。だが今では、それはファンの間に広がるおなじみの絶望感へと変わってしまっている。キャラガーが月曜日に語ったように、「エヴァートンはどこにも向かっていない」。今回の移籍市場はその理由を示していた。
勝者：「売り手」となったエリートクラブGetty Images Sport
今夏「買い手」にとって痛いほど明らかになったのは、もはや完全な“売り手市場”だということ。真のワールドクラスの才能があまりにも不足しているため、ディオマンデやアイユーブ・ブアディのような比較的まだ実績の乏しい10代のタレントでさえ、異常な高値がついている。だからこそ、選手を抱え込む資金力のあるクラブが、切迫感によって狂った移籍市場で最も利益を上げているのも不思議ではない。
例えばPSGは、新戦力の獲得に1億5000万ユーロ超を投じた一方で、余剰戦力と見なされた4人のアタッカー（バルコラ、ラモス、ランダル・コロ・ムアニ、イ・ガンイン）の売却でそのほぼ2倍に当たる2億8000万ユーロを手にした。
またチェルシーも、他クラブに余剰戦力へ相場以上の金額を支払わせる驚異的な能力を発揮。アストン・ヴィラへ放出したニコラス・ジャクソンとアレハンドロ・ガルナチョだけで総額1億ポンドを手にし、アンドレイ・サントスは4800万ポンドでマンチェスター・Uに売却。そして、リアム・デラップの売却はもはや“奇跡”だ。1年前に3000万ポンドで加入して以降、リーグ戦で1ゴールしか挙げていない選手を、ノッティンガム・フォレストへ4500万ポンドで売却している。
しかし、その点においては今夏はマンチェスター・シティが最大の「勝者」だろう。ロドリの放出は競技面では痛手だったが、ACLの負傷からそれほど時間がたっていない30歳の選手に対する6500万ポンドの移籍金はこれ以上ない取引だろう。さらに、ラインデルス売却で5200万ポンドを受け取り、昨季リーグ戦4試合しか出場していないジェームズ・トラッフォードの放出で1800万ポンドの利益を出した。そして極めつけは、トッテナムとの2つの取引だ。オマル・マルムシュは買取義務付きレンタルで、フランクフルトに支払った6000万ポンドを回収可能に。さらにサヴィーニョは、驚愕の8500万ポンドで売却している。エティハドであれほど苦しんでいた選手の価格としては、あまりにも馬鹿げているだろう。もはや別人だと勘違いする人も多かったくらいだ。
もちろん、サヴィーニョらが結果的に移籍先で大成功する可能性はある。しかし、それでもこの狂った移籍市場の事実は変わらない。選手の価値が主観的であるとしても、これは事実だ。プレミアリーグ2シーズンで2ゴールしか挙げていないウインガーの値札が、獲得した当時のほぼ3倍に跳ね上がったことを論理的に説明するのは不可能だ。その意味で今回の移籍市場は、本当に市場そのものが“完全に狂ってしまった”と言える。