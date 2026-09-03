【移籍市場の勝者と敗者：2026年夏】“完全に狂ったマーケット”へようこそ…圧倒的「売り手優位」となった今夏の成功と失敗を振り返る

今夏「買い手」にとって痛いほど明らかになったのは、もはや完全な“売り手市場”だということ。真のワールドクラスの才能があまりにも不足しているため、ディオマンデやアイユーブ・ブアディのような比較的まだ実績の乏しい10代のタレントでさえ、異常な高値がついている。だからこそ、選手を抱え込む資金力のあるクラブが、切迫感によって狂った移籍市場で最も利益を上げているのも不思議ではない。

例えばPSGは、新戦力の獲得に1億5000万ユーロ超を投じた一方で、余剰戦力と見なされた4人のアタッカー（バルコラ、ラモス、ランダル・コロ・ムアニ、イ・ガンイン）の売却でそのほぼ2倍に当たる2億8000万ユーロを手にした。

またチェルシーも、他クラブに余剰戦力へ相場以上の金額を支払わせる驚異的な能力を発揮。アストン・ヴィラへ放出したニコラス・ジャクソンとアレハンドロ・ガルナチョだけで総額1億ポンドを手にし、アンドレイ・サントスは4800万ポンドでマンチェスター・Uに売却。そして、リアム・デラップの売却はもはや“奇跡”だ。1年前に3000万ポンドで加入して以降、リーグ戦で1ゴールしか挙げていない選手を、ノッティンガム・フォレストへ4500万ポンドで売却している。

しかし、その点においては今夏はマンチェスター・シティが最大の「勝者」だろう。ロドリの放出は競技面では痛手だったが、ACLの負傷からそれほど時間がたっていない30歳の選手に対する6500万ポンドの移籍金はこれ以上ない取引だろう。さらに、ラインデルス売却で5200万ポンドを受け取り、昨季リーグ戦4試合しか出場していないジェームズ・トラッフォードの放出で1800万ポンドの利益を出した。そして極めつけは、トッテナムとの2つの取引だ。オマル・マルムシュは買取義務付きレンタルで、フランクフルトに支払った6000万ポンドを回収可能に。さらにサヴィーニョは、驚愕の8500万ポンドで売却している。エティハドであれほど苦しんでいた選手の価格としては、あまりにも馬鹿げているだろう。もはや別人だと勘違いする人も多かったくらいだ。

もちろん、サヴィーニョらが結果的に移籍先で大成功する可能性はある。しかし、それでもこの狂った移籍市場の事実は変わらない。選手の価値が主観的であるとしても、これは事実だ。プレミアリーグ2シーズンで2ゴールしか挙げていないウインガーの値札が、獲得した当時のほぼ3倍に跳ね上がったことを論理的に説明するのは不可能だ。その意味で今回の移籍市場は、本当に市場そのものが“完全に狂ってしまった”と言える。