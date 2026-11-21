AL：私にとっては、2024年のバーブラ・バンダの活躍が今も基準だ。ロッドマンも迫っており、決勝で大活躍すれば答えが変わるかもしれない。

RN：近年なら、2024年のプレーオフでのバーブラ・バンダの活躍が間違いなく比較対象になる。バンダはNWSLのポストシーズンで4得点を挙げた初の選手となった。準々決勝のシカゴ・スターズ戦で2得点を記録し、リーグ史上、単一のポストシーズンで3得点を挙げた3人目の選手になった。4点目は決勝で挙げ、NWSLの単一のプレーオフにおける選手最多得点記録を樹立した。

プレーオフの全ラウンドで得点し、NWSLでのデビューシーズンにプレーオフMVPにも選ばれた。これはリーグ創設初年度の2013年にトビン・ヒースが達成して以来、初めてのことだった。今回をさらに印象深くしているのは、こうした数字を残しているのがトリニティ・ロッドマンだという点だ。彼女は今のNWSLを代表する存在で、アメリカ女子代表のスターでもある。それだけ注目と結果を求める重圧が大きい。だからこそ、今回の活躍は少し特別だ。

CB：2024年のバンダだ。トビン・ヒースはNWSL創設初年度、ポートランドがウェスタン・ニューヨークを2-0で破るのに貢献し、優勝決定戦のMVPに選ばれた。リーグ初のタイトルマッチで見せた影響力は、大舞台で求められる基準の確立につながった。その後には、当時のウェスタン・ニューヨーク・フラッシュでリン・ビエンドロが歴史に残るシーズンを送った。ビエンドロはワシントン・スピリットとの優勝決定戦で得点とアシストを記録し、第4シードの予想外の優勝に貢献した。フラッシュは最終的にPK戦で勝利した。彼女は今もリーグのプレーオフで最も実績ある選手の一人だ。