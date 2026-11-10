ナショナル・ウィメンズ・サッカーリーグ（NWSL）の準々決勝は、見どころに満ちていた。トリニティ・ロッドマンが2得点1アシストを記録し、ユタ・ロイヤルズはサンディエゴ・ウェーブを驚かせた。そしてエンジェル・シティは、終盤に与えたPKによって準決勝進出のチャンスを失った。
一方、前回のNWSL王者ゴッサムFCには、ホームのピッチ状態を巡る問題も浮上している。ゴッサムFCは日曜日、通常の本拠地であるスポーツ・イラストレイテッド・スタジアムでシアトル・レインとの準々決勝を開催した。しかし、ピッチはプレーに適した状態とは到底言えず、両チームから多くの懸念の声が上がった。ゴッサムFCのフアン・カルロス・アモロス監督はピッチの状態について責任を認めた。月曜日には、SIスタジアムで開催予定だった準決勝の会場が、ニューヨーク市のランドールズ島にある、より小規模なアイカーン・スタジアムに変更された。
同会場の収容人数は5000人で、アマチュアの大会やニューヨーク・シティFCのセカンドチームの一部の試合に使用されている。
NWSLプレーオフの準決勝で、収容人数2万5000人の本拠地から大幅に小さい会場へ移らざるを得なくなったことは、リーグにとって痛手だ。一方、ニューヨークで問題が生じる中、ワシントンは準決勝をアウディ・フィールドで開催できるよう日程を調整し、歩みを止めていない。
ワシントン・スピリットはMLSのDCユナイテッドと協力し、土曜日にアウディ・フィールドで行われる予定だったサッカーの試合の日程を変更。ユタ・ロイヤルズ戦を本拠地で開催できるようにした。こちらはピッチの状態ではなく日程の問題を解決したものだが、プレーオフの試合そのものに注目が集まるべき時期に、直前の騒動が話題となっている。
次はいよいよ準決勝だ。残った4チームが決勝への切符を懸けて争う。ゴッサムFCはカンザスシティ・カレントを、ワシントン・スピリットはユタ・ロイヤルズを迎える。
準々決勝を終え、振り返るべきことも、今後に期待したいことも多い。今回の「ザ・ロンド」では、GOAL のライター陣がそれぞれの考えを語る。