セリア・バルフ：非常に懸念している。NWSLで最高、あるいは最高のチームの一つであるゴッサムのプレーオフのホームゲームが、ピッチの状態や不適切な日程調整に影響されることなど、あってはならない。この一件は混乱しており、残念だ。ゴッサムがピッチの状態は試合に適さないと認め、自らの責任を引き受けたのはよかった。だが、責任がすべてゴッサムにあるわけではないのではないか。レッドブルズの対応にも不快感を覚える。ゴッサムが準決勝のためにランドールズ島へ移る一方で、レッドブルズは今もそのピッチで国際親善試合を行う予定だ。

アレックス・ラビドゥ：非常に懸念している。これは女子スポーツにおける、より大きな問題を象徴していると思うし、変わらなければならない。チームの評価額の上昇、給与の増額、観客の増加がいくら語られても、肝心の競技が後回しにされていると感じる場面がいまだにある。ホームのピッチの状態を理由にゴッサムが準決勝の会場を変更せざるを得なくなったことは、その顕著な例だ。

責任の所在を判断するには、ゴッサムのスタジアム使用契約の詳細が重要になる。だが、先週末のピッチの状態は容認できなかった。さらにレッドブルズの当初の反応は、ゴッサムの幸運を祈った後、自分たちの試合に注目を向けるという、あまりにも素っ気ないものだった。その後、レッドブルズは懸念への対応に向けてゴッサムやNWSLと協力したものの、要請された作業を期限までに完了できる保証はなかったと説明した。この説明は受け止めるべきだ。それでも、この重要な試合にもっと配慮が必要だったという事実は変わらない。

女子リーグ側にも責任がある。つい先日、アトランタ・ドリームは会場のスケジュールが重なったため、木曜日の午後0時30分にWNBAファイナルの試合を行った。シーズンで最も重要な試合なのだから、会場の確保、プレーオフの日程の保護、実行可能な代替案の策定は、十分前もって行う必要がある。事情は同じではないが、共通点は懸念される。選手とファンは、直前の慌ただしい対応に伴うしわ寄せを受けるのではなく、こうした瞬間を楽しめるべきだ。

ルビー・ネイラー：土曜日に予定されているレッドブルの親善試合が問題の始まりだったが、決定打となったのは先週日曜日のゴッサムの準々決勝で見られた、スポーツ・イラストレイテッド・スタジアムのひどいピッチ状態だ。SISの天然芝のピッチをプロの試合にふさわしい水準に保つ責任を負う人は誰であれ、その責任を免れない。その担当部門を統括する人々も同様だ。ピッチの状態が基準を大きく下回り、ゴッサムが1万ドルの罰金を科されるところまで放置したことは、関係者全員にとって恥ずべきことだ。ゴッサムが1シーズン後にこのスタジアムを離れることは承知している。それでも、それまではホームでプレーするたびに負傷を恐れずに済むようにすることが、最低限必要だ。ゴッサムは懸命に戦ってプレーオフでのホーム開催権を勝ち取ったのに、今回の件でその「優位性」は大きく損なわれた。