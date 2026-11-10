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NWSL GFX 1-1GOAL

NWSLプレーオフ・ロンド：ゴッサムFCのピッチをめぐる失態はリーグの恥か？ トリニティ・ロッドマンを止められる者はいるか？ ユタ・ロイヤルズは再び番狂わせを起こせるか？

ゴッサムの5000人収容の会場への移転がNWSLに疑問を投げかける一方、ユタは再び番狂わせを狙い、エンジェル・シティは議論を呼ぶ敗退を悔やむ。

翻訳者：

  • ナショナル・ウィメンズ・サッカーリーグ（NWSL）の準々決勝は、見どころに満ちていた。トリニティ・ロッドマンが2得点1アシストを記録し、ユタ・ロイヤルズはサンディエゴ・ウェーブを驚かせた。そしてエンジェル・シティは、終盤に与えたPKによって準決勝進出のチャンスを失った。

    一方、前回のNWSL王者ゴッサムFCには、ホームのピッチ状態を巡る問題も浮上している。ゴッサムFCは日曜日、通常の本拠地であるスポーツ・イラストレイテッド・スタジアムでシアトル・レインとの準々決勝を開催した。しかし、ピッチはプレーに適した状態とは到底言えず、両チームから多くの懸念の声が上がった。ゴッサムFCのフアン・カルロス・アモロス監督はピッチの状態について責任を認めた。月曜日には、SIスタジアムで開催予定だった準決勝の会場が、ニューヨーク市のランドールズ島にある、より小規模なアイカーン・スタジアムに変更された。

    同会場の収容人数は5000人で、アマチュアの大会やニューヨーク・シティFCのセカンドチームの一部の試合に使用されている。

    NWSLプレーオフの準決勝で、収容人数2万5000人の本拠地から大幅に小さい会場へ移らざるを得なくなったことは、リーグにとって痛手だ。一方、ニューヨークで問題が生じる中、ワシントンは準決勝をアウディ・フィールドで開催できるよう日程を調整し、歩みを止めていない。

    ワシントン・スピリットはMLSのDCユナイテッドと協力し、土曜日にアウディ・フィールドで行われる予定だったサッカーの試合の日程を変更。ユタ・ロイヤルズ戦を本拠地で開催できるようにした。こちらはピッチの状態ではなく日程の問題を解決したものだが、プレーオフの試合そのものに注目が集まるべき時期に、直前の騒動が話題となっている。

    次はいよいよ準決勝だ。残った4チームが決勝への切符を懸けて争う。ゴッサムFCはカンザスシティ・カレントを、ワシントン・スピリットはユタ・ロイヤルズを迎える。

    準々決勝を終え、振り返るべきことも、今後に期待したいことも多い。今回の「ザ・ロンド」では、GOAL のライター陣がそれぞれの考えを語る。

  • ゴッサムが試合の開催地を変更せざるを得なかったことは、どれほど懸念すべき事態なのか？

    Gotham FC
    Scoreplay

    ゴッサムはスポーツ・イラストレイテッド・スタジアム（SIS）で問題が生じたため、収容人数5000人のアイカーン・スタジアムで準決勝を戦う。

    セリア・バルフ：非常に懸念している。NWSLで最高、あるいは最高のチームの一つであるゴッサムのプレーオフのホームゲームが、ピッチの状態や不適切な日程調整に影響されることなど、あってはならない。この一件は混乱しており、残念だ。ゴッサムがピッチの状態は試合に適さないと認め、自らの責任を引き受けたのはよかった。だが、責任がすべてゴッサムにあるわけではないのではないか。レッドブルズの対応にも不快感を覚える。ゴッサムが準決勝のためにランドールズ島へ移る一方で、レッドブルズは今もそのピッチで国際親善試合を行う予定だ。

    アレックス・ラビドゥ：非常に懸念している。これは女子スポーツにおける、より大きな問題を象徴していると思うし、変わらなければならない。チームの評価額の上昇、給与の増額、観客の増加がいくら語られても、肝心の競技が後回しにされていると感じる場面がいまだにある。ホームのピッチの状態を理由にゴッサムが準決勝の会場を変更せざるを得なくなったことは、その顕著な例だ。

    責任の所在を判断するには、ゴッサムのスタジアム使用契約の詳細が重要になる。だが、先週末のピッチの状態は容認できなかった。さらにレッドブルズの当初の反応は、ゴッサムの幸運を祈った後、自分たちの試合に注目を向けるという、あまりにも素っ気ないものだった。その後、レッドブルズは懸念への対応に向けてゴッサムやNWSLと協力したものの、要請された作業を期限までに完了できる保証はなかったと説明した。この説明は受け止めるべきだ。それでも、この重要な試合にもっと配慮が必要だったという事実は変わらない。

    女子リーグ側にも責任がある。つい先日、アトランタ・ドリームは会場のスケジュールが重なったため、木曜日の午後0時30分にWNBAファイナルの試合を行った。シーズンで最も重要な試合なのだから、会場の確保、プレーオフの日程の保護、実行可能な代替案の策定は、十分前もって行う必要がある。事情は同じではないが、共通点は懸念される。選手とファンは、直前の慌ただしい対応に伴うしわ寄せを受けるのではなく、こうした瞬間を楽しめるべきだ。

    ルビー・ネイラー：土曜日に予定されているレッドブルの親善試合が問題の始まりだったが、決定打となったのは先週日曜日のゴッサムの準々決勝で見られた、スポーツ・イラストレイテッド・スタジアムのひどいピッチ状態だ。SISの天然芝のピッチをプロの試合にふさわしい水準に保つ責任を負う人は誰であれ、その責任を免れない。その担当部門を統括する人々も同様だ。ピッチの状態が基準を大きく下回り、ゴッサムが1万ドルの罰金を科されるところまで放置したことは、関係者全員にとって恥ずべきことだ。ゴッサムが1シーズン後にこのスタジアムを離れることは承知している。それでも、それまではホームでプレーするたびに負傷を恐れずに済むようにすることが、最低限必要だ。ゴッサムは懸命に戦ってプレーオフでのホーム開催権を勝ち取ったのに、今回の件でその「優位性」は大きく損なわれた。

  • 準々決勝を終えて、本命は誰？

    Washington Spirit
    Scoreplay

    ワシントン・スピリットは直近2シーズン連続でNWSLの決勝に進出している。

    CB: 準々決勝で最も良い戦いを見せたのはワシントン・スピリットだった。ただ、プレーオフで力を発揮しながら、決勝で勝ちきれなかったのは今回が初めてではない。スピリットは過去2年連続で決勝に進んだものの、優勝トロフィーには手が届いていない。トリニティ・ロッドマンも久しぶりにこれほど好調だ。過去2年、念願の優勝を逃した雪辱を果たしたいスピリットの思いと、ロッドマンの調子を踏まえ、私はスピリットを推す。

    AL: 私はワシントンに傾いている。戦力を見れば、ゴッサムが依然として最も強いチームに見える。それでも、初戦でスピリットが示した自信と圧倒的な強さには説得力があった。健康で本領を発揮しているトリニティ・ロッドマンがいれば、ワシントンにはこの大会の残るどの試合でも勝敗を決められる選手がいる。今年こそ優勝の年になるのだろうか。あのパフォーマンスを見れば、そう信じる理由は十分にある。

    RN: トーナメントでは守備と勢いが重要だ。今、強い勢いに乗っている唯一のチームはワシントン・スピリットである。ゴッサムとカンザスシティはともに辛うじて勝ち上がっただけに、何よりも精神面に取り組む必要がある。スピリットは、NWSLチャンピオンシップで最多優勝を誇るチームを相手に4ゴールを挙げたばかりだ。その勢いを保ち、決定力を発揮し続ければ、優勝を逃すとすれば自分たちの責任だ。ユタは実力でその座をつかんでおり、十分に警戒すべき相手だ。それでも、あの勝利の後、（熱狂に沸く）アウディ・フィールドでワシントン・スピリットとは絶対に対戦したくない。

  • ポートランドは期待を裏切ったか？

    Portland Thorns

    ポートランド・ソーンズはスピリットに1-4で敗れ、プレーオフから敗退した。

    CB: そうだ。ワシントンに圧倒された。シーズンを通して守備がかなり堅かっただけに、4失点は気掛かりだった。この試合ではソフィア・ウィルソンの活躍を期待していたが、ほとんど存在感を示せなかった。

    AL: ワシントンに敗れたこと自体は驚きではなかった。驚いたのはその負け方だ。プレーオフの試合で4失点したことで、この日の両チームの力の差が浮き彫りになった。ソフィア・ウィルソンは今季好調だったが、準々決勝ではあまりにも影が薄かった。ポートランドは、こうした試合で彼女の力をもっと引き出す方法を見つける必要がある。今回は「トリプル・エスプレッソ」の仲間が主役になった。

    RN: そうだ。実力がかなり拮抗しているはずの相手に4失点するのは残念だ。開始早々に失点し、さらに十分防げたはずの形でもう1点を失うと、FW陣が気持ちを切り替えて奮起するのは非常に難しい。そのため、チームは35分間精彩を欠いた。

    前半終盤の選手交代は間違いなく効果があり、的確な判断だった。後半の立ち上がりはポートランドの方が良いチームに見えたからだ。スピリットの4点目が決まる前、ソーンズには得点して3-2とする絶好のチャンスがあった。あそこで決めていれば、試合は分からなかった。しかし決められず、ほぼ直後に失点した。その最後の失点が決定打となった。さらにレッドカードが出て、もはや誰も望みを持てなくなった。前半と後半で様相が変わった試合であり、あの一度のチャンスが試合全体の流れを変えた。

  • トリニティはMVPにふさわしいことを示しているか？

    Trinity Rodman

    トリニティ・ロッドマンは準々決勝でのスピリットの4-1の勝利で、2得点1アシストを記録した。

    CB: 彼女はレギュラーシーズンMVPの候補だが、プレーオフではすでに2ゴール1アシストを記録し、プレーオフMVPに向けても順調だ。ただ、レギュラーシーズンMVPは、20ゴールを決めたアシュリー・サンチェスに贈られるべきだろう！

    AL: ノースカロライナが僅差でプレーオフ進出を逃したとはいえ、ここはやはりアシュリー・サンチェスを推したい。昨シーズンからの成長は著しく、彼女の得点への貢献がなければ、カレッジはプレーオフ進出ラインよりも順位表の下位にずっと近かっただろう。とはいえ、トリニティ・ロッドマンも次点にふさわしい。ウィルソンとソーンズを相手に2ゴールを挙げた活躍は、彼女がいかに危険な選手かを改めて示した。

    RN: 彼女は準々決勝で2ゴールを挙げたが、MVPはレギュラーシーズンの最優秀選手に贈り、プレーオフには別のMVPを設けるべきだ。レギュラーシーズンのMVPだったとは思わないが、ここまでのプレーオフでは無視できない存在になっている。

  • ゴッサムはシアトルに辛勝したのか？

    Rose Lavelle, Gotham FC
    Getty

    ゴッサムFCは、レインFCのDFジョーディン・バグのオウンゴールにより、シアトルを1-0で下した。

    CB: ゴッサムの出来はまずまずだったと思う。良い場面もあったが、シアトルを少し長く試合にとどまらせすぎた。プレーオフではどのチームも侮れないとはいえ、シアトルのオウンゴールで勝負が決まったのは、ゴッサムが初戦に望んでいた展開ではないだろう。中盤と前線にこれほど選手がそろっていながら、ホームチームはチャンスを生かすのにかなり苦労した。

    AL: いや、ゴッサムの戦術的に巧みな勝利だった。確かに、先制点はジョーディン・バグのオウンゴールによるものだった。だが、早い時間にリードを奪い、それを守り切る守備の規律を見せた。サム・カー、ジェイディン・ショー、ミッジ・パースには攻撃でもっと見せてほしかったか？　もちろんだ。ただ、シアトルが非常に良いチームだということも忘れてはならない。攻撃がかみ合わなくても、このようなプレーオフの試合に勝つことには価値がある。

    RN: 本当にそうだった。枠内シュートが0本で、それでも勝った。そんなことを成し遂げたチームが今までにあっただろうか？　ティアナ・デイビッドソンとアン＝カトリン・ベルガーは素晴らしいが、前線の選手たちはゴールへの意欲が十分には見えなかった。サム・カーは90分間、ほとんど存在感を消され、ウイングの選手たちも試合に入り込むのに苦労しているようだった。グロ・レイテンにはペナルティーエリア際からのまずまずのチャンスがあったが、シュートは大きく上に外れた。その後、レイテンとミッジ・パースはハーフウェーライン付近でクラウディア・ディッキーからボールを奪い、無人のゴールを狙える場面を迎えたが、すぐにはシュートを打たず、チャンスを逃した。最後の20分ほどは、シアトルの方が得点しそうに見えた。ポストのわずか外に外れた決定機があり、さらにデイビッドソンが巧みに走るのを抑えたことで、ゴールがオフサイドで取り消された。より良いチームが勝ったが、運にも恵まれた。

  • ユタは恐れるべき存在か？

    Utah Royals

    ユタ・ロイヤルズが準々決勝で第2シードのサンディエゴ・ウェーブを1-0で破る番狂わせを演じた。

    CB: このユタのチームを心から応援したい。今季は歴史的な瞬間がいくつもあり、選手たちは謙虚で、攻守に質の高いサッカーを見せている。優勝をもたらすのは守備だ。絶好調のマンディ・マクグリンが驚くようなセーブを見せており、その活躍でチームは勝ち進めるだろう。守備から中盤、前線まで、チームに一体感があるのも心強い。

    AL: ユタの勝利は印象的だったか。間違いなくそうだ。では、優勝候補になったか。そうではない。サンディエゴは安定感を欠いてきたし、1勝しただけでロイヤルズが突然、倒すべきチームになるわけではない。それでも、長い間順位表の下位にいたクラブの躍進は励みになる。私にはまだ優勝すると予想する用意はないが、ユタは真剣に評価されるだけの結果を残した。

    RN: そう、プレーオフに進出したチームはどこも侮れない。相手を過小評価した途端に敗退する。サンディエゴ・ウェーブに起きたのは、まさにそれだ。ユタへの警戒が足りず、代償を払った。昨年、KCカレントがゴッサムに敗れたことから学ぶべきだった。ゴールを守るマンディ・マクグリンは鉄壁で、デル・ファヴァを擁する守備陣も強固だ。相手が得点するには、チャンスを極めて確実に仕留めなければならない。ワシントン・スピリットは巡ってくる得点機会をものにする必要がある。サンディエゴはそれができず、大きな代償を払った。スピリットはポートランド戦でまさにそれを実行しただけに、間違いなく好勝負になるだろう。

  • エンジェル・シティに不利なPK判定は妥当だったのか？

    Michelle Cooper

    ミシェル・クーパーがエンジェル・シティ戦でPKを決め、カンザスシティ・カレントを準決勝進出に導いた。

    CB: 正しい判定だった。ただ、試合前まで10戦無敗だったエンジェル・シティにとっては、厳しい負け方だった。ミシェル・クーパーは見事にPKを決めたし、結局のところ、ペナルティエリア内で押されて倒れれば、ほとんどの審判は笛を吹くだろう。

    AL: そうだ。判定がどれほど厳しかったかは議論の余地があるが、私には、アンジェリーナ・アンダーソンがケイラ・シャープルズを押した行為はPKに値するものだったと思う。単なる偶発的な接触ではなく、押されたシャープルズは倒れた。アンダーソンにPKを与えるつもりがあったかどうかは関係ない。主審がPKを宣告する根拠を与えたのだから。

    RN: あのファウルか否かの場面は、主審がその場で笛を吹けばVARは判定を維持する一方、笛を吹かなければVARが主審にモニターでの確認を促すほどではない、という類いのものだった。判定は試合を担当する主審がどんな審判かに完全に左右された。そこに、今のサッカーが抱える問題がよく表れている。審判全体として、もっと一貫した判定が必要だ。あの試合は非常に拮抗していただけに、あの形で敗退するのはあまりにも厳しい。公平な結果とは思えない。延長戦、そしてPK戦まで戦って決着をつけるべきだったが、サッカーが常に公平とは限らない。それは分かっている。