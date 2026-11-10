セリア・バルフ：非常に懸念している。NWSLで最高、あるいは最高に近いチームのホームでのプレーオフの試合が、ピッチの状態やずさんな日程調整に左右されるようなことは、決してあってはならない。今回の一件はすべてが混乱していて、残念だ。ゴッサムがピッチの状態が試合に適さないと認め、自分たちの責任を引き受けたことは評価したい。ただ、すべてがゴッサムの責任というわけではないのではないか。レッドブルズの一連の対応にも違和感がある。ゴッサムが準決勝のためにランドールズ島へ移る一方で、レッドブルズは今もそのピッチで国際親善試合を行う予定だ。

アレックス・ラビドゥ：非常に懸念している。これは女子スポーツが抱える、より大きな問題を象徴していると思うし、変わらなければならない。チームの評価額の上昇、給与の増加、観客の増加がいくら語られても、肝心の競技が後回しにされていると感じる場面がまだある。ホームのピッチの状態を理由に、ゴッサムが準決勝の会場を変更せざるを得ないのは、その顕著な例だ。

責任の所在を考える上では、ゴッサムとスタジアムの契約内容が重要になる。ただ、先週末のピッチの状態は容認できるものではなかった。そして、ゴッサムの幸運を祈った直後に自分たちの試合に話題を移したレッドブルズの当初の対応は、相手を軽んじていると受け取られても仕方がない、恥ずべきものだった。その後、レッドブルズは懸念に対処するためゴッサムおよびNWSLと協力してきたものの、求められた作業を期限までに完了できる保証はなかったと説明した。その説明は受け止めるべきだ。それでも、この重要な試合にもっと配慮が必要だったという事実は変わらない。

女子リーグ側にも責任がある。つい先日も、アリーナの日程が重なったため、アトランタ・ドリームが木曜日の午後0時30分からWNBAファイナルの試合を行った。シーズンで最も重要な試合なのだから、会場の確保、プレーオフの日程の保護、実行可能な代替案の策定は、十分に前もって進めておく必要がある。事情は同じではないが、共通点は気がかりだ。選手やファンは、またしても直前の慌ただしい調整の影響を受けるのではなく、こうした瞬間を楽しめるべきだ。

ルビー・ネイラー：土曜日に予定されているレッドブルの親善試合が事態の悪化の始まりだったが、決定打となったのは先週日曜日のゴッサムの準々決勝で見られた、スポーツ・イラストレイテッド・スタジアムのひどいピッチ状態だ。SISの天然芝ピッチをプロの試合にふさわしい水準に保つ責任を負う人、そしてその人たちを管理する立場にある人たちにも責任がある。ピッチがあまりに基準を下回る状態となり、ゴッサムが1万ドルの罰金を科されるに至ったことは、関係者全員にとって恥ずべきことだ。ゴッサムが1シーズン後にこのスタジアムを離れることは承知している。それでも、それまでホームで試合をするたびにケガを恐れずに済む環境を整えることは、最低限必要だ。選手たちは懸命に戦い、プレーオフでホーム開催のアドバンテージを勝ち取った。今回の件は、その「アドバンテージ」の価値に大きな影を落とした。