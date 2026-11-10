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NWSL GFX 1-1GOAL

NWSLプレーオフ座談会：ゴッサムFCのピッチを巡る大失態はリーグの恥か？トリニティ・ロッドマンを止められるのは誰か？ユタ・ロイヤルズは再び番狂わせを起こせるか？

ゴッサムの5000人収容会場への移転がNWSLに疑問を投げかける一方、ユタは再び番狂わせを狙い、エンジェル・シティは物議を醸した敗退を悔やむ。

翻訳者：

  • ナショナル・ウィメンズ・サッカーリーグ（NWSL）の準々決勝は、見どころにあふれた。トリニティ・ロッドマンが2得点1アシストを記録し、ユタ・ロイヤルズはサンディエゴ・ウェーブを相手に番狂わせを演じた。そして、終盤のPKによってエンジェル・シティは準決勝進出のチャンスを逃した。

    一方、前回NWSL王者ゴッサムFCを巡っては、ピッチの状態が問題になっている。ゴッサムFCは日曜日、準々決勝でシアトル・レインを迎え、通常の本拠地であるスポーツ・イラストレイテッド・スタジアムで試合を行った。しかし、ピッチはプレーに適した状態とは言い難く、両チームから懸念の声が上がった。ゴッサムFCのフアン・カルロス・アモロス監督はピッチの状態について責任を認めた。そして月曜日、SIスタジアムで開催予定だった準決勝は、ニューヨーク市のランドールズ島にある、より小規模なアイカーン・スタジアムへと会場が変更された。

    同スタジアムの収容人数は5000人で、アマチュア大会やニューヨーク・シティFCのセカンドチームの一部の試合に使用されている。

    NWSLプレーオフの準決勝を前に、2万5000人収容の本拠地からはるかに小さな会場への移転を余儀なくされたことは、リーグにとって痛手だ。一方、ニューヨークで問題が起きるなか、ワシントンは準決勝をアウディ・フィールドで開催するための調整を進め、実現させた。

    ワシントン・スピリットはMLSのDCユナイテッドと協力し、土曜日にアウディ・フィールドで予定されていたサッカーの試合の日程を変更。ユタ・ロイヤルズ戦を本拠地で開催できるようにした。こちらはピッチの状態ではなく日程の問題を解決したものだが、注目がプレーオフの試合に集まるべき時期に生じた、土壇場の騒動である。

    次はいよいよ準決勝だ。残る4チームが決勝への切符を懸けて争う。ゴッサムFCはカンザスシティ・カレントを、ワシントン・スピリットはユタ・ロイヤルズを迎える。

    準々決勝を終え、振り返るべきことも、この先に期待することも多い。今回のGOALの連載では、記者たちがそれぞれの見解を語る。ザ・ロンド

  • ゴッサムが試合会場を変更せざるを得なかったことは、どれほど懸念すべき事態なのか？

    Gotham FC
    Scoreplay

    スポーツ・イラストレイテッド・スタジアム（SIS）で問題が発生したため、ゴッサムは収容5000人のアイカーン・スタジアムで準決勝を戦う。

    セリア・バルフ：非常に懸念している。NWSLで最高、あるいは最高に近いチームのホームでのプレーオフの試合が、ピッチの状態やずさんな日程調整に左右されるようなことは、決してあってはならない。今回の一件はすべてが混乱していて、残念だ。ゴッサムがピッチの状態が試合に適さないと認め、自分たちの責任を引き受けたことは評価したい。ただ、すべてがゴッサムの責任というわけではないのではないか。レッドブルズの一連の対応にも違和感がある。ゴッサムが準決勝のためにランドールズ島へ移る一方で、レッドブルズは今もそのピッチで国際親善試合を行う予定だ。

    アレックス・ラビドゥ：非常に懸念している。これは女子スポーツが抱える、より大きな問題を象徴していると思うし、変わらなければならない。チームの評価額の上昇、給与の増加、観客の増加がいくら語られても、肝心の競技が後回しにされていると感じる場面がまだある。ホームのピッチの状態を理由に、ゴッサムが準決勝の会場を変更せざるを得ないのは、その顕著な例だ。

    責任の所在を考える上では、ゴッサムとスタジアムの契約内容が重要になる。ただ、先週末のピッチの状態は容認できるものではなかった。そして、ゴッサムの幸運を祈った直後に自分たちの試合に話題を移したレッドブルズの当初の対応は、相手を軽んじていると受け取られても仕方がない、恥ずべきものだった。その後、レッドブルズは懸念に対処するためゴッサムおよびNWSLと協力してきたものの、求められた作業を期限までに完了できる保証はなかったと説明した。その説明は受け止めるべきだ。それでも、この重要な試合にもっと配慮が必要だったという事実は変わらない。

    女子リーグ側にも責任がある。つい先日も、アリーナの日程が重なったため、アトランタ・ドリームが木曜日の午後0時30分からWNBAファイナルの試合を行った。シーズンで最も重要な試合なのだから、会場の確保、プレーオフの日程の保護、実行可能な代替案の策定は、十分に前もって進めておく必要がある。事情は同じではないが、共通点は気がかりだ。選手やファンは、またしても直前の慌ただしい調整の影響を受けるのではなく、こうした瞬間を楽しめるべきだ。

    ルビー・ネイラー：土曜日に予定されているレッドブルの親善試合が事態の悪化の始まりだったが、決定打となったのは先週日曜日のゴッサムの準々決勝で見られた、スポーツ・イラストレイテッド・スタジアムのひどいピッチ状態だ。SISの天然芝ピッチをプロの試合にふさわしい水準に保つ責任を負う人、そしてその人たちを管理する立場にある人たちにも責任がある。ピッチがあまりに基準を下回る状態となり、ゴッサムが1万ドルの罰金を科されるに至ったことは、関係者全員にとって恥ずべきことだ。ゴッサムが1シーズン後にこのスタジアムを離れることは承知している。それでも、それまでホームで試合をするたびにケガを恐れずに済む環境を整えることは、最低限必要だ。選手たちは懸命に戦い、プレーオフでホーム開催のアドバンテージを勝ち取った。今回の件は、その「アドバンテージ」の価値に大きな影を落とした。

  • 準々決勝を終えて、本命は？

    Washington Spirit
    Scoreplay

    ワシントン・スピリットは直近2シーズン連続でNWSLの決勝に進出した。

    CB: 準々決勝で全チーム中、最も印象的な戦いを見せたのはワシントン・スピリットだった。ただ、プレーオフで力を発揮しながら、決勝で勝ち切れなかったのは今回が初めてではない。スピリットは過去2年連続で決勝に進んだものの、優勝トロフィーには手が届いていない。トリニティ・ロッドマンも久しぶりにこれほど良い状態にある。過去2年、悲願の優勝を逃してきたスピリットには証明したいことがあり、ロッドマンも好調だ。私はスピリットを推す。

    AL: 私はワシントンに傾いている。戦力を見れば、ゴッサムが依然として最強に見える。だが、初戦でスピリットが見せた自信と圧倒的な戦いぶりには説得力があった。トリニティ・ロッドマンが万全の状態で力を発揮している今、ワシントンには、この大会で残るどの試合も決められる選手がいる。ついに今年がスピリットの年になるのだろうか。あの戦いぶりを見れば、そう信じる理由は十分にある。

    RN: トーナメントを勝ち抜くには守備と勢いが重要だ。今、強い勢いに乗っている唯一のチームはワシントン・スピリット。ゴッサムもカンザスシティも辛勝だっただけに、何よりメンタル面に取り組む必要があるだろう。スピリットはNWSLチャンピオンシップの最多優勝チームを相手に4得点を挙げたばかりだ。その勢いを保ち、決定機を確実に仕留めれば、優勝を逃すとすれば自分たち次第だ。ユタは正当に出場権を勝ち取っており、決して侮れない。ただ、あの勝利の後、熱狂に包まれたアウディ・フィールドでワシントン・スピリットとは絶対に戦いたくない。

  • ポートランドは期待を裏切ったのか？

    Portland Thorns

    ポートランド・ソーンズはスピリットに1-4で敗れ、プレーオフから敗退した。

    CB: そうだ。ワシントンに圧倒された。今季を通じて守備はかなり堅かっただけに、4失点は懸念材料だ。この試合ではソフィア・ウィルソンの活躍を期待していたが、存在感をほとんど示せなかった。

    AL: ワシントンに敗れたこと自体は驚きではない。驚いたのは負け方だ。プレーオフの試合で4失点を喫し、この日の両チームの力の差がはっきり表れた。ソフィア・ウィルソンは今季好調だったが、準々決勝ではあまりにも影が薄かった。ポートランドはこうした試合で彼女の力をもっと引き出す方法を見つける必要がある。今回はトリプル・エスプレッソの仲間が主役の座を奪った。

    RN: そうだ。実力がかなり拮抗しているはずの相手に4失点したのは残念だ。開始早々に失点し、その後、十分に防げたはずの形でもう1点を失えば、前線の選手が気持ちを切り替えて奮起するのは非常に難しい。チームは35分間、低調だった。

    前半終盤の交代は確実に効果があり、賢明な判断だった。後半の立ち上がりはポートランドの方が良いチームに見えたからだ。スピリットの4点目が生まれる前、ソーンズには得点して3-2とする絶好機があった。そこで決めていれば、試合は分からなかった。しかし、その好機を逃すと、ほぼ直後に失点した。この最後の失点が決定打となった。その後にレッドカードが出て、もう誰も逆転を信じられなくなった。前後半で展開が変わった試合であり、あの一度の好機が試合全体の行方を変えた。

  • トリニティはMVPにふさわしい活躍を見せているか？

    Trinity Rodman

    トリニティ・ロッドマンは、スピリットが4-1で勝利した準々決勝で2ゴール1アシストを記録した。

    CB: 彼女はレギュラーシーズンMVPの候補だが、プレーオフではすでに2得点1アシストを記録し、プレーオフMVP獲得に向けて順調に進んでいる。ただ、レギュラーシーズンMVPは20得点を挙げたアシュリー・サンチェスに贈られるべきだろう！

    AL: ノースカロライナが惜しくもプレーオフ進出を逃したとはいえ、私はやはりアシュリー・サンチェスを推したい。昨シーズンからの成長は著しく、彼女の攻撃面での貢献がなければ、ノースカロライナはプレーオフ進出圏よりも順位表の下位にずっと近かっただろう。とはいえ、トリニティ・ロッドマンが次点に選ばれてもふさわしい。ウィルソンとポートランド・ソーンズを相手に2得点を挙げた活躍は、彼女がいかに危険な選手かを改めて示した。

    RN: 彼女は準々決勝で2得点を挙げたが、MVPはレギュラーシーズンで最高の選手に贈り、プレーオフには別のMVPを設けるべきだ。彼女がレギュラーシーズンのMVPだったとは思わない。ただ、ここまでのプレーオフでは無視できない存在になっている。

  • ゴッサムはシアトル相手に辛勝したのか？

    Rose Lavelle, Gotham FC
    Getty

    ゴッサムFCは、レインFCのDFジョーディン・バグのオウンゴールにより、シアトルを1-0で下した。

    CB: ゴッサムの出来はまずまずだったと思う。良い場面もあったが、シアトルを少し長く試合にとどまらせすぎた。プレーオフではどのチームも侮れないとはいえ、相手のオウンゴールによってシアトルが敗れるという決着は、ゴッサムが初戦で望んでいた形ではないだろう。中盤と前線にこれだけの選手がそろいながら、ホームチームはチャンスを生かすのにかなり苦しんだ。

    AL: いや、これはゴッサムが戦術的な巧みさを見せてつかんだ勝利だ。確かに先制点はジョーディン・バグのオウンゴールによるものだったが、早い時間にリードを奪い、守備の規律を保ってそれを守り切った。サム・カー、ジェイディン・ショー、ミッジ・パースに攻撃面でもっと見せてほしかったか？　もちろんだ。だが、シアトルが非常に良いチームであることも忘れてはいけない。攻撃がかみ合わなくても、こうしたプレーオフの試合に勝つことには価値がある。

    RN: 本当にその通り。枠内シュート0本で勝ったのだ。そんなことを成し遂げたチームがこれまでにあっただろうか？　ティアナ・デイビッドソンとアン＝カトリン・ベルガーは素晴らしかったが、前線の選手たちにはゴールへの貪欲さが足りないように見えた。サム・カーは90分間、ほぼ存在感を消され、ウイングの選手たちもなかなか試合に入れなかったようだ。グロ・レイテンにはペナルティーエリア際からの好機があったが、シュートを大きくふかした。その後、レイテンとミッジ・パースはハーフウェーライン付近でクラウディア・ディッキーからボールを奪い、無人のゴールを前にしたが、すぐにシュートを打たず、チャンスを逃した。最後の20分ほどは、シアトルのほうが得点しそうに見えた。ポストのわずか外を通過する絶好機があり、デイビッドソンが巧みに走り出しを抑えた場面では、ゴールがオフサイドで取り消された。勝つべきチームが勝ったが、運も味方した。

  • ユタは警戒すべき相手か？

    Utah Royals

    ユタ・ロイヤルズが準々決勝で第2シードのサンディエゴ・ウェーブを1-0で破る番狂わせを演じた。

    CB: 私はこのユタのチームを心から応援している。今季は歴史的な瞬間が本当にいくつもあったし、チームは謙虚で、攻守にわたって良いサッカーをしている。優勝をもたらすのは守備だ。絶好調のマンディ・マクグリンが驚くようなセーブを見せており、彼女の活躍はチームを勝ち進ませる力になる。それに、守備から中盤、前線まで、チーム全体に一体感があるのも心強い。

    AL: ユタの勝利は印象的だったか？　間違いなくそうだ。それで優勝候補になったか？　いや。サンディエゴは安定感を欠いてきたし、1勝しただけでロイヤルズが突然、倒すべきチームになるわけではない。ただ、長い間、順位表の下位にいたクラブが見せた姿には勇気づけられる。ユタは真剣に受け止められるだけの結果を残した。もっとも、私はまだ優勝すると予想する気にはなれない。

    RN: そう、プレーオフに出るチームはどこも侮れない。相手を過小評価した途端に敗退する。サンディエゴ・ウェーブに起きたのは、まさにそれだ。ユタを十分に警戒しなかったことが敗因となった。昨年、KCカレントがゴッサムに敗れたことから学ぶべきだった。ゴールには鉄壁のマンディ・マクグリンが構え、デル・ファバを擁する守備も強固だ。相手が得点するには、チャンスを極めて確実に仕留めなければならない。ワシントン・スピリットは、巡ってくる得点の期待できるチャンスを確実にものにする必要がある。サンディエゴはそれができず、大きな代償を払った。スピリットはポートランド戦でまさにそれをやってのけたので、間違いなく素晴らしい対戦になるだろう。

  • エンジェル・シティに対するPK判定は妥当だったのか？

    Michelle Cooper

    ミシェル・クーパーがエンジェル・シティ戦でPKを決め、カンザスシティ・カレントを準決勝進出に導いた。

    CB: 妥当な判定だった。ただ、アンジェル・シティにとっては厳しい負け方だった。特に、この試合には10試合無敗で臨んでいたのだから。ミシェル・クーパーは見事にPKを決めたし、結局のところ、ペナルティエリア内で押されて倒れたのなら、ほとんどの審判はファウルを取るだろう。

    AL: そうだね。判定が厳しすぎたかどうかは議論できる。でも私には、アンジェリーナ・アンダーソンがケイラ・シャープルズを押したことは、PKを与えるに十分だったと思う。単なる偶発的な接触ではなく、押されたシャープルズは倒れた。アンダーソンにPKを与えるつもりがあったかどうかは関係ない。主審にPKを宣告する根拠を与えてしまった。

    RN: あのファウルは、あるいはファウルではなかったかもしれないが、主審がピッチ上で取ればVARは判定を維持する一方、取らなければVARが主審にモニターでの確認を促すほどではない、そういう類いのものだった。判定は、その試合を担当する主審がどういうタイプかに完全に左右された。それは、今のサッカーが抱える問題をよく表している。審判全体として、もっと判定に一貫性が必要だ。あの試合は互角の展開だっただけに、あの形で敗退するのは極めて厳しい。公平な結果とは思えない。延長戦、そしてPK戦まで戦って決着をつけるべきだった。でも、サッカーは決して公平ではない。それは分かっている。