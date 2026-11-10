ナショナル・ウィメンズ・サッカーリーグ（NWSL）の準々決勝は、見どころにあふれた。トリニティ・ロッドマンが2得点1アシストを記録し、ユタ・ロイヤルズはサンディエゴ・ウェーブを相手に番狂わせを演じた。そして、終盤のPKによってエンジェル・シティは準決勝進出のチャンスを逃した。
一方、前回NWSL王者ゴッサムFCを巡っては、ピッチの状態が問題になっている。ゴッサムFCは日曜日、準々決勝でシアトル・レインを迎え、通常の本拠地であるスポーツ・イラストレイテッド・スタジアムで試合を行った。しかし、ピッチはプレーに適した状態とは言い難く、両チームから懸念の声が上がった。ゴッサムFCのフアン・カルロス・アモロス監督はピッチの状態について責任を認めた。そして月曜日、SIスタジアムで開催予定だった準決勝は、ニューヨーク市のランドールズ島にある、より小規模なアイカーン・スタジアムへと会場が変更された。
同スタジアムの収容人数は5000人で、アマチュア大会やニューヨーク・シティFCのセカンドチームの一部の試合に使用されている。
NWSLプレーオフの準決勝を前に、2万5000人収容の本拠地からはるかに小さな会場への移転を余儀なくされたことは、リーグにとって痛手だ。一方、ニューヨークで問題が起きるなか、ワシントンは準決勝をアウディ・フィールドで開催するための調整を進め、実現させた。
ワシントン・スピリットはMLSのDCユナイテッドと協力し、土曜日にアウディ・フィールドで予定されていたサッカーの試合の日程を変更。ユタ・ロイヤルズ戦を本拠地で開催できるようにした。こちらはピッチの状態ではなく日程の問題を解決したものだが、注目がプレーオフの試合に集まるべき時期に生じた、土壇場の騒動である。
次はいよいよ準決勝だ。残る4チームが決勝への切符を懸けて争う。ゴッサムFCはカンザスシティ・カレントを、ワシントン・スピリットはユタ・ロイヤルズを迎える。
準々決勝を終え、振り返るべきことも、この先に期待することも多い。今回のGOALの連載では、記者たちがそれぞれの見解を語る。ザ・ロンド。