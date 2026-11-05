ゴッサムFCのタイトル防衛は、最終節までプレーオフ進出を懸けて戦ったシアトルとの一戦から始まる。第1シードのゴッサムは準決勝までホームで戦えるアドバンテージを持ち、各国の代表選手を擁する。一方、シアトル・レインにはプレーオフでの経験と、シーズン後半の好調ぶりで得た勢いがある。シアトルには王者を苦しめる力があるが、それを番狂わせの勝利につなげるのはさらに難しい挑戦となる。

第1シード：ゴッサムFC

進出までの道のり： ゴッサムは勝ち点61（18勝5敗7分け）で首位となり、クラブ史上初のNWSLシールドを獲得した。過去3シーズンで2度の優勝を果たしたクラブにとって、記録的な今季の戦いは、その存在感の高まりを改めて示すものとなった。

ゴッサムは準決勝までホームで戦う権利を手にし、シールドとチャンピオンシップの2冠を達成するチャンスを得た。

注目選手：ジェイディン・ショー

ショーはゴッサムの攻撃の中心を担い、チーム最多の11得点と5アシストを記録した。計16得点に絡んだのはキャリア最多であり、チャンスをつくる力と決め切る力の両方を示している。

ライン間での動きによって、ショーは組織的な守備を崩せる存在となる。シアトルとの対戦では貴重な強みだ。ユタに2-0で勝利した最終節でも得点を挙げ、プレーオフに臨む。

勝負の鍵を握る選手：ローズ・ラベル

ラベルは中盤を駆け上がるドリブルや、密集したペナルティーエリアを攻略するパスで試合を変えられる。創造性、優れたボールコントロール、大舞台での経験を持ち、接戦となったプレーオフの勝負を決め得る選手がゴッサムにはもう一人いる。

シアトルもその脅威をすでに知っている。7月のレイン戦でゴッサムが劇的な逆転勝利を収めた際、ラベルはアディショナルタイムに決勝点を挙げた。

最大の強み：経験と選手層

ゴッサムにはラベル、グロ・レイテン、ショー、デニース・オサリバン、ミッジ・パース、サム・カーらがおり、多彩な形でチャンスをつくる戦力がそろっている。

その選手層の厚さにより、ベンチから試合の流れを変えることもできる。最終節ではショーとラベルが途中出場し、主力選手が先発を外れても質の高い選択肢があることを示した。接戦のプレーオフでは、それが決定的な差になり得る。

最大の弱点：負傷者

ゴッサムの選手層の厚さは試されてきた。エミリー・ソネット、ブルニーニャ、ジョーディン・ダドリーは今季絶望となる負傷を負い、ジェイリン・ハウエルはユタに勝利した最終節で足首を痛めて退いた。ラベルとショーも軽傷からの復帰を進めている。

ゴッサムは歴史的なシーズンを通じてこうした離脱に対処してきたが、プレーオフを前に主力選手の出場可否とコンディションには懸念が残る。

第8シード：シアトル・レイン

進出までの道のり： シアトルは勝ち点47（14勝11敗5分け）の8位で終え、最終節にオーランドを1-0で下して最後のプレーオフ出場枠をつかんだ。

進出を確実にするには勝利が必要な中、レインはジョーディン・バグの決勝点で結果を出した。夏の代表ウィーク明けに9勝を挙げたシーズン後半の巻き返しを締めくくり、シアトルは2年連続、通算9度目のプレーオフ進出を決めた。

注目選手：ジョーディン・バグ

バグはシアトルをプレーオフに導く得点を挙げた。ゴッサム戦では、守備での働きがさらに重要になる。

若きセンターバックが対峙するのは、集中が途切れた隙を突ける選手を複数擁する攻撃陣だ。ポジショニング、判断力、そしてシアトルの最終ラインを統率する力が、レインの勝機を左右する。攻撃面でも貢献できれば、大きな上積みとなる。

勝負の鍵を握る選手：ミア・フィシェル

フィシェルは相手DFを引きつけ、ボールを収め、チャンスを決め切れる攻撃の軸だ。攻撃力に優れるゴッサムを相手に、レインのパスの受け手となることができれば、守備への圧力を和らげる助けにもなる。

シアトルはフィシェルを周囲から支える必要がある。孤立すれば、レインは試合の大半を守備に費やす恐れがある。

最大の強み：守備

ローラ・ハーヴェイ監督の下で組織された守備は、シアトルが第1シードと渡り合うための土台となる。レインのレギュラーシーズンの失点は33で、リーグでも守備力の高いチームの一つだ。

ゴッサムの創造性豊かな選手たちを相手に、陣形を保ち、ライン間のスペースを抑えることが不可欠となる。

最大の弱点：得点力

シアトルのレギュラーシーズンの得点は37で、プレーオフ進出8チームの中で最少だった。組織的な守備で接戦に持ち込んできた一方、安定して得点を生み出すことには苦労している。

それだけに、チャンスを無駄にはできない。得点の選択肢が豊富なゴッサムを相手に、シアトルは好機を最大限に生かし、ホームチームに主導権を握らせないだけの脅威を示す必要がある。

スコア予想：ゴッサム 2-0 シアトル

シアトルの組織力とシーズン終盤の勢いにより、ゴッサムはチャンスをつくるのに苦労するだろう。それでも王者には均衡を破る手段がより多く、試合が進んでも脅威を保てる選手層の厚さがある。第1シードの勝ち上がりを予想する。