カンザスシティは今季、ホームで無敗を維持している。一方、エンジェル・シティも10試合連続無敗でCPKCスタジアムに乗り込む。カンザスシティ・カレントは7試合負けなしで、直近5試合は全勝。ともに絶好のタイミングで調子を上げている両チームの準々決勝は、見逃せない一戦になりそうだ。
4位 カンザスシティ・カレント
進出までの道のり： カンザスシティはレギュラーシーズンを5連勝で締めくくり、勝ち点53の4位でホームでの準々決勝を決めた。
カレントはリーグ最多の54得点を記録し、CPKCスタジアムでは11勝0敗4分けと無敗だった。リーグ屈指のホームでの強さを武器に、3年連続のプレーオフに臨む。
キープレーヤー：テンワ・チャウィンガ
チャウィンガはレギュラーシーズンを12得点で終え、今もカンザスシティの攻撃の中心を担う。組織的なエンジェル・シティの守備を相手に、わずかな隙を得点機につなげる力が勝敗を左右するかもしれない。
カレントには得点を奪える選手が複数いるが、チャウィンガには相手の警戒が集中するだろう。
鍵を握る存在：クロワ・ベスーン
ベスーンはカンザスシティの攻撃にさらなる創造性をもたらし、決勝点につながった6アシストを含む11アシストで、NWSLの単一シーズン記録を樹立した。決勝点につながったアシストも記録だ。
中盤と前線をつなぐベスーンは、スペースが限られた場面でも最後のパスを出せる選手だ。負けにくいチームとなったエンジェル・シティを相手に、その冷静さと正確さが違いを生む可能性がある。
最大の強み：攻撃力
チャウィンガ、ヘイリー・ホプキンス、デビーニャと、カンザスシティには複数の得点源がいる。その選手層の厚さは数字にも表れており、リーグ最多の54得点を挙げ、シーズン中には3選手がハットトリックを記録した。
攻撃の多彩さは、相手にとって封じ込めるのが難しい要因となる。エンジェル・シティは、攻撃陣の至るところにいる勝負を決め得る選手を警戒しなければならない。
最大の弱み：守備の安定感
カンザスシティはレギュラーシーズンに39失点を喫しており、エンジェル・シティが突ける隙がある。
カレントは選手を前に出す際、ボールの後方で組織を保つ必要がある。スヴェインディース・ヨンスドッティルとアリー・セントナーを擁する攻撃陣を相手に、背後にスペースを残してボールを失えば、代償は大きくなりかねない。
5位 エンジェル・シティFC
進出までの道のり： エンジェル・シティはシーズン半ばから大きく立て直し、勝ち点52（15勝8敗7分け）の5位で終えた。勝利数、得点数、勝ち点でクラブ記録を樹立している。
アレクサンダー・シュトラウス監督の下で苦しい時期を過ごした後、暫定監督レイフ・スメルドの下で勢いを取り戻した。直近19試合で敗れたのはわずか2度。10試合連続無敗でプレーオフに臨む。
キープレーヤー：スヴェインディース・ヨンスドッティル
ヨンスドッティルはレギュラーシーズンにチーム最多の10得点を挙げた。最終節のボストン戦でも得点とアシストを記録し、4-1の勝利に大きく貢献した。
失点の少なくないカンザスシティの守備を相手に、ヨンスドッティルはエンジェル・シティにとって頼れる攻撃の切り札となる。エンジェル・シティがCPKCスタジアムで番狂わせを起こすなら、ヨンスドッティルが大きな役割を果たす可能性は高い。
鍵を握る存在：アリー・セントナー
セントナーはエンジェル・シティの攻撃にもう一つの創造的な選択肢を加え、チームがさまざまな形でチャンスをつくる助けとなっている。
カンザスシティが前に出た際には、ヨンスドッティルや他の前線の選手との連係が特に重要になり得る。エンジェル・シティには、そこで生まれる隙を決定機に変えられる選手が必要で、セントナーにはその力がある。
最大の強み：守備の安定感
エンジェル・シティのシーズン終盤の復調は、安定した守備を土台としている。レギュラーシーズンの失点は32で、リーグでも上位の守備成績を残した。
その組織力が10試合連続無敗を支えてきた。リーグ最多得点のチームを相手に規律を維持できるかが、これまでで最大の試練となる。
最大の弱み：中盤の主導権
エンジェル・シティは強力な中盤を擁する相手に対し、ボールを保持して試合のテンポを支配することに苦しむ場合があった。
今回の対戦では、ベスーンとデビーニャの存在が特に懸念材料となる。エンジェル・シティは2人に与える時間とスペースを制限しつつ、カンザスシティに攻勢を続けさせないために自らも十分にボールを保持する必要がある。
スコア予想：カンザスシティ 2-1 エンジェル・シティ
エンジェル・シティには、無敗記録を伸ばせると信じる理由がそろっている。監督交代でチームは活力を取り戻し、守備は安定。前線にはヨンスドッティルという脅威もいる。
それでも、わずかに優位に立つのはカンザスシティだ。ホーム無敗の成績、攻撃陣の層の厚さ、プレーオフでの経験を考えれば、CPKCスタジアムでカンザスシティの敗戦を予想するのは難しい。ただし、エンジェル・シティはカレントを大いに苦しめるだろう。