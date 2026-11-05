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NWSL Playoff Preview 1-1GOAL

NWSLプレーオフ展望：アメリカ女子代表のスター、トリニティ・ロッドマンとソフィア・ウィルソンが激突。だが、前回王者ゴッサムFCを止められるチームはあるのか？

トリニティ・ロッドマンとソフィア・ウィルソンが初戦で対決し、ゴッサムはタイトル防衛に乗り出す。GOALがNWSLプレーオフに臨む全8チームと注目選手を分析し、準々決勝の勝敗を予想する。

翻訳者：

  • ゴッサムFCは王座防衛を目指し、シールドも手にしている。しかし、2026年NWSLプレーオフが今週末に開幕する中、記録的なレギュラーシーズンを送ったことも優勝を保証するものではない。勝ち残ったのは8チーム。2週間後、そのうちの1チームがトロフィーを掲げる。

    今季は新たな成果が生まれる一方、波乱も相次いだ。ボストン・レガシーとデンバー・サミットは参入初年度から存在感を示し、リーグのレッドカード数は過去最多を記録。ユタ・ロイヤルズは初のプレーオフ進出を決めた。ポストシーズンでも予測不能な展開が待っていそうだ。

    初戦を前に、GOALが優勝を争う8チームを分析する。ここまでの道のり、中心選手や鍵を握る可能性のある選手、そして優勝の行方を左右し得る強みと弱みを見ていく。

  • 1位ゴッサムFC対8位シアトル・レインFC

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    NurPhoto

    ゴッサムFCがシールドとチャンピオンシップの2冠を狙う中、ジェイディン・ショーは11ゴール5アシストを記録してプレーオフに臨む。

    ゴッサムFCのタイトル防衛は、最終節までプレーオフ進出を懸けて戦ったシアトルとの一戦から始まる。第1シードのゴッサムは準決勝までホームで戦えるアドバンテージを持ち、各国の代表選手を擁する。一方、シアトル・レインにはプレーオフでの経験と、シーズン後半の好調ぶりで得た勢いがある。シアトルには王者を苦しめる力があるが、それを番狂わせの勝利につなげるのはさらに難しい挑戦となる。

    第1シード：ゴッサムFC

    進出までの道のり： ゴッサムは勝ち点61（18勝5敗7分け）で首位となり、クラブ史上初のNWSLシールドを獲得した。過去3シーズンで2度の優勝を果たしたクラブにとって、記録的な今季の戦いは、その存在感の高まりを改めて示すものとなった。

    ゴッサムは準決勝までホームで戦う権利を手にし、シールドとチャンピオンシップの2冠を達成するチャンスを得た。

    注目選手：ジェイディン・ショー

    ショーはゴッサムの攻撃の中心を担い、チーム最多の11得点と5アシストを記録した。計16得点に絡んだのはキャリア最多であり、チャンスをつくる力と決め切る力の両方を示している。

    ライン間での動きによって、ショーは組織的な守備を崩せる存在となる。シアトルとの対戦では貴重な強みだ。ユタに2-0で勝利した最終節でも得点を挙げ、プレーオフに臨む。

    勝負の鍵を握る選手：ローズ・ラベル

    ラベルは中盤を駆け上がるドリブルや、密集したペナルティーエリアを攻略するパスで試合を変えられる。創造性、優れたボールコントロール、大舞台での経験を持ち、接戦となったプレーオフの勝負を決め得る選手がゴッサムにはもう一人いる。

    シアトルもその脅威をすでに知っている。7月のレイン戦でゴッサムが劇的な逆転勝利を収めた際、ラベルはアディショナルタイムに決勝点を挙げた。

    最大の強み：経験と選手層

    ゴッサムにはラベル、グロ・レイテン、ショー、デニース・オサリバン、ミッジ・パース、サム・カーらがおり、多彩な形でチャンスをつくる戦力がそろっている。

    その選手層の厚さにより、ベンチから試合の流れを変えることもできる。最終節ではショーとラベルが途中出場し、主力選手が先発を外れても質の高い選択肢があることを示した。接戦のプレーオフでは、それが決定的な差になり得る。

    最大の弱点：負傷者

    ゴッサムの選手層の厚さは試されてきた。エミリー・ソネット、ブルニーニャ、ジョーディン・ダドリーは今季絶望となる負傷を負い、ジェイリン・ハウエルはユタに勝利した最終節で足首を痛めて退いた。ラベルとショーも軽傷からの復帰を進めている。

    ゴッサムは歴史的なシーズンを通じてこうした離脱に対処してきたが、プレーオフを前に主力選手の出場可否とコンディションには懸念が残る。

    第8シード：シアトル・レイン

    進出までの道のり： シアトルは勝ち点47（14勝11敗5分け）の8位で終え、最終節にオーランドを1-0で下して最後のプレーオフ出場枠をつかんだ。

    進出を確実にするには勝利が必要な中、レインはジョーディン・バグの決勝点で結果を出した。夏の代表ウィーク明けに9勝を挙げたシーズン後半の巻き返しを締めくくり、シアトルは2年連続、通算9度目のプレーオフ進出を決めた。

    注目選手：ジョーディン・バグ

    バグはシアトルをプレーオフに導く得点を挙げた。ゴッサム戦では、守備での働きがさらに重要になる。

    若きセンターバックが対峙するのは、集中が途切れた隙を突ける選手を複数擁する攻撃陣だ。ポジショニング、判断力、そしてシアトルの最終ラインを統率する力が、レインの勝機を左右する。攻撃面でも貢献できれば、大きな上積みとなる。

    勝負の鍵を握る選手：ミア・フィシェル

    フィシェルは相手DFを引きつけ、ボールを収め、チャンスを決め切れる攻撃の軸だ。攻撃力に優れるゴッサムを相手に、レインのパスの受け手となることができれば、守備への圧力を和らげる助けにもなる。

    シアトルはフィシェルを周囲から支える必要がある。孤立すれば、レインは試合の大半を守備に費やす恐れがある。

    最大の強み：守備

    ローラ・ハーヴェイ監督の下で組織された守備は、シアトルが第1シードと渡り合うための土台となる。レインのレギュラーシーズンの失点は33で、リーグでも守備力の高いチームの一つだ。

    ゴッサムの創造性豊かな選手たちを相手に、陣形を保ち、ライン間のスペースを抑えることが不可欠となる。

    最大の弱点：得点力

    シアトルのレギュラーシーズンの得点は37で、プレーオフ進出8チームの中で最少だった。組織的な守備で接戦に持ち込んできた一方、安定して得点を生み出すことには苦労している。

    それだけに、チャンスを無駄にはできない。得点の選択肢が豊富なゴッサムを相手に、シアトルは好機を最大限に生かし、ホームチームに主導権を握らせないだけの脅威を示す必要がある。

    スコア予想：ゴッサム 2-0 シアトル

    シアトルの組織力とシーズン終盤の勢いにより、ゴッサムはチャンスをつくるのに苦労するだろう。それでも王者には均衡を破る手段がより多く、試合が進んでも脅威を保てる選手層の厚さがある。第1シードの勝ち上がりを予想する。

  • 2位サンディエゴ・ウェーブ対7位ユタ・ロイヤルズ

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    Icon Sportswire

    ユタ・ロイヤルズのチーム最多となる9得点を挙げている田中美南は、ハムストリングの負傷から復帰を目指している。チームのプレーオフ初出場を前に、田中が出場できるかどうかが重要な鍵を握る可能性がある。

    サンディエゴは第2シードで、ホーム開催権を持ち、レギュラーシーズンではユタに2勝している。次の課題は、そうした優位性を結果につなげることだ。初のプレーオフに臨むロイヤルズも、躍進のシーズンをすでに送っており、ウェーブを準決勝進出に向けて苦しめるだけの攻撃力を備えている。

    第2シード：サンディエゴ・ウェーブ

    進出までの道のり：サンディエゴは18勝8敗4分の勝ち点58で2位となり、勝利数と勝ち点のクラブ記録を更新してホームでの準々決勝を勝ち取った。5シーズンで4度目のプレーオフ進出も決め、レギュラーシーズン最終戦はミミ・ファン・ザンテンの決勝点でベイFCに1-0で勝利した。

    キープレーヤー：トリニティ・バイヤーズ

    バイヤーズはスピード、巧みな動き出し、DFの背後を取る力を生かして11得点を挙げ、サンディエゴの前線で脅威となっている。

    ユタはすでに、彼女を抑える難しさを経験している。8月にウェーブが4-2で勝利した試合で、バイヤーズは2得点1アシストを記録。今回の準々決勝でも大きな影響を与える可能性を示した。重要度が増す一戦で、サンディエゴは再び彼女の決定力を必要とする。

    鍵を握る存在：ケンザ・ダリ

    サンディエゴの攻撃のリズムは、ダリを経由して生まれることが多い。フランス代表のダリはレギュラーシーズンにNWSL最多の56回のチャンスを創出し、前線の選手たちに得点機会を与え続けた。

    この対戦で苦しんできたユタの守備を相手に、味方の動き出しを見極めてパスを届ける能力は、とりわけ重要になるだろう。

    最大の強み：バランス

    ウェーブは積極的な攻撃と規律ある守備を両立させている。45得点を挙げる一方、失点はリーグで3番目に少ない31に抑えた。

    その組織力が、創造性のある選手たちを支えている。サンディエゴは意図を持って攻め込みながら、相手には崩されにくい。ひとつのミスで試合の行方が変わり得るプレーオフでは、有効な組み合わせだ。

    最大の弱み：得点力の安定性

    攻撃陣に才能をそろえる一方、ウェーブは決定力を常に発揮できているわけではない。45得点はカンザスシティ、ポートランド、エンジェル・シティの得点数を下回った。

    サンディエゴにはチャンスをつくる選手がいるが、それを得点につなげることが不可欠だ。ユタに勝機を残せば、アウェーのチームに勢いを与えかねない。

    第7シード：ユタ・ロイヤルズ

    進出までの道のり：ユタは14勝11敗5分の勝ち点47で7位となり、2024年にNWSLに復帰して以来、初のプレーオフ出場権を獲得した。

    ロイヤルズは勝利数、勝ち点、得点数、アウェーでの勝利数でクラブ記録を更新し、44得点でシーズンを終えた。再建に費やした2シーズンを経て、ユタはその進歩をプレーオフ進出という形で示した。

    キープレーヤー：田中美南

    田中はレギュラーシーズンにチーム最多の9得点を挙げ、ロイヤルズにとってゴール前で頼れる存在となった。

    ただ、出場できるかは大きな不確定要素だ。日本代表活動中に負ったハムストリングの負傷により、レギュラーシーズン終盤の数試合を欠場した。ただし、ユタはプレーオフ出場の可能性を否定していない。チーム最多得点者が復帰すれば、リーグ屈指の守備を誇る相手との一戦を前に、ロイヤルズにとって大きな後押しとなる。

    鍵を握る存在：クロエ・ラカス

    大きな膝の負傷から復帰したラカスの歩みは、ユタの今季を象徴する話題のひとつとなった。カナダ代表のラカスはレギュラーシーズンを8得点10アシストで終え、アシスト数でリーグ2位タイに入った。

    ロイヤルズに得点の脅威をもたらすだけでなく、味方のチャンスも生み出せる。限られた機会を生かす必要があるかもしれないユタにとって、その多才さは重要だ。

    最大の強み：攻撃の創造性と選手層

    ユタには、局面を変えられる選手が複数いる。田中、ラカス、セセ・デルザー、キアナ・パラシオスらを攻撃の選択肢に持つロイヤルズは、さまざまな選手が異なる形で得点できる。

    レギュラーシーズンの44得点は、その多様性を物語る。ただし、田中のコンディションによって、使える選択肢の数は変わり得る。

    最大の弱み：守備の脆さ

    ロイヤルズはレギュラーシーズンに39失点を喫し、サンディエゴより8失点多かった。特に懸念されるのはウェーブ戦での守備成績だ。両チームの2度の対戦で、ユタは計6失点を許している。

    バイヤーズの動き出しを抑え、ダリがチャンスをつくるための時間を制限することが不可欠だ。レギュラーシーズンにサンディエゴが見いだしたような攻撃の糸口を、再び与えるわけにはいかない。

    スコア予想：サンディエゴ 2-0 ユタ

    進歩をクラブにとって歴史的なプレーオフ進出につなげたユタは、評価に値する。ラカスには試合の流れを変える力があり、田中が復帰すれば勝機はさらに高まるだろう。

    それでも、サンディエゴはユタにとって難しい相手であることをすでに示している。ウェーブはレギュラーシーズンの2試合にいずれも勝利。8月のホームでの4-2の勝利では、バイヤーズが2得点を挙げ、メラニー・バルセナスもネットを揺らした。ホームで戦う優位性と、より優れた守備成績を踏まえれば、サンディエゴが勝ち上がる可能性は高い。

  • 3位ワシントン・スピリット対6位ポートランド・ソーンズ

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    Sports Press Photo

    レギュラーシーズンで12得点を挙げたトリニティ・ロッドマンが、ホームでポートランド・ソーンズと対戦する準々決勝でワシントン・スピリットの攻撃をけん引する。

    ワシントンとポートランドは、すでに両者がいかに拮抗しているかを示している。初対戦ではソーンズが1-0で勝利したが、9月にポートランドで行われた一戦ではスピリットが逆転して2-1で勝った。トリニティ・ロッドマンとソフィア・ウィルソンがそれぞれの攻撃をけん引するこの準々決勝にはスター選手がそろうが、勝敗を分けるのはどちらの守備がより持ちこたえられるかかもしれない。

    3位 ワシントン・スピリット

    ここまでの道のり： ワシントンは勝ち点55（17勝9敗4分）の3位でシーズンを終え、3季連続でホームでの準々決勝を確保した。スピリットは2024年以降、毎年トップ3に入り、リーグで最も安定して優勝を争うチームの一つとなっている。

    レギュラーシーズン最終日のシカゴ戦を2-0の勝利で締めくくり、オーディ・フィールドでポストシーズンの戦いを始める。

    キープレーヤー：トリニティ・ロッドマン

    レギュラーシーズンを12得点で終えたロッドマンは、今もワシントンの攻撃の中心だ。DFに仕掛けてチャンスを生み出す力があり、好機が限られていても試合の流れを変えられる。

    ポートランドはすでにその影響力を実感している。9月のワシントンの逆転勝利ではロッドマンが決勝点をアシストした。彼女を抑えるには、得点を許さないだけでは足りない。

    鍵を握る選手：ソフィア・カントーレ

    カントーレは、ロッドマンとともにワシントンに創造性をもたらすもう一人の選手だ。イタリア代表の動き出しと連係プレーはDFの位置をずらし、自身とチームメートのためにスペースをつくることができる。

    ポートランドがロッドマンに注意を向けすぎれば、カントーレに好機が生まれるかもしれない。ライン間でスペースを見つける力を持つ彼女を、ソーンズは見過ごせない。

    最大の強み：組織的な守備

    ワシントンのレギュラーシーズン30試合での失点は28で、リーグで2番目に少なかった。その守備の規律がスピリットに安定した土台をもたらし、崩されにくさを保ちながら攻撃に人数をかけられるようにしている。

    ウィルソンがけん引するポートランドの攻撃を相手に、そのバランスを維持することが不可欠だ。

    最大の弱み：中盤の選手層

    10月下旬にハル・ハーシュフェルトがシーズン終了となる負傷者リストに入ったことで、ワシントンは中盤の重要な戦力を欠くことになった。

    攻撃の選択肢をいくつも持つポートランドを相手に、彼女の運動量、フィジカルの強さ、相手の攻撃を阻む力がないことは痛手となる。スピリットの残るMF陣は、背後の守備陣を守りながら、ピエトラ・トルディンとジェシー・フレミングに与えるスペースを制限しなければならない。

    6位 ポートランド・ソーンズ

    ここまでの道のり： ポートランドは勝ち点50（14勝8敗8分）の6位でシーズンを終えた。ソーンズは50得点を挙げたものの、守備の不安定さが順位をさらに上げる妨げとなった。

    攻撃力と優勝経験を敵地での勝利につなげるべく、ワシントンに乗り込む。

    キープレーヤー：ソフィア・ウィルソン

    レギュラーシーズンに15得点5アシストを記録したウィルソンは、ポートランドの優勝への望みを支える中心選手だ。その動き出しで相手の守備を広げ、チャンスをつくって決める力によって、スペースが限られていても脅威となる。

    9月のワシントン戦では得点しており、ソーンズは今回の再戦でも彼女にわずかな隙を生かしてもらう必要がある。リーグで2番目に優れた守備を相手に、そうしたチャンスを得るのは難しいかもしれない

  • 4位カンザスシティ・カレント対5位エンジェルシティFC

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    NurPhoto

    レギュラーシーズンに10ゴールを挙げたスヴェインディス・ヨンスドッティルが、カンザスシティ・カレント相手に番狂わせを狙うエンジェル・シティをけん引する。

    カンザスシティは今季、ホームで無敗を維持している。一方、エンジェル・シティも10試合連続無敗でCPKCスタジアムに乗り込む。カンザスシティ・カレントは7試合負けなしで、直近5試合は全勝。ともに絶好のタイミングで調子を上げている両チームの準々決勝は、見逃せない一戦になりそうだ。

    4位 カンザスシティ・カレント

    進出までの道のり： カンザスシティはレギュラーシーズンを5連勝で締めくくり、勝ち点53の4位でホームでの準々決勝を決めた。

    カレントはリーグ最多の54得点を記録し、CPKCスタジアムでは11勝0敗4分けと無敗だった。リーグ屈指のホームでの強さを武器に、3年連続のプレーオフに臨む。

    キープレーヤー：テンワ・チャウィンガ

    チャウィンガはレギュラーシーズンを12得点で終え、今もカンザスシティの攻撃の中心を担う。組織的なエンジェル・シティの守備を相手に、わずかな隙を得点機につなげる力が勝敗を左右するかもしれない。

    カレントには得点を奪える選手が複数いるが、チャウィンガには相手の警戒が集中するだろう。

    鍵を握る存在：クロワ・ベスーン

    ベスーンはカンザスシティの攻撃にさらなる創造性をもたらし、決勝点につながった6アシストを含む11アシストで、NWSLの単一シーズン記録を樹立した。決勝点につながったアシストも記録だ。

    中盤と前線をつなぐベスーンは、スペースが限られた場面でも最後のパスを出せる選手だ。負けにくいチームとなったエンジェル・シティを相手に、その冷静さと正確さが違いを生む可能性がある。

    最大の強み：攻撃力

    チャウィンガ、ヘイリー・ホプキンス、デビーニャと、カンザスシティには複数の得点源がいる。その選手層の厚さは数字にも表れており、リーグ最多の54得点を挙げ、シーズン中には3選手がハットトリックを記録した。

    攻撃の多彩さは、相手にとって封じ込めるのが難しい要因となる。エンジェル・シティは、攻撃陣の至るところにいる勝負を決め得る選手を警戒しなければならない。

    最大の弱み：守備の安定感

    カンザスシティはレギュラーシーズンに39失点を喫しており、エンジェル・シティが突ける隙がある。

    カレントは選手を前に出す際、ボールの後方で組織を保つ必要がある。スヴェインディース・ヨンスドッティルとアリー・セントナーを擁する攻撃陣を相手に、背後にスペースを残してボールを失えば、代償は大きくなりかねない。

    5位 エンジェル・シティFC

    進出までの道のり： エンジェル・シティはシーズン半ばから大きく立て直し、勝ち点52（15勝8敗7分け）の5位で終えた。勝利数、得点数、勝ち点でクラブ記録を樹立している。

    アレクサンダー・シュトラウス監督の下で苦しい時期を過ごした後、暫定監督レイフ・スメルドの下で勢いを取り戻した。直近19試合で敗れたのはわずか2度。10試合連続無敗でプレーオフに臨む。

    キープレーヤー：スヴェインディース・ヨンスドッティル

    ヨンスドッティルはレギュラーシーズンにチーム最多の10得点を挙げた。最終節のボストン戦でも得点とアシストを記録し、4-1の勝利に大きく貢献した。

    失点の少なくないカンザスシティの守備を相手に、ヨンスドッティルはエンジェル・シティにとって頼れる攻撃の切り札となる。エンジェル・シティがCPKCスタジアムで番狂わせを起こすなら、ヨンスドッティルが大きな役割を果たす可能性は高い。

    鍵を握る存在：アリー・セントナー

    セントナーはエンジェル・シティの攻撃にもう一つの創造的な選択肢を加え、チームがさまざまな形でチャンスをつくる助けとなっている。

    カンザスシティが前に出た際には、ヨンスドッティルや他の前線の選手との連係が特に重要になり得る。エンジェル・シティには、そこで生まれる隙を決定機に変えられる選手が必要で、セントナーにはその力がある。

    最大の強み：守備の安定感

    エンジェル・シティのシーズン終盤の復調は、安定した守備を土台としている。レギュラーシーズンの失点は32で、リーグでも上位の守備成績を残した。

    その組織力が10試合連続無敗を支えてきた。リーグ最多得点のチームを相手に規律を維持できるかが、これまでで最大の試練となる。

    最大の弱み：中盤の主導権

    エンジェル・シティは強力な中盤を擁する相手に対し、ボールを保持して試合のテンポを支配することに苦しむ場合があった。

    今回の対戦では、ベスーンとデビーニャの存在が特に懸念材料となる。エンジェル・シティは2人に与える時間とスペースを制限しつつ、カンザスシティに攻勢を続けさせないために自らも十分にボールを保持する必要がある。

    スコア予想：カンザスシティ 2-1 エンジェル・シティ

    エンジェル・シティには、無敗記録を伸ばせると信じる理由がそろっている。監督交代でチームは活力を取り戻し、守備は安定。前線にはヨンスドッティルという脅威もいる。

    それでも、わずかに優位に立つのはカンザスシティだ。ホーム無敗の成績、攻撃陣の層の厚さ、プレーオフでの経験を考えれば、CPKCスタジアムでカンザスシティの敗戦を予想するのは難しい。ただし、エンジェル・シティはカレントを大いに苦しめるだろう。